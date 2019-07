HSV, Transfers: Fixe Neuzugänge und Abgänge beim Hamburger SV

Der Hamburger SV will auf schnellstem Wege zurück ins Oberhaus. Um den Bundesliga-Aufstieg in der Spielzeit 2019/20 endlich zu schaffen, hat der HSV bereits einige Millionen Euro für neue Spieler in die Hand genommen. SPOX verrät euch, welche Neuzugänge sowie Abgänge bei den Rothosen bereits fix sind.

In der vergangenen Saison verpasste der Hamburger SV den Aufstieg in die Bundesliga, weshalb der Kader grundlegend verändert wurde. Spieler wie Lewis Holtby, dessen Zukunft noch unklar ist, und Pierre-Michel Lasogga haben den Verein verlassen, zehn Neuzugänge stehen allerdings bereits fest.

HSV-Transfers 2019/20: Diese Neuzugänge hat Hamburg fix

Der Hamburger SV hat bereits zehn Spieler verpflichtet. Unter anderem wurde der zuvor nur ausgeliehene Stuttgarter Berkay Özcan fest verpflichtet und mit Lukas Hinterseer ein Torjäger von Liga-Konkurrent VfL Bochum geholt. Außerdem kommt mit Ewerton und Tim Leibold ein Duo vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg.

Die HSV-Transfers im Überblick:

Spieler Ehemaliger Verein Kolportierte Ablösesumme David Kinsombi Holstein Kiel 3 Mio. Euro Ewerton 1. FC Nürnberg 2 Mio. Euro Tim Leibold 1. FC Nürnberg 1,8 Mio. Euro Berkay Özcan VfB Stuttgart 1,5 Mio. Euro Daniel Heuer Fernandes SV Darmstadt 98 1,30 Mio. Euro Sonny Kittel FC Ingolstadt ablösefrei Jeremy Dudziak FC St. Pauli ablösefrei Jan Gyamerah VfL Bochum ablösefrei Lukas Hinterseer VfL Bochum ablösefrei Adrian Fein Bayern München II Leihe Bobby Wood Hannover 96 Leih-Ende Matti Steinmann Vensyssel FF Leih-Ende Finn Porath SpVgg Unterhaching Leih-Ende Christoph Moritz SV Darmstadt 98 Leih-Ende Filip Kostic Eintracht Frankfurt Leih-Ende

Hamburger SV: Diese Abgänge sind bereits fix

Der brasilianische Außenverteidiger Douglas Santos hat die Rothosen verlassen und läuft künftig in der russischen Liga für Zenit St. Petersburg auf, die 15 Millionen Euro Ablöse bezahlten.

Zudem haben mit Jann-Fiete Arp, Hee-Chan Hwang und Orel Mangala drei Talente den HSV verlassen. Letztere beiden waren allerdings lediglich ausgeliehen und kehren vorerst zu ihren ursprünglichen Vereinen zurück, Arp hat sich dem FC Bayern München angeschlossen. Pierre-Michel Lasogga läuft zukünftig für Al Arabi in Doha auf.

Diese Abgänge sind beim HSV fix:

Spieler Aufnehmender Verein Kolportierte Ablöse Douglas Santos Zenit St. Petersburg 15 Mio. Euro Filip Kostic Eintracht Frankfurt 6 Mio. Euro Jann-Fiete Arp FC Bayern München 3 Mio. Euro Patric Pfeidder Darmstadt 98 250 Tsd. Euro Pierre-Michel Lasogga Al Arabi ablösefrei Lewis Holtby Unbekannt ablösefrei Marco Drawz Hannover 96 II ablösefrei Arianit Ferati Waldhof Mannheim ablösefrei Finn Porath Holstein Kiel unbekannt Aaron Opoku Hansa Rostock Leihe Morten Behrens 1. FC Magdeburg unbekannt Orel Mangala VfB Stuttgart Leih-Ende Berkay Özcan VfB Stuttgart Leih-Ende Hee-chan-Hwang RB Salzburg Leih-Ende Leo Lacroix AS St. Etienne Leih-Ende

HSV-Neuzugang David Kinsombi

Alter: 23

Vertrag bis: 2023

Position: Mittelfeld

Der defensive Mittelfeldspieler und ehemalige Kapitän von Holstein Kiel wechselte für eine Ablösesumme von drei Million Euro zum Hamburger SV. Damit dieser Transfer überhaupt stattfinden konnte, zahlte David Kinsombi zehn Prozent, also 300.000 Euro, aus eigener Tasche. Das bestätigte der damalige Sportvorstand Ralf Becker gegenüber der Bild. Demzufolge habe der HSV nur 2,7 Mio. Euro bezahlt. "Davids Seite machte den Vorschlag, weil er unbedingt zu uns wollte", begründete Becker.



