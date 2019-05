MLB: Max Kepler zum Spieler der Woche in der American League gewählt

Max Kepler wurde zum W.B. Mason American League Player of the Week gewählt. Der Outfielder der Minnesota Twins führte die Liga in mehreren Kategorien an und wurde zum zweiten Mal mit diesem Award ausgezeichnet.

Erstmals erhielt Kepler die Auszeichnung in der ersten Augustwoche 2016. Zudem ist er der zweite Spieler der Twins in dieser Saison, dem diese Ehre zuteilwurde. Der erste war Pitcher Jake Odorizzi Anfang Mai.

Der Preis für den Spieler der Woche ist eine speziell gravierte Armbanduhr von Artinian.

Kepler kam auf eine Slash Line von .571/.600/1.190 mit 10 Runs, 12 Hit, drei Homeruns und 10 RBI bei 3 Walks und einer Stolen Base in nur 5 Spielen in der Woche.

Damit führte der Deutsche die American League in Schlagdurchschnitt, On-Base Percentage, Runs und Extra-Basehits (7) an.

In der National League wurde indes Third Baseman Nolan Arenado von den Colorado Rockies ausgezeichnet.