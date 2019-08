DBB-Team: Letztes Testspiel vor der Basketball-WM gegen Australien heute live im TV und Livestream

Vier Tage vor Beginn der Basketball-Weltmeisterschaft in China bestreitet die deutsche Nationalmannschaft das letzte Testspiel vor der Endrunde. Alle Infos zur Partie gegen Australien findet ihr hier.

Deutschland vs. Australien: Ort und Tip-Off

Das deutsche Team ist bereits in China vor Ort und bereitet sich auf die WM vor. Ausgetragen wird das Match gegen den hochkarätigen Gegner Australien in Jiangmen. Der Tip-Off ist für 20 Uhr Ortszeit angesetzt. Das Spiel beginnt in Deutschland also um 14 Uhr.

DBB-Team: Dieser Kader ist in China mit dabei*

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Dennis Schröder Ismet Akpinar Paul Zipser Maxi Kleber Daniel Theis Maodo Lo Andreas Obst Robin Benzing Danilo Barthel Johannes Voigtmann Isaac Bonga Niels Giffey Johannes Thiemann

*Einen der 13 Spieler im DBB-Kader muss Bundestrainer Henrik Rödl noch streichen.

DBB-Team vs. Australien: TV-Übertragung und Livestream

Im Gegensatz zu den anderen Vorbereitungsspielen ist die Partie Deutschland gegen Australien nicht im TV oder im Livestream zu sehen, das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dafür zeigt MagentaSport die komplette Weltmeisterschaft live.

Im Fernsehen sind die Spiele nicht zu sehen, allerdings ist das Angebot von MagentaSport kostenlos und es ist auch keine Registrierung erforderlich. Somit könnt Ihr alle Begegnungen von Dennis Schröder und Co. live verfolgen.

Basketball-WM: Die deutschen Gruppenspiele

Datum Uhrzeit Gegner Übertragung 1.9.2019 14.30 Uhr Frankreich MagentaSport 3.9.2019 10.30 Uhr Dominikanische Republik MagentaSport 5.9.2019 10.30 Uhr Jordanien MagentaSport

DBB-Team: Rödl und Barthel äußern sich zu Australien

Mit Kontrahent Australien wartet auf das deutsche Team ein schwerer Brocken. Die Australier haben erst vor Kurzem die USA geschlagen. Mit viel Respekt geht das DBB-Team dadurch in die Partie: "Wir haben ein sehr gutes Spiel vor uns, den richtigen Test, den wir jetzt noch brauchen. Australien ist eine der Mannschaften, die hier die Chance haben, vielleicht sogar das ganze Ding zu gewinnen", sagte Bundestrainer Henrik Rödl.

Die Offensive der Boomers läuft bereits wie geschmiert. 98 Punkte schenkten sie den USA ein. Deswegen legt Danilo Barthel den Fokus vor allem auf die Defensive: "Wir müssen aggressiver und physischer in der Defense werden, noch mehr unsere Stärken nutzen. Nicht zu sehr auf ein, zwei Optionen schauen, sondern ein bisschen vielseitiger spielen. Ich glaube, dann sind wir vor allem offensiv schwer auszurechnen. Aber defensiv müssen wir uns steigern, dass wir da unsere Intensität finden."

WM 2019: Das ist der Zeitplan nach der Vorrunde