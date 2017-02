Weltmeisterin holt Titel bei Hallen-DM

Samstag, 18.02.2017

Schwanitz ist auch bei der Hallen-EM in Belgrad (3. bis 5. März) eine heiße Medaillenkandidatin. Die europäische Bestenliste führt derzeit die Olympia-Dritte Anita Marton (Ungarn) an, die ebenfalls am Samstag in Birmingham 18,97 stieß.

