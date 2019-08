Basketball: Rückschlag für DBB-Auswahl - Dennis Schröder und Co. unterliegen Japan um Rui Hachimura

Die DBB-Auswahl hat die erste Niederlage in der Vorbereitung auf die WM in China hinnehmen müssen. Beim Gastspiel in Japan unterlagen die Mannen um Dennis Schröder mit 83:86. Der hatte wie das komplette Team Probleme mit seinem Wurf, während für die Nippon-Auswahl vor allem NBA-Rookie Rui Hachimura glänzte.

Bundestrainer Henrik Rödl setzte vor ausverkauftem Haus in Saitama (20.000 Zuschauer) auf die gleiche Starting Five wie gegen Tunesien, dazu rutschte Isaac Bonga in den Kader für den verletzten Maodo Lo. Beim Bayern-Guard gibt es weiter keine Diagnose, nachdem er sich gegen Tunesien am Knöchel verletzt hatte.

Doch auch ohne Lo übernahmen die Deutschen nach kleineren Schwierigkeiten zu Beginn die Kontrolle über das Spiel. Gegen die Japaner suchten Dennis Schröder und Co. immer wieder den Weg in die Zone und bestraften die Gastgeber auch mehrfach im Fastbreak. Komplett absetzen konnte sich die Rödl-Truppe in der ersten Halbzeit aber nicht, da der Dreier nicht so gut wie am Vortag gegen Tunesien fiel (nur 5/20 bis zur Pause).

Dennoch ging die DBB-Auswahl mit einer 42:35-Führung in die Pause. Der Distanzwurf fiel dann etwas besser, doch die Nippon-Auswahl drehte nun auch offensiv dank der beiden NBA-Profis Rui Hachimura und Yuta Watanabe auf. Vor allem der Wizards-Rookie war nun nicht zu stoppen und nagelte Sprungwurf um Sprungwurf in den Korb.

Rui Hachimura lässt DBB-Auswahl verzweifeln

Letztlich war es aber weiter unglaublich zäh, was die DBB-Jungs zeigten. Nach drei Vierteln führten die Deutschen noch mit 61:58, obwohl sie unter 40 Prozent aus dem Feld warfen. Im Schlussabschnitt lief die Offense dann besser, doch auch Japan scorte in einem Spiel mit viel Tempo nach Belieben. Hachimura verkürzte drei Minuten vor dem Ende wieder auf zwei Zähler (75:77) und wenig später führten die Gastgeber sogar mit drei.

Die Deutschen hatten noch einmal die Chance auf den Ausgleich, doch Maxi Kleber verweigerte den Wurf und der Ballbesitz endete in einem Turnover. Japan machte dann von der Freiwurflinie alles klar. Bester Punktesammler der Deutschen war wieder Schröder mit 16 Zählern (6/21 FG), allerdings hatte der OKC-Profi eine schwache Wurfquote. Beste Scorer der Japaner waren natürlich die beiden NBA-Spieler Hachimura (31 Punkte, 12/19 FG) und Watanabe (20).

Das deutsche Team wird nun Japan wieder verlassen und ihr Quartier in Shenzhen aufschlagen, wo die DBB-Auswahl ihre Vorrundenspiele austragen wird. Am 1. September wartet um 14.30 Uhr Frankreich zum Auftakt. Davor testet die Rödl-Truppe noch einmal am Mittwoch, wenn es in Jiangmen gegen Australien (14 Uhr) geht. Die Boomers befinden sich in guter Form und sorgten für Schlagzeilen, als sie vor wenigen Stunden Team USA die erste Niederlage seit 78 Spielen zufügten.

