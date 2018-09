Basketball: Danilo Barthel vom FC Bayern im Interview: "Ich will lieber MIP als MVP werden"

Danilo Barthel hat beim FC Bayern Basketball seine beste Saison als Profi hinter sich. SPOX sprach mit dem neuen Bayern-Kapitän über seine Entwicklung im mentalen Bereich, die EuroLeague und seine Ziele mit der Nationalmannschaft.

Außerdem: Warum er sich über mangelnde Konkurrenz wie im Fußball keine Sorgen macht und wie Dennis Schröder beim DBB-Team auftritt.

SPOX: Herr Barthel, wie verbringt man den Sommer als amtierender Finals-MVP?

Danilo Barthel: Sicherlich mit einer etwas anderen Perspektive. Man kann alles ein kleines bisschen entspannter sehen, wenn man gerade Deutscher Meister geworden ist und auch persönlich eine sehr erfolgreiche Saison gespielt hat. Es gibt ja sonst durchaus die Momente, in denen man an bestimmte Niederlagen oder bestimmte negative Situationen denkt, das war jetzt weniger der Fall - grundsätzlich konnte ich diesen Sommer etwas besser vom Basketball abschalten.

SPOX: War diese Saison und dieser Award für Sie nochmal eine besondere Bestätigung? Einige Erfolge hatten Sie vorher ja auch schon gesammelt.

Barthel: Klar, ich denke, dass beides einfach zeigt, dass ich immer weiterarbeite und mich nicht zufriedengebe, auch nicht mit vorherigen Erfolgen oder guten Saisons. Ich will in jedem Jahr besser werden und bereit sein, wenn sich die Möglichkeiten bieten, auch wenn es mit der Spielzeit vielleicht mal nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Aber ich habe immer darauf hingearbeitet, bereit zu sein, wenn dann eben doch eine andere oder größere Rolle auf mich wartet, wie es jetzt in der letzten Saison der Fall war.

SPOX: Sie wurden Meister - und das bedeutete gleichzeitig, dass Bayern kommende Saison EuroLeague spielen wird. War für Sie damit klar, dass Sie bleiben würden?

Barthel: Es war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, ein entscheidendes Argument für mich. Natürlich hält man die Augen offen und überlegt immer, ob eine andere Situation vielleicht besser passt, aber mir ist es diesmal sehr leicht gefallen und ich habe mich schnell zur Verlängerung entschieden. Ich glaube, dass die Mannschaft und auch ich auf jeden Fall noch gemeinsam wachsen können, deswegen bietet Bayern weiter eine sehr gute Situation für mich.

Danilo Barthel über mentale Stärke im Basketball

SPOX: Sie sind jetzt seit zwei Jahren beim FCB. Was ist seither spielerisch Ihr größter Fortschritt?

Barthel: Es ist einfach ein Gewöhnungsprozess. Wenn man jeden Tag gegen extrem gute Spieler im Training ranmuss und grundsätzlich auf einem höheren Niveau spielt, lernt man dadurch automatisch dazu und gewinnt auch an Selbstvertrauen dazu, weil man sich mit der Zeit einfach besser zurechtfindet. Man wird durch Erfahrung besser darin, Entscheidungen zu treffen und Situationen zu lesen. Mein Wurf ist außerdem um einiges besser geworden und dazu konzentriere ich mich mittlerweile mehr auf meine Stärken, zum Beispiel im Lowpost, als dass ich versuchen würde, ein reiner Allrounder zu sein.

SPOX: Das heißt, der größte Fortschritt erfolgte auf der mentalen Ebene?

Barthel: Korrekt, die mentale Stärke entscheidet. Ich war schon immer ein ziemlich gut ausgebildeter Spieler, aber ich denke, ab einem gewissen Niveau kannst du größere Schritte nur noch mental machen. Es ist wichtig, sich die Fähigkeiten überhaupt erst anzueignen, aber viele Verbesserungen sind dann Kopfsache.

SPOX: An was haben Sie in diesem Sommer gearbeitet?

Barthel: Im Prinzip habe ich so weitergemacht wie im vergangenen Jahr, das heißt: Ich habe an meinen Stärken gearbeitet und versucht, an einigen Stellschrauben zu drehen. Meinen Wurf beispielsweise will ich noch stabiler machen und die Bewegung beschleunigen, ich will den Ball schneller loswerden. Dazu habe ich den Fokus auf mein Outside-Game gelegt und an meinem ersten Schritt gearbeitet, damit auch dieser noch druckvoller wird. Das waren die Schwerpunkte in diesem Sommer.

