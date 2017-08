EM-Vorbereitung: Deutschland mit Niederlage

Premiership Live Celtic -

Hearts Club Friendlies Live Tottenham -

Juventus Ligue 1 Live Lyon -

Straßburg Ligue 1 Live Metz -

Guingamp Ligue 1 Live Montpellier -

Caen Ligue 1 Live St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Live Troyes -

Rennes MLB Live Nationals @ Cubs Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 1 MLB Dodgers @ Mets Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 1 Serie A Corinthians -

Recife MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Session 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale -

Session 2 ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 2) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. August ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 2) ADAC GT Masters ADAC GT Masters: Nürburgring (Rennen 2) CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Club Friendlies Hamburger SV -

Espanyol Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds ADAC Formel 4 Formel 4: Nürburgring (Rennen 3) Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende Superliga Bröndby -

Kopenhagen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Premier League Zenit -

Spartak Moskau MLB Yankees @ Indians MLB Marlins @ Braves Super Cup Besiktas -

Konyaspor Super Liga Roter Stern -

Cukaricki FIA World Rallycross Championship Canada -

Grand Prix de Trois-Rivieres MLB Rangers @ Twins Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Serie A Gremio -

Mineiro Ligue 1 Marseille -

Dijon Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Serie A Ponte Preta -

Vasco MLB Dodgers @ Mets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

8. August DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

08. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou -

Jiangsu Suning DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

09. August Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 MLB Rangers @ Mets League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale MLB Cubs @ Giants Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

10. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Sharks DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

11. August Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 2 Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

12. August Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax MLB Red Sox @ Yankees Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 3 J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

13. August Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense MLB Rockies @ Marlins Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees DAZN ONLY Golf Channel Live From The PGA Championships -

14. August Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Primeira Liga Chaves -

Benfica MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins Crankworx Crankworx 2017 Whistler: Canadian Open Enduro Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners Super Cup Real Madrid -

Barcelona MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars National Rugby League Rabbitohs -

Warriors Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters Tag 1 National Rugby League Broncos -

Dragons Primera División Leganes -

Alaves MLB Blue Jays @ Cubs First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas MLB Mariners @ Rays MLB Dodgers @ Tigers MLB Yankees @ Red Sox

Ohne NBA-Jungstar Dennis Schröder ist die deutsche Nationalmannschaft mit einer Niederlage in den EM-Sommer gestartet. Im ersten Länderspiel der Vorbereitung auf die Eurobasket (31. August bis 17. September) unterlag das Team von Bundestrainer Chris Fleming gegen Belgien knapp mit 69:71 (30:32).

Beste Werfer der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Erfurt waren Danilo Barthel (15 Punkte) und Robin Benzing (13). "Es ist wie so üblich am Anfang sehr, sehr schwierig. Die Abstimmung ist noch nicht so richtig da. Wir hätten in die Verlängerung gehen müssen", sagte Kapitän Benzing, ergänzte aber: "Für eine Woche Lehrgang ist das nicht so schlecht." Fleming meinte: "Deutschland muss zurücklaufen. Wir haben sehr viel gestanden. Wir haben sehr teuer dafür bezahlt, dass wir nicht zurückgelaufen sind."

Am Samstagabend fehlten die NBA-Profis Schröder (Atlanta Hawks) und Daniel Theis (Boston Celtics), die erst in etwas mehr als einer Woche zur Mannschaft stoßen. Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Paul Zipser (Chicago Bulls) stehen aufgrund ihrer Verpflichtungen in der stärksten Liga der Welt hingegen den gesamten Sommer nicht zur Verfügung.

Vor 3700 Zuschauern in der Erfurter Messehalle erwischten die Gäste den besseren Start, ehe Danilo Barthel das deutsche Team durch einen Dreipunktwurf erstmals mit 11:10 in Führung brachte. Das erste Basketball-Länderspiel in Thüringen überhaupt blieb lange ein enger Schlagabtausch, Deutschland führte nach dem ersten Viertel nur mit 17:16 und lag zur Halbzeit 30:32 zurück.

Noch vor der Pause feierte Isaiah Hartenstein seine Premiere im DBB-Dress. Der 19 Jahre alte Center wurde im NBA-Draft im Juni an 43. Stelle von den Houston Rockets ausgewählt. Noch ist aber nicht klar, ob der 2,13-m-Hüne in der kommenden Saison auch in Nordamerika spielen wird. In der deutschen Auswahl, in der Alex King (Bayern München) geschont wurde, fügte er sich auf der Position unter dem Korb gut ein.

Probleme ohne Voigtmann

Nach dem Seitenwechsel musste Fleming auf Johannes Voigtmann verzichten. Der Thüringer, der beim spanischen Klub Baskonia Vitoria aktiv ist, prellte sich in seiner Heimat bei einem Zusammenstoß das Knie leicht und klagte über eine Leistenzerrung. Ohne den Center hatten die Gastgeber aufgrund vieler individueller Fehler teilweise große Probleme und lagen zwischenzeitlich schon mit neun Punkten hinten. Zum Beginn des Schlussviertels wurde dieser zwar auf einen Zähler verringert (52:53), die Belgier ließen sich den Sieg aber nicht mehr nehmen. Der letzte Wurf von Hartenstein kam zu spät.

Bei der EM trifft die deutsche Auswahl in der Vorrunde in Tel Aviv/Israel auf die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen. In der Vorbereitung stehen in den kommenden Wochen noch Turniere in Kasan/Russland und Hamburg sowie die Generalprobe am 27. August in Berlin gegen Frankreich auf dem Programm. Zuletzt war die Mannschaft bei den Europameisterschaften 2013 und 2015 jeweils schon in der Vorrunde ausgeschieden.