DAZN verpflichtet Elmar Paulke als Exklusiv-Kommentator für alle PDC-Majors

Elmar Paulke und der Livesport-Streamingdienst DAZN haben sich auf eine längerfristige Zusammenarbeit geeinigt. Die populärste Darts-Stimme im deutschsprachigen Raum wird alle PDC Major Events sowie die legendäre Darts-WM im Ally Pally exklusiv für DAZN kommentieren. Schon am Donnerstag ist Paulke bei der Premier League in Berlin im Einsatz.

Der gebürtige Bergisch Gladbacher kommentiert bereits seit über zehn Jahren Darts-Events der PDC und hat sich in der Szene auch als Buchautor einen Namen gemacht. Nachdem Paulke in der Vergangenheit immer wieder für DAZN am Mikrofon war, wird er künftig alle wichtigen Major-Turniere, wozu unter anderem die Weltmeisterschaft, die Premier League und der Grand Slam des Darts gehören, exklusiv für das "Netflix des Sports" kommentieren.

"Dass wir Elmar ab sofort für alle wichtigen PDC Majors und die Darts-WM exklusiv bei uns im Haus haben, freut uns sehr", sagte Michael Bracher, DAZN-Chefredakteur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für das Streamingportal sei es "ein wichtiger Schritt, um unser Versprechen an die Darts-Fans einzulösen: die beste und umfangeichste Dartsberichterstattung aller Zeiten auf DAZN".

Elmar Paulke schon bei der Premier League in Berlin dabei

Auch Paulke freute sich über "eine tolle Herausforderung und neue Herangehensweise bei DAZN" und kündigte an: "Wir wollen gemeinsam mit Darts inhaltlich den nächsten Schritt gehen und auch abseits des Dartboards mehr vom Circuit vor Ort und den Typen berichten. Es wird ein echt spannendes Gesamtpaket, das garantiert auch dem Fan gefallen wird."

Seinen ersten Einsatz hat Paulke bereits am Donnerstag ab 20 Uhr. Dann nämlich findet in Berlin mit dem vierten Spieltag der Premier League erstmals ein Major-Event auf deutschem Boden statt.

DAZN überträgt das Aufeinandertreffen von Branchenprimus Michael van Gerwen, Weltmeister Rob Cross, dem Österreicher Mensur Suljovic und sieben weiteren Top-Spielern live. An Paulkes Seite fungiert der deutsche Darts-Profi Kevin Münch als Experte, Martin Schindler wird Hintergrundinformationen und Interviews direkt aus der Mercedes-Benz Arena liefern.