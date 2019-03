Premier League of Darts 2019 live: Judgement Night im TV und LIVE-STREAM

Am heutigen Donnerstag steht der 9. Spieltag der Premier League of Darts auf dem Programm. SPOX versorgt euch mit allen Infos rund um die Übertragung im TV und im Livestream. Außerdem erfahrt ihr hier kurz und knackig alles, was ihr wissen müsst.

Nach dem 8. Spieltag der Premier League of Darts steht fest, dass Raymond van Barneveld keinen Platz mehr unter den letzten Acht in dieser Saison haben wird. Zuvor ermöglichte die PDC dem Niederländer eine Teilnahme unter den letzten neun Spielern durch eine Wild Card.

Damit verabschiedet sich Darts-Legende van Barnefeld heute im Rahmen der Judgement Night aus der Premier League - und das mit einem Duell gegen seinen Landsmann Michael van Gerwen,.

Premier League of Darts live: 9. Spieltag im TV und LIVE-STREAM

Der letzte Premier-League-Auftritt von Raymond van Barnefeld wird im Free-TV und im Livestream zu sehen sein. Eine TV-Übertragung wird es beim Fernsehsender SPORT1 geben, welcher ab 20 Uhr mit der Live-Berichterstattung aus der Ahoy-Arena im niederländischen Rotterdam beginnt.

Wer sich die spannenden Duelle der Judgement Night lieber unterwegs oder auf anderem Wege angucken möchte, kann das mithilfe eines Livestreams tun. DAZN streamt das heutige Abend-Event live und in voller Länge.

Folgendes DAZN-Duo begleitet alle Fans der Premier League durch den Darts-Abend:

Kommentator: Elmar Paulke

Experte: Martin Schindler

Neben der Live-Übertragung in deutscher Sprache überträgt DAZN das Event in Rotterdam auch mit Originalkommentar. Hier geht die Übertragung ebenfalls ab 20 Uhr los.

Premier League Darts 2019: News und Aktualitäten

Bei SPOX bleibt ihr immer auf dem Laufenden. SPOX versorgt alle Darts-Fans mit den neueste Entwicklungen, Ergebnissen und sonstigen wissenswerten Fakten.

Darts Premier League: Duelle der Judgement Night in Rotterdam

Unter anderem bekommt es Raymond van Barnefeld heute Abend mit dem Tabellenersten der Premier League, Michael van Gerwen, zu tun. Neben dem rein niederländischen Duell van Barnefeld vs. van Gerwen kommt es bei der heutigen Judgement Night auch zu einem englischen Premier-League-Duell.

Das sind die alle Duelle des heutigen 9. Spieltags:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 20.15 Uhr Daryl Gurney Mensur Suljovic 20.50 Uhr Peter Wright Gerwyn Price 21.30 Uhr Rob Cross Jeffrey de Zwaan 22.15 Uhr Raymon van Barnefeld Michael van Gerwen 22.50 Uhr James Wade Michael Smith

Premier League of Darts: Tabelle vor dem 9. Spieltag

Der amtierende Weltmeister Michael van Gerwen hat am gestigen Mittwoch erneut unter Beweis gestellt, welche Leistung er in Top-Form abrufen kann. Seinem Gegner aus Schottland, Peter Wright, ließ er keine Chance und setzte sich mit 7:1 durch.

Nach dem 8. Spieltag ist er nun punktgleich mit dem englischen Darts-Profi Rob Cross und führt die Premier-League-Tabelle an.

Aktuelle Tabelle der Premier League of Darts 2019: