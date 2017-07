Alles zum Weltfest des Pferdesports

Erlebe

Seit 1924 ist Aachen das Mekka für Freunde des Pferdesports. Angeführt von den deutschen Olympiasiegern Isabell Werth und Michael Jung gehen in diesem Jahr weit über 300 Sportler aus 27 Nationen an den Start. Hier findest Du alle Informationen zum renommierten Weltreitertreffen, zu Teilnehmern, Rekorden, Preisgeld, Tickets und TV-Zeiten.



Was bedeutet CHIO überhaupt?

CHIO ist die Abkürzung für Concours Hippique International Officiel, was wörtlich aus dem Französischen übersetzt Internationaler Offizieller Pferdesport-Wettbewerb heißt. Das ist ein von der International Federation of Equestrian Sports (FEI) ausgerichtetes internationales Pferdesport-Turnier mit Prüfungen in mehreren Disziplinen, z.B. einen CSIO (Springen) und einen CDIO (Dressur). In jedem FEI-Mitgliedsland darf pro Jahr ein CHIO stattfinden. Bedeutende CHIOs sind der deutsche in Aachen und der niederländische in Rotterdam.

Wann und wo findet der CHIO 2017 in Aachen statt?

Der CHIO in Aachen, auch Weltfest des Pferdesports, findet in diesem Jahr vom 14. bis 23. Juli statt. Austragungsort ist das Reitstadion im Sportpark Soers, zu dem das Hauptstadion für die Sprungwettbewerbe (40.000 Plätze), das Deutsche Bank Stadion für die Dressurwettbewerbe (6300) und die Albert-Vahle-Halle für die Voltigierer (1200) gehören. Veranstalter ist der 1898 gegründete Aachen-Laurensberger Rennverein e. V.

Aus welchen Disziplinen besteht der Aachener CHIO?

Ursprünglich bestand der CHIO in Aachen aus drei Disziplinen: Springreiten, Dressurreiten und Fahren. 2007 kamen Vielseitigkeitsreiten (Military) und Voltigieren hinzu. In jeder Disziplin wird ein Einzel- und ein Mannschaftssieger (Nationenpreis) ermittelt.

Wer nimmt am CHIO in Aachen teil?

Insgesamt treten beim CHIO 2017 334 Teilnehmer aus 27 Nationen an. 567 Pferde sind für die Wettbewerbe gemeldet. Das hochkarätige Starterfeld wird angeführt von der sechsmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth und Vielseitigkeitsreiter Michael Jung, der bereits dreimal Olympisches Gold gewinnen konnte.

Das deutsche Dressuraufgebot: Neben Isabell Werth auf Weihegold sind Dorothee Schneider mit Sammy Davis jr. und Sönke Rothenberger mit Cosmo aus der Gold-Mannschaft von Rio nominiert. Hubertus Schmidt und Imperio komplettieren das Team. Schmidt vertritt Kristina Bröring-Sprehe, die wegen einer Verletzung ihres Olympiapferdes Desperados mit Destiny nur in der sogenannten kleinen Tour antritt.

Das Aufgebot der deutschen Springreiter: Neben den beiden Routiniers Marcus Ehning und Marco Kutscher nominierte Bundestrainer Otto Becker noch Philipp Weishaupt, der im Vorjahr den Großen Preis von Aachen gewonnen hatte, sowie Debütantin Laura Klaphake und Maurice Tebbel. Deutschland geht als Titelverteidiger in den Nationenpreis.

Das Aufgebot der deutschen Vielseitigkeitsreiter: Michael Jung mit Sam, Weltmeisterin Sandra Auffarth mit Opgun Louvo und Ingrid Klimke mit Hale Bob werden in der Soers von Josefa Sommer mit Hamilton unterstützt.

© getty

Was gibt es beim CHIO zu gewinnen?

Der Gesamtetat beträgt in diesem Jahr 14,5 Millionen Euro. Insgesamt werden 2,8 Millionen Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Davon entfällt allein eine Million auf den Großen Preis der Springreiter am Sonntag, den 23. Juli.

Tickets und Preise

Eintrittskarten bestellt man am bequemsten über die offizielle Website des Turniers.

Tickets fürs Springreiten: Die Eintrittskarten beginnen bei 6,60 Euro für eine einzelne Veranstaltung und reichen bis 77 Euro fürs komplette Wochenende.

Tickets fürs Dressurreiten: Die Eintrittskarten beginnen bei 6,60 Euro für eine einzelne Veranstaltung und reichen bis 69,30 Euro für die kompletten Dressurveranstaltungen.

Tickets fürs Vielseitigkeitsreiten: Die Eintrittskarten für die Dressurveranstaltung kosten ab 6,60 Euro, für den Geländeritt bekommen Sie die günstigsten Tickets für 16,50 Euro.

Tickets fürs Voltigieren: Die Eintrittskarten für den ersten Veranstaltungstag beginnen bei 11 Euro. Der Eintritt für die beiden übrigen Wettkampftage ist frei.

Tickets fürs Fahren: Der Zugang zu den Fahrprüfungen ist in den Dauer- bzw. Tagestickets für Springen und Dressur inbegriffen. Der Eintritt zur Marathonprüfung ist frei.

