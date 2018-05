MLB - Chicago White Sox: Doping! Welington Castillo für 80 Spiele gesperrt

MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays

Nur wenige Tage nachdem die Sperre von Robinson Cano von den Seattle Mariners bekannt wurde, hat die MLB ihren nächsten Dopingfall! Dieses Mal hat es Welington Castillo von den Chicago White Sox erwischt. Der Catcher wird einem Medienbericht zufolge für 80 Spiele gesperrt.

Wie ESPN berichtet, wird die Sperre am Donnerstag offiziell verkündet. Demnach sei noch nicht klar, wegen welcher Substanz er bestraft wird, Steroide sollen es jedoch nicht sein.

"Für mich sind es zum jetzigen Zeitpunkt lediglich Gerüchte", reagierte White-Sox-Manager Rick Renteria zurückhaltend auf die Frage von Reportern nach dem 11:1-Sieg seines Teams über die Baltimore Orioles am Mittwoch. "MLB sind diejenigen, die dafür zuständig sind und solange sie nicht irgendetwas offiziell verkünden, kann ich das nicht wirklich kommentieren."

Castillo schlägt in dieser Saison .270 mit sechs Homeruns und 15 RBI. Er spielte auch am Mittwoch und war 1-5 gegen Baltimore.

Castillo spielt seit 2010 in der MLB und war bislang für fünf Klubs aktiv. Er begann seine Karriere bei den Chicago Cubs, ehe es 2015 zunächst zu den Seattle Mariners und dann Arizona Diamondbacks ging. 2017 spielte Castillo in Baltimore, ehe er 2018 nach Chicago zurückkehrte. In 637 Spielen schlug er .260 mit einer .749 OPS, 86 Homeruns und 298 RBI.

MLB: Alle Ergebnisse der Nacht im Scoreboard

