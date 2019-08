DBB-Team: Rödl streicht Moritz Wagner aus WM-Kader

Bundestrainer Henrik Rödl hat NBA-Profi Moritz Wagner aus dem Kader für die Weltmeisterschaft in China gestrichen. Dies gab der 50-Jährige nach dem abschließenden Spiel beim Supercup in Hamburg gegen Polen (92:84) bekannt, bei dem Wagner bereits nicht mehr dem Aufgebot angehörte.



"Solche Entscheidungen sind superschwierig. Die Gespräche sind nicht leicht, mein Job ist es herauszufinden, wer im Moment die Besten sind", sagte Rödl: "Ich glaube, dass Moritz die Zukunft gehört."

Rödl wird die Reise nach Japan am Mittwoch aus München mit 13 Profis antreten, ein weiterer Akteur muss vor dem Beginn der WM vom 31. August bis 15. September noch gestrichen werden. Karim Jallow (Braunschweig) und Joshiko Saibou (Bonn) hatten schon zuvor ihren WM-Traum aufgeben müssen.

Der 22 Jahre alte Wagner von den Washington Wizards hatte sich im Rennen um die WM-Tickets dem starken Konkurrenzkampf im Frontcourt gestellt. "Ich bin hier, um Teil eines Teams zu sein, und es macht mir in der Gruppe tierisch Spaß, das Individuum so ein bisschen an zweite, dritte Stelle zu stellen", hatte er vor dem Supercup im SID-Interview gesagt.