Wie komme ich zum CHIO?

Mit dem Auto:

Krefelder Straße ins Navi eingeben und anschließend den Hinweisschildern zu den öffentlichen Parkplätzen. Über die offizielle CHIO-Website können Sie vorab einen Parkausweis buchen.

Aus Köln - Düsseldorf - Lüttich: Autobahn A 4; Ausfahrt Aachen Zentrum; rechts Richtung Zentrum.

Aus den Niederlanden: Autobahn A 4; Ausfahrt Aachen Zentrum; rechts Richtung Zentrum.

Mit dem Bus:

Alle Tickets (außer Print@Home) sind am Veranstaltungstag gültig für eine Hin- und Rückfahrt zum Reitstadion hin oder vom Reitstadion weg mit allen Bussen und Bahnen (2. Klasse) im AVV.

Mit dem Zug:

Ab Hauptbahnhof Aachen mit den Buslinien 1, 11, 14, 21,44, 46 bis Bushof Aachen, dort umsteigen in die ASEAG Buslinie 51 (oder "Shuttle C") und bis Haltestelle Sportpark Soers fahren.

Das Programm beim CHIO 2017

Freitag, 14. Juli, Albert-Vahle-Halle

08.30 Uhr: Preis der Sparkasse, Pflicht Damen, Einzel

10.30 Uhr: Preis der Sparkasse, Pflicht Herren, Einzel

12 Uhr : Preis der Sparkasse, Pflicht Gruppen

15 Uhr: Preis der Sparkasse, Technik Damen, Einzel

16.45 Uhr: Preis der Sparkasse, Technik Herren, Einzel

Samstag, 15. Juli, Albert-Vahle-Halle

09.30 Uhr: Preis der Sparkasse, Pas de Deux, Kür

10.30 Uhr: Preis der Sparkasse, Kür Gruppen

14 Uhr: Preis der Sparkasse, Kür Damen, Einzel

16 Uhr: Preis der Sparkasse, Kür Herren, Einzel

Sonntag, 16. Juli, Albert-Vahle-Halle

13 Uhr: Preis der Sparkasse, Pas de Deux, Kür

14 Uhr: Preis der Sparkasse, Kür Gruppen

15.05 Uhr: Preis der Sparkasse, Nationenpreis

Dientag, 18. Juli, Hauptstadion

10.30 Uhr: Trainingsspringen presented by STAWAG

14.15 Uhr: STAWAG Eröffnungsspringen, Springprüfung (Fehler/Zeit)

17.00 Uhr: Sparkassen-Youngsters-Cup, Springprüfung für junge Pferde (Fehler/Zeit)

19.45 Uhr: Offizielle Eröffnungsfeier

Mittwoch, 19. Juli, Hauptstadion

11.15 Uhr: Preis des Handwerks, Springprüfung Fehler/Zeit

13.35 Uhr: Turkish Airlines-Preis von Europa, Springprüfung mit Stechen

17.30 Uhr: Preis der StädteRegion Aachen in memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz, Zwei-Phasen Springprüfung

