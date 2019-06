Khabib Nurmagomedov deutet Rückkampf mit Conor McGregor an: "Wir sind noch nicht fertig"

Khabib Nurmagomedov hat offenbar einen weiteren Kampf gegen Conor McGregor im Sinn. Das deutete der Russe in einem Interview an. Zunächst ist er aber mit Dustin Poirier beschäftigt.

"Wir sind noch nicht fertig mit dem, was am 6. Oktober passiert ist", sagte Titelträger Khabib auf Youtube im Gespräch mit Jed Meshew von MMA Fighting. An jenem 6. Oktober fand bei UFC 229 der Kampf mit McGregor statt, der auch nach seinem Ende aufgrund unsportlicher Szenen für Aufregung sorgte.

In der Folge wurden beide Kämpfer aus dem Verkehr gezogen und standen seitdem nicht mehr im Octagon. Khabib bestreitet seine Rückkehr am 7. September bei UFC 242 gegen Dustin Poirier, bei McGregor ist aktuell nicht klar, wie er seine weitere sportliche Karriere plant.

Khabib deutete nun an, worauf viele Fans hoffen: einen Rückkampf. "Wir haben noch eine Menge Kämpfe, deshalb planen wir, noch mehr Geschichte zu schreiben und zu zeigen, wer wir sind", sagte der Russe.

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov: So reagiert das Netz © getty 1/15 Bei UFC 229 ist nicht nur der Fight zwischen Khabib und McGregor ein Spektakel, sondern auch die wilden Szenen danach. Wie das Netz reagiert hat, seht ihr hier. © getty 2/15 Der Reihe nach: Zunächst wurde McGregor von Khabib nach allen Regeln der Kunst vermöbelt. © getty 3/15 Das fand der eine oder andere Beobachter nicht einmal schlimm. © getty 4/15 Aber weil es die UFC ist, und Conor McGregor, kann es ja nicht gesittet zu Ende gehen - so gesittet ein UFC-Event eben sein kann. © getty 5/15 Hi-hüpf! Khabib sprang nur Sekunden nach dem Kampf über den Zaun, um sich mit einem Trainer aus McGregors Entourage anzulegen. © getty 6/15 So schnell ging das, dass die Aufpasser nicht hinterher kamen - und so gab es erst einmal Dresche, bevor die Streithähne getrennt wurden. © getty 7/15 Kollateralschäden nicht auszuschließen ... © getty 8/15 Die Reihen dahinter hatten dafür allerdings ihren Spaß. Bonus-Level! © getty 9/15 Ob Trump wohl auch zugeschaut hat? © getty 10/15 Verrückt war es zweifellos. Aber Mike Tyson sollte sich vielleicht doch zurückhalten ... © getty 11/15 Drake war auch am Start und sichtlich beeindruckt. Wetten, dass er drei neue Songs über den Brawl schreiben wird? © getty 12/15 Wer war denn jetzt schuld? Khabib? © getty 13/15 Oder doch McGregor? © getty 14/15 Oder vielleicht einfach beide. © getty 15/15 Zum Schluss: Ein Wortwitz mit vielleicht wahrem Kern. Höhö. Wir sehen uns beim Rückkampf.

Tony Ferguson richtet Blick auf Conor McGregor und Khabib Nurmagomedov

Im Hintergrund lauert derweil Tony Ferguson. Er besiegte am vergangenen Wochenende Donald Cerrone mit einem umstrittenen Finish, richtete seinen Blick anschließend aber nach vorne: "Was hört sich besser an als zwölf Siege in Serie? 13 - aber es hört sich nochmal verdammt viel besser an, wenn Nummer 13 ein Titelkampf ist."

McGregor, den Ferguson nur als "McNuggets" kennt, sei "schon ein Stück weit ein Idiot", sagte Ferguson. Auch gegen ihn würde er gerne kämpfen: "Ich respektiere ihn als Athleten. Ich weiß, dass ihn die Gewichtsklasse hier vermisst. Ich bin mir sicher, dass auch er das Kämpfen vermisst."