MLB: All-Star-Kader steht fest - Max Kepler auch nicht als Reservist nominiert

Max Kepler von den Minnesota Twins hat es überraschend nicht in den All-Star-Kader der MLB geschafft. Das Spiel am 9. Juli steigt somit ohne den Outfielder.

In der Nacht von Sonntag auf Montag gab die MLB die restlichen 23 Teilnehmer am All-Star-Game bekannt, nachdem am Freitag nach einem 28-stündigen Voting die Starter bestimmt worden war. Kepler fehlte in der Liste, die von den MLB-Profis sowie durch den Commissioner bestimmt wurde.

Besonders bitter für den Deutschen: Im Fan-Voting hatte er die Teilnahme noch denkbar knapp um 138 Stimmen verpasst. Dass er nun weder vom Commissioner noch von seinen Kollegen beachtet wurde, darf als einer der größten Upsets der diesjährigen Auswahl gelten - zumal auch Eddie Rosario von den Twins nicht berufen wurde.

MLB - Die Fans haben gewählt: Das sind die Starter beim All-Star Game © getty 1/18 Genau 28 Stunden hatten die Fans Zeit, um aus je drei Kandidaten ihre Startspieler für das All-Star Game 2019 in Cleveland zu wählen. SPOX zeigt, welche Stars am Ende die Nase vorn hatten. © getty 2/18 Catcher, American League: GARY SANCHEZ (New York Yankees) - 614.340 Stimmen/47,1 Prozent © getty 3/18 Catcher, National League: WILLSON CONTRERAS (Chicago Cubs) - 640.646 Stimmen/44,6 Prozent © getty 4/18 First Base, American League: CARLOS SANTANA (Cleveland Indians) - 667.432 Stimmen/49,2 Prozent © getty 5/18 First Base, National League: FREDDIE FREEMAN (Atlanta Braves) - 583.712 Stimmen/38,5 Prozent © getty 6/18 Second Base, American League: DJ LEMAHIEU (New York Yankees) - 512.856 Stimmen/38 Prozent © getty 7/18 Second Base, National League: KETEL MARTE (Arizona D-backs) - 549.959 Stimmen/39,2 Prozent © getty 8/18 Third Base, American League: NOLAN ARENADO (Colorado Rockies) - 734.170 Stimmen/51,9 Prozent © getty 9/18 Third Base, National League: ALEX BREGMAN (Houston Astros) - 639.672 Stimmen/49,1 Prozent © getty 10/18 Shortstop, American League: JORGE POLANCO (Minnesota Twins) - 551.365 Stimmen/42 Prozent © getty 11/18 Shortstop, National League: JAVIER BAEZ (Chicago Cubs) - 608.409 Stimmen/43,3 Prozent © getty 12/18 Outfield, American League: MIKE TROUT (LA Angels) - 993.857 Stimmen/25,5 Prozent © getty 13/18 Outfield, American League: GEORGE SPRINGER (Houston Astros) - 610.751 Stimmen/15,7 Prozent © getty 14/18 Outfield, American League: MICHAEL BRANTLEY (Houston Astros) - 419.792 Stimmen/10,8 Prozent © getty 15/18 Outfield, National League: CHRISTIAN YELICH (Milwaukee Brewers) - 930.577 Stimmen/22,3 Prozent © getty 16/18 Outfield, National League: CODY BELLINGER (LA Dodgers) - 875.017 Stimmen/21 Prozent © getty 17/18 Outfield, National League: RONALD ACUNA JR (Atlanta Braves) - 627.769 Stimmen/15 Prozent © getty 18/18 Designated Hitter, American League: HUNTER PENCE (Texas Rangers) - 607.126 Stimmen/46,7 Prozent

All-Star-Game der MLB: Alle Reserve-Spieler stehen fest

Als Catcher wurden aus der American League James McCann von den White Sox und aus der National League Yasmani Grandal von den Brewes sowie J.T. Realmuto von den Phillies ausgewählt.

An den Bases wurden aus der American League Jose Abreu (First/White Sox), Daniel Vogelbach (First/Mariners), Tommy La Stella (Second/Angels) sowie Matt Chapman (Third/A's) und aus der National League Pete Alonso (First/Mets), Josh Bell (First/Pirates), Mike Moustakas (Second/Brewers), Kris Bryant (Third/Cubs) und Anthony Rendon (Third/Nationals) gewählt.

Als Shortstop erhielten Francisco Lindor (Indians) aus der American League sowie Paul DeJong (Cardinals) und Trevor Story (Rockies) aus der National League den Zuschlag.

Mookie Betts (Red Sox), Joey Gallo (Rangers), Austin Meadows (Rays) und Whit Merrifield (Royals) spielen aus der American League im Outfield, aus der National League kommen Charlie Blackmon (Rockies), David Dahl (Rockies) und Jeff McNeil (Mets).

Als Designated Hitter wurde J.D. Martinez von den Red Sox aufgestellt.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.