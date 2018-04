MLB Network im Stream rund um die Uhr live auf DAZN

MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels

MLB-Fans aufgepasst! Das MLB Network gibt es nun offiziell auch in Deutschland zu sehen - und zwar rund um die Uhr. Der Streaming-Service DAZN präsentiert den offiziellen Kanal der besten Baseball-Liga der Welt im 24/7-Stream auf seiner Plattform.

Das MLB Network gesellt sich zum NFL Network auf DAZN! Wie sein Football-Pendant ist nun auch der offizielle TV-Sender der Major League Baseball rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN zu bestaunen.

Was ist das MLB Network?

Das MLB Network ist ein amerikanischer TV-Kanal, der sich hauptsächlich mit Baseball befasst. Haupteigner ist Major League Baseball, wobei Anteile am Sender auch bei den Kabelnetzbetreibern AT&T, Comcast, Charter Communications und Cox Communications liegen.

Der Sender mit Sitz in Secaucus/New Jersey wurde 2009 gegründet, bietet am Tag 24 Stunden lang Programm und wird in HD produziert. In den USA ist der Sender über diverse Kabel- beziehungsweise Satellitenanbieter verfügbar.

Wo kann man das MLB Network sehen?

Ab sofort wird das MLB Network 24 Stunden am Tag live und im englischen Originalton auf DAZN übertragen. DAZN kann für 9,99 Euro im Monat gebucht werden, der erste Monat ist dabei gratis. Außerdem kann das Abo jederzeit zum Ende des Monats gekündigt werden.

Was zeigt das MLB Network?

Das MLB Network zeigt verschiedene Studio-Sendungen wie etwa die abendliche Highlighshow MLB Tonight, das Magazin "MLB Central" oder Talk-Formate wie Intentional Talk. Außerdem werden hin und wieder auch Spielfilm-Klassiker wie etwa Field of Dreams oder Bull Durham ausgestrahlt. Hier geht es zur Programm-Übersicht.

Zeigt das MLB Network auch Spiele?

Das MLB Network zeigt ausgewählte Spiele der Regular und Postseason live. Begleitet werden die Partien etwa von Reporter-Legende Bob Costas und dem einstigen Top-Pitcher Jim Kaat.