Mittwoch, 19. Juli, Fahrstadion

13 Uhr: Preis der Fa. Horsch, Der Entsorger, Dressurprüfung für Vierspänner

Mittwoch, 19. Juli, Deutsche Bank Stadion

10.45 Uhr: Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung, PIAFF-Förderpreis International U 25

14 Uhr: Preis der VUV - Vereinigte Unternehmerverbände Aachen, Prix St. Georges

16.30 Uhr: HAVENS Pferdefutter-Preis, Grand Prix CDI4*

Donnerstag, 20. Juli, Deutsche Bank Stadion

09.30 Uhr: Preis der Familie Tesch, Grand Prix CDIO5* Wertungsprüfung für Lambertz-Nationenpreis

Donnerstag, 20. Juli, Fahrstadion

10 Uhr: Preis der Martello Immobilienmanagement GmbH & Co. KG, Dressurprüfung für Vierspänner

Donnerstag, 20. Juli, Hauptstadion

12.30 Uhr: Deutschlands U25 Springpokal d. Stiftung Dt. Spitzenpferdesport, Preis d. Familie Müter - Quali

14 Uhr: Sparkassen-Youngsters-Cup, Springprüfung für junge Pferde (Fehler/Zeit)

16.30 Uhr: STAWAG-Preis, Springprüfung (Fehler/Zeit)

19.30 Uhr: Mercedes-Benz Nationenpreis, Mannschafts-Springprüfung mit zwei Umläufen unter Flutlicht

Freitag, 21. Juli, Deutsche Bank Stadion

08.30 Uhr: DHL-Preis, Teilprüfung Dressur

Freitag, 21. Juli, Hauptstadion

12.45 Uhr: Preis von Nordrhein-Westfalen, Springprüfung mit zwei Umläufen

16.10 Uhr: Preis der Sparkasse, Jagdspringprüfung über Gräben und Wälle

17.45 Uhr: DHL-Preis, Teilprüfung Springen

Freitag, 21. Juli, Fahrstadion

10 Uhr: Hindernisfahren für Vierspänner

Freitag, 21. Juli, Deutsche Bank Stadion

15.30 Uhr: Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung, PIAFF-Förderpreis International U 25

18.30 Uhr: Preis des Handwerks, Quadrillen-Championat Aachen 2017, Nationale Dressurprüfung

20.30 Uhr: Lindt-Preis, Grand Prix Spécial CDI4*

Samstag, 22. Juli, Geländestrecke Soers

10 Uhr: DHL-Preis, Teilprüfung Gelände

Samstag, 22. Juli, Hauptstadion

13.45 Uhr: Deutschlands U25 Springpokal d. Stiftung Dt. Spitzenpferdesport, Preis d. Familie Müter - Finale

15.30 Uhr: Springprüfung mit Siegerrunde

19 Uhr: Sparkassen-Youngsters-Cup - FINALE, Springprüfung für junge Pferde mit Stechen

21.30 Uhr: Lavazza-Preis, Kombinierte Spring-, Vielseitigkeits- und Fahrprüfung

Samstag, 22. Juli, Marathonstadion

14.30 Uhr: XXXL Pallen Marathon, Geländeprüfung für Vierspänner

Samstag, 22. Juli, Deutsche Bank Stadion

09 Uhr: MEGGLE-Preis, Wertungsprüfung für Lambertz-Nationenpreis, Grand Prix Spécial CDIO5*

15.30 Uhr: Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung, PIAFF-Förderpreis International U25, Grand Prix Kür

19 Uhr: WOTAX-Preis, Intermédiaire I

21.30 Uhr: LUMILEDS-Preis, Grand Prix Kür CDI4*

Sonntag, 23. Juli, Deutsche Bank Stadion

09.30 Uhr: Deutsche Bank Preis, Großer Dressurpreis von Aachen Grand Prix Kür CDIO5*

Sonntag, 23. Juli, Fahrstadion

09 Uhr: Preis der Heitkamp & Thumann Group, Vierspänner-Hindernisfahren mit Stechen

Sonntag, 23. Juli, Hauptstadion

10.45 Uhr: SAP-Preis, Springprüfung (Fehler/Zeit)

12.30 Uhr: Siegerehrung: Preis der Familie Richard Talbot, Einzelwertung

Uhrzeit folgt: Nationenpreis Vierspännerfahren

13.15 Uhr: Rolex Grand Prix, Der Große Preis von Aachen, Springprüfung mit zwei Umläufen & Stechen

17 Uhr: Abschied der Nationen, Abschlussfeier

Übertragungen im TV und Internet

Vom 18. bis 23. Juli übertragen WDR und ARD aus der Soers. Das Event wird in insgesamt 140 Ländern ausgestrahlt.

TV-Guide:

16.07.2017 | 15:45 Uhr | WDR Voltigieren, Nationenpreis

19.07.2017 | 14:30 Uhr | WDR Springreiten, Preis von Europa

20.07.2017 | 20:15 Uhr | WDR Springreiten, Nationenpreis

21.07.2017 | 14:30 Uhr | WDR Springreiten, Preis von NRW

22.07.2017 | 11:00 Uhr | WDR Vielseitigkeit Geländeritt

22.07.2017 | 15:45 Uhr | WDR Dressur, Grand Prix Special

23.07.2017 | 11:00 Uhr | WDR Dressur, Grand Prix Kür und Springreiten, Großer Preis, 1. Umlauf

23.07.2017 | 15:05 Uhr | ARD Springreiten Großer Preis

23.07.2017 | 19:30 Uhr | WDR Abschlussfeier

Im Internet:

Die Livestreaming-Plattform ClipMyHorse berichtet täglich ab dem 14. Juli von 10 bis 22 Uhr live vom CHIO.

Die Sieger im Springreiten seit 2000: Einzel und Mannschaft

Jahr Sieger Einzel Land Pferd Sieger Nationenpreis 2016 Philipp Weishaupt Deutschland Convall Deutschland 2015 Scott Brash Großbritannien Sanctos - 2014 Christian Ahlmann Deutschland Codex One Belgien 2013 Nick Skelton Großbritannien Big Star Niederlande 2012 Michael Whitaker Großbritannien Amai Frankreich 2011 Janne Friederike Meyer Deutschland Cellagon Lambrasco Niederlande 2010 Eric Lamaze Kanada Hickstead Irland 2009 Denis Lynch Irland Lantinus Frankreich 2008 Albert Zoer Niederlande Sam Deutschland 2007 Beezie Madden USA Authentic Deutschland 2006 Marcus Ehning Deutschland N. Küchengirl Deutschland 2005 Meredith Michaels-Beerbaum Deutschland Shutterfly USA 2004 Markus Fuchs Schweiz Tinka's Boy Deutschland 2003 Ludger Beerbaum Deutschland Goldfever 3 Irland 2002 Ludger Beerbaum Deutschland Goldfever 3 Schweiz 2001 Jeroen Dubbeldam Niederlande De Sjiem Belgien 2000 Otto Becker Deutschland D. Cento Großbritannien

Die Sieger in der Dressur seit 2000