Alle deutschen Spieler in der NBA: Viel mehr als nur ein Dirk Nowitzki © getty 1/16 Der nächste, bitte! Isaac Bonga hat seinen Rookie-Vertrag bei den Lakers unterschrieben und wird damit ein weiterer deutscher Import in der Liga. Wir stellen die Liste vor! © getty 2/16 Bei den Lakers wird Bonga auf Moritz Wagner treffen - auch der Berliner wurde von L.A. gezogen (Position 25) und debütierte für die LakeShow bereits in der Summer League. © getty 3/16 Auch Isaiah Hartenstein spielt derzeit Summer League, für die Rockets. Der Big Man wurde 2017 an 43. Stelle ausgewählt und spielte fortan G-League. Nun hofft er, es in den "A-Kader" Houstons zu schaffen. Und sonst so? © getty 4/16 Uwe Blab - 1985 an 17. Stelle von den Dallas Mavericks gedraftet, konnte er sich nie so richtig durchsetzen. Nach fünf Jahren und zwei Zwischenstationen (Spurs, Warriors) endete seine NBA-Karriere. © getty 5/16 Detlef Schrempf - ebenfalls 1985 gedraftet (#8), ebenfalls von den Mavs. Er entwickelte sich zum ersten deutschen Star in der NBA. Seine erfolgreichste Zeit hatte er bei den Super Sonics (1993-1999). © getty 6/16 Christian Welp - der Europameister von 1993 wurde 1987 von den Philadelphia 76ers gedraftet. Nach zwei soliden Jahren spielte er noch bei den Spurs und Warriors, ehe es ihn zurück nach Europa zog. © getty 7/16 Shawn Bradley - er war vor allem für seine Körpergröße von 2,29 Meter bekannt. Der in Deutschland geborene Sohn amerikanischer Eltern spielte für die Sixers, Nets und acht Jahre neben Nowitzki bei den Mavs. War auch für die Nationalmannschaft aktiv. © getty 8/16 Dirk Nowitzki - der Draft 1998 war aus deutscher Sicht historisch. An neunter Stelle wurde der Dirkster von den Milwaukee Bucks gepickt und an die Mavs abgegeben, wo er zur Legende mit über 31.000 Karrierepunkten und zum Champion reifte. © getty 9/16 Chris Kaman - bei ihm kam zufällig in einem Interview heraus, dass er deutsche Vorfahren hatte. Der DBB ergriff die Chance und bürgerte Kaman ein. In der NBA spielte er für die Clippers, Hornets, Mavs, Lakers und Blazers. © getty 10/16 Tibor Pleiß - schon im Draft 2010 (#31) sicherten sich die Nets die Rechte am Center. Über OKC und Atlanta landeten diese schließlich bei den Jazz, die ihn auch in die NBA holten. Durchsetzen konnte er sich aber nicht. © getty 11/16 Tim Ohlbrecht - er meldete sich 2010 zum Draft an, ging aber leer aus. Er arbeitete aber weiter an seinem NBA-Traum und schaffte es über die D-League in den Kader der Houston Rockets. Dort konnte er sich jedoch nicht durchsetzen. © getty 12/16 Dennis Schröder - ist er der nächste deutsche All-Star? Im Moment deutet vieles darauf hin. 2013 zogen ihn die Hawks an 17. Stelle und entwickelten ihn mittlerweile zum Starter auf der Eins. © getty 13/16 Elias Harris - er war im selben Jahr wie Schröder beim Draft, ging aber nicht über die Ladentheke. Er unterschrieb einen Summer-League-Deal bei den Lakers und schaffte es auch in den NBA-Kader, spielte dort aber nur zwei Mal. © getty 14/16 Daniel Theis - auch er wurde 2013 nicht gedraftet, blieb aber auf dem NBA-Radar. Zunächst kehrte er nach Deutschland zurück, wurde mehrfach Meister und unterschrieb 2017 einen Deal mit den Celtics. Seine Debütsaison verlief durchaus erfolgreich. © getty 15/16 Paul Zipser - die Bulls schlugen bei Zipser im Draft 2016 an 48. Stelle zu. Der ehemalige Münchner kämpfte sich in die Rotation und durfte mehrfach starten. Jahr zwei verlief weniger erfreulich, nun scheint ein Abgang wahrscheinlich. © getty 16/16 Maxi Kleber ging einen ähnlichen Weg wie Theis. Auch er wurde zunächst nicht gedraftet (2014), bevor er 2016 doch noch den Sprung über den großen Teich schaffte und bei den Dallas Mavericks unterschrieb.

SPOX: Mit der EuroLeague wird die Belastung nicht gerade geringer. Was erwarten Sie in der Hinsicht für eine Umstellung?

Barthel: Wir hatten auch in der letzten Saison mit dem EuroCup schon extrem viele Spiele, jetzt kommen aber sicherlich nochmal fünf, sechs weitere hinzu, genau weiß man es ja noch gar nicht, auch mit dem neuen Pokal-Format. Die Belastung wird sehr hoch, für viele von uns ist die EuroLeague ja auch eine neue Erfahrung, auch für mich. Es ist gut, dass wir immerhin einige EuroLeague-Veteranen wie Petteri Koponen bei uns haben, die schon wissen, wie es gehen kann, und ich bin gespannt, wie wir anderen es meistern. Aber die Vorfreude überwiegt auf jeden Fall, dass wir uns jetzt Woche für Woche mit den besten Teams in Europa messen können.

Seite 1: Danilo Barthel über die vergangenen Saison und die EuroLeague

Seite 2: Danilo Barthel über seine Ziele mit der Nationalmannschaft und die NBA