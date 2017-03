Kansas-Aus! Ducks schocken den Top-Seed!

Sonntag, 26.03.2017

Midwest Region

Kansas Jayhawks (1) - Oregon Ducks (3) 60:74

Topscorer: Frank Mason (21) - Tyler Dorsey (27)

Blowout, Blowout, dann das Aus. Als Top-Seed. Mal wieder, würden die Kritiker unken. Nach seinen völlig ungefährdeten Erfolgen in den Runden eins und zwei ist für den Top-Seed aus Kansas bereits im Elite Eight Schluss! Starspieler Frank Mason (8/20 FG) erreichte zwar annähernd Normalform, darüber hinaus geriet das eigentliche Offensivmonster, das Kansas zum 13. Big-12-Titel in Serie geführt hatte, aber gehörig ins Stocken.

Devonte Graham, der gegen Purdue noch mit 26 Punkten geglänzt hatte, erlebte einen absoluten Horrorabend (3 Punkte, 0/7 FG), Josh Jackson (10 Punkte, 12 Rebounds) hatte zudem mit Foulproblemen zu kämpfen. "Es tut mir mehr Leid für sie, als für mich", so Kansas-Coach Bill Self nach seinem vierten Elite-Eigt-Aus als Top-Seed. "Aber ich muss zugeben: Das beste Team hat heute gewonnen."

Dass es tatsächlich so kam, ist mehr als nur eine Überraschung. Die Ducks zitterten sich, von Verletzungssorgen getroffen, in die Midwest Regional Finals, überzeugten dort dann aber auf voller Linie. Vor allem Tyler Dorsey (9/13 FG) spielte mit sechs Dreiern ganz groß auf, aber auch Dillon Brooks (17 Punkte, 7/18 FG) und Jordan Bell (11 Punkte, 13 Rebounds, 8 Blocks) ragten heraus.

"Du freust dich für so viele Leute", jubelte Ducks-Coach Dana Altmann, der in seinem 13. Turnier erstmals ins Final Four einziehen wird. "Es ist eine Teamleistung." Oregon beendet damit eine beinahe ewig währende Durststrecke: Erstmals seit 1939 schafften es die Ducks unter die letzten vier Teams im Turnier.

West Region

Gonzaga Bulldogs (1) - Xavier Musketeers (11) 83:59

Topscorer: Nigel Williams-Goss (23) - JP Macura (18)

Die zweite Sensation blieb aus. Die Bulldogs ließen von Beginn an kaum einen Zweifel daran, dass sie zurecht als Top-Seed in das Turnier gegangen waren. "Es ist ein unglaubliches Gefühl der Befriedigung", zeigte sich Coach Mark Few nach dem Sieg überwältigt. "Es war ein langer, harter Weg, um hierher zu kommen."

Die Zags konnten sich auf die Art All-Around-Performance verlassen, die sie bereits das gesamte Jahr ausgezeichnet hatten. Die überragende Defense kam zum Tragen, zudem fiel in der Offensive endlich auch mal der Dreier: Gonzaga traf 12 seiner 24 Versuche von außen. Vor allem Nigel Williams-Goss (23 Punkte, 4/7 Dreier) und Jonathan Williams (19 Punkte, 8/12 FG) überzeugten offensiv.

Die Musketeers fanden gegen die beste Defense des Landes derweil nie zu ihrem Spiel. 36 Prozent aus dem Feld, 13 Prozent von Downtown und 11 Turnover bei nur 6 Assists lauteten am Ende die Statistiken. Außer JP Macura (18 Punkte, 7/13 FG) erreichte kein Akteur Normalform, vor allem Junior Trevon Bluiett (3/14 FG) erlebte einen Abend zum Vergessen.

Gonzaga wird somit zum ersten Team der West Coast Conference in 60 Jahren, das es ins Final Four schafft. "Das Final Four bestätigt oder entehrt keine Saison", zeigte sich Jonathan Williams dennoch bescheiden. "Gonzaga ist ein großartiges Programm und wir sind einfach froh, dass wir die Fackel weitertragen können."

Erlebe die March Madness live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

East Region

Florida Gators (4) - South Carolina Gamecocks (7)

Topscorer:

South Region

North Carolina Tar Heels (1) - Kentucky Wildcats (2)

Topscorer:

Das komplette March Madness Bracket im Überblick