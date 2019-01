MLB Homerun Derby 2019: Alle Infos zum Event, dem Datum und dem Livestream

Das MLB Homerun Derby 2019 findet am 8. Juli im Progressive Field von Cleveland/Ohio statt. SPOX liefert alle wichtigen Infos zumAblauf, der Wahl der Spieler sowie den Regeln.

Was ist das MLB Homerun Derby?

Seit 1985 ist das Homerun Derby durchgängig fester Bestandteil der All-Star-Woche am Vorabend des All-Star Games. Im Derby treten acht MLB-Spieler gegeneinander an und versuchen innerhalb einer vorgegebenen Zeit so viele Bälle wie möglich auf die Tribüne des jeweiligen Ballparks zu schlagen.

Wo findet das Homerun Derby 2019 statt?

Das MLB Homerun Derby 2019 findet wie auch das All-Star Game 2019 im Progressive Field in Cleveland/Ohio statt.

© getty

Wann findet das MLB Homerun Derby 2019 statt?

Das Homerun Derby 2019 findet am 8. Juli, ziemlich genau 24 Stunden vor Beginn des 90. All-Star Games, statt.

Wo kann ich das Homerun Derby live sehen?

Das Homerun Derby wird vom kostenpflichtigen Streamingservice MLB.TV, dem offiziellen Streaming-Anbieter der Major League Baseball, live gezeigt.

Was sind die Regeln des Homerun Derbys?

Die acht Teilnehmer werden anhand einer Setzliste aufgeteilt, die sich durch die vorm Derby aktuelle MLB-Homerun-Anzahl der laufenden Saison errechnet. Der Erste spielt gegen den Achten, der Zweite gegen den Siebten usw.

In der zweiten Runde dann trifft der höchste verbleibende Seed auf den niedrigsten und die zwei mittleren spielen ebenfalls gegeneinander - es funktioniert im Grunde wie in den NFL-Playoffs.

Jeder Spieler hat vier Minuten Zeit, so viele Homeruns wie möglich zu schlagen. Innerhalb der ersten zwei Runden erhält jeder Spieler eine 45-sekündige Pause pro Runde. Im Finale wiederum hat jeder Spieler das Recht, zwei Timeouts in der Runde zu nehmen.

Jeder Spieler kann pro Runde 30 Sekunden als Bonuszeit erspielen, wenn er zwei Homeruns schlägt, die weiter als 440 Fuß fliegen.

Im Falle eines Unentschiedens gibt es einen sogenannten 60-sekündigen Swing-Off, der keine Pausen enthält. Sollte das auch nicht reichen, bekommt jeder Spieler drei Schwünge, um die Entscheidung herbeizuführen. Reicht das nicht, geht es weiter, bis ein Sieger gefunden ist.

Wie ging das Homerun Derby 2018 aus?

1. Runde Ergebnis #1 Jesus Aguilar #8 Rhys Hoskins 12:17 #4 Alex Bregman #5 Kyle Schwarber 15:16 #3 Max Muncy #6 Javier Baez 17:16 #2 Bryce Harper #7 Freddie Freeman 13:12 Halbfinale #5 Kyle Schwarber #8 Rhys Hoskins 21:20 #2 Bryce Harper #3 Max Muncy 13:12 Finale #2 Bryce Harper #5 Kyle Schwarber 19:18

Wer sind die bisherigen Sieger des Homerun Derbys der MLB?

Jahr Spieler Team Stadion 1985 Dave Parker Cincinnati Reds Metrodome, Minneapolis 1986 Wally Joyner/Darryl Strawberry Angels/Mets Astrodome, Houston 1987 Andre Dawson Chicago Cubs Coliseum, Oakland 1988 Abgesagt wegen Regens Riverfront Stadium, Cincinnati 1989 Eric Davis Cincinnati Reds Anaheim Stadium, Anaheim 1990 Ryne Sandberg Chicago Cubs Wrigley Field, Chicago 1991 Cal Ripken Jr. Baltimore Orioles SkyDome, Toronto 1992 Mark McGwire Oakland A's Jack Murphy Stadium, San Diego 1993 Juan Gonzalez Texas Rangers Camden Yards, Baltimore 1994 Ken Griffey Jr. Seattle Mariners Three Rivers Stadium, Pittsburgh 1995 Frank Thomas Chicago White Sox Ballpark in Arlington, Arlington/TX 1996 Barry Bonds San Francisco Giants Veterans Stadium, Philadelphia 1997 Tino Martinez New York Yankees Jacobs Field, Cleveland 1998 Ken Griffey Jr. Seattle Mariners Coors Field, Denver 1999 Ken Griffey Jr. Seattle Mariners Fenway Park, Boston 2000 Sammy Sosa Chicago Cubs Turner Field, Atlanta 2001 Luis Gonzalez Arizona Diamondbacks Safeco Field, Seattle 2002 Jason Giambi New York Yankees Miller Park, Milwaukee 2003 Garret Anderson Anaheim Angels U.S. Cellular Field, Chicago 2004 Miguel Tejada Baltimore Orioles Minute Maid Park, Houston 2005 Bobby Abreu Philadelphia Phillies Comerica Park, Detroit 2006 Ryan Howard Philadelphia Phillies PNC Park, Pittsburgh 2007 Vladimir Guerrero L.A. Angels of Anaheim AT&T Park, San Francisco 2008 Justin Morneau Minnesota Twins Yankee Stadium, Bronx/NY 2009 Prince Fielder Milwaukee Brewers Busch Stadium, St. Louis 2010 David Ortiz Boston Red Sox Angel Stadium, Anaheim 2011 Robinson Cano New York Yankees Chase Field, Phoenix 2012 Prince Fielder Detroit Tigers Kauffman Stadium, Kansas City 2013 Yoenis Cespedes Oakland A's Citi Field, Flushing/NY 2014 Yoenis Cespedes Oakland A's Target Field, Minneapolis 2015 Todd Frazier Cincinnati Reds Great American Ball Park, Cincinnati 2016 Giancarlo Stanton Miami Marlins Petco Park 2017 Aaron Judge New York Yankees Marlins Park 2018 Bryce Harper Washington Nationals Nationals Park

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.