Der 23-Jährige gehörte schon länger zu den Wunschspielern des Ex-Sportvorstandes, der inzwischen durch Jonas Boldt (hier geht's zum SPOX-Interview) ersetzt wurde. "Wir arbeiten seit einem halben Jahr an diesem Transfer und sind sehr glücklich, dass wir David nun ligaunabhängig von unserem gemeinsamen Weg überzeugen konnten", sagte Becker nach Transfer-Abschluss im April.

Derzeit laboriert Kinsombi an einer Oberschenkelverletzung, soll aber schon bald wieder ins Training einsteigen.

Hamburg-Transfer Kinsombi: Die Statistiken von 2018/19

Kinsombi spielte in der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga 18 Mal für Holstein Kiel. In der Rückrunde fehlte der 23-Jährige verletzt aufgrund eines Schienbeinbruchs.

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen 2. Bundesliga 18 4 2 DFB-Pokal 2 1 -

HSV holt FCN-Duo: Ewerton und Leibold wechseln nach Hamburg

Ewerton:

Alter: 30

30 Vertrag bis: 2021

2021 Position: Verteidigung

Tim Leibold:

Alter: 25

25 Vertrag bis: 2023

2023 Position: Verteidigung

Der Hamburger SV hat sich gleich doppelt beim 1. FC Nürnberg bedient: Mit Tim Leibold und Ewerton kommen zwei Spieler, die künftig die Verteidigung der Rothosen stärken sollen. Der 25-Jährige hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben und kommt für eine Ablöse von rund 1,8 Millionen Euro.

Der Transfer von Ewerton hatte sich hingegen wie Kaugummi gezogen, ehe der Wechsel des Brasilianers Anfang Juli offiziell gemacht worden war. Details zwischen Ewertons Ex-Klubs Nürnberg und Sporting Lissabon über eine Beteiligung der Portugiesen zögerten den Deal hinaus.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Ewerton einen erfahrenen Spieler gewinnen konnten. Er kennt die Zweite Liga, hat dort bereits erfolgreich gespielt und wird unsere Abwehr weiter stabilisieren. Seine Ruhe sowie seine Kopfballstärke sind zwei Elemente, die uns gut zu Gesicht stehen", sagte Jonas Boldt, der sich mit dem FCN auf eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro einigte.

Und auch Ewerton selbst, dessen Vertrag bis 2021 läuft, gab sich erleichtert: "Ich bin glücklich, jetzt hier beim HSV zu sein, und freue mich darauf, mit der Arbeit auf dem Platz zu beginnen. Als Innenverteidiger ist man automatisch in der Rolle eines Anführers. Man ist für die Ordnung zuständig und muss immer Anweisungen geben. Dadurch hat man zwangsläufig viel Verantwortung, und das gefällt mir."

HSV: Transfer von Torwart Daniel Heuer Fernandes

Alter: 26

26 Vertrag bis: 2022

2022 Position: Torwart

Ex-Sportvorstand Ralf Becker hatte den Transfer von David Heuer Fernandes bereits in die Wege geleitet, ehe Nachfolger Jonas Boldt den Wechsel schließlich abschloss. Der Torhüter kommt von Darmstadt 98 und soll künftig die Null als neue Nummer eins halten. Laut Bild hat der HSV eine Austiegsklausel für den 26-Jährigen aktiviert, demnach soll die Ablöse bei 1,6 Mio. Euro liegen. Julian Pollersbeck, der in der vergangenen Saison noch Stammkeeper war, wird den Verein im Sommer voraussichtlich verlassen. Angebliche Angebote von RB Salzburg und dem FC Porto führten jedoch bisher zu keinem Transfer.

"Mit Daniel Heuer Fernandes ist uns ein sehr guter Transfer gelungen", erklärte Boldt, "wir bekommen einen positiven und charakterstarken Typen mit großen Torhüterqualitäten. Darüber hinaus befindet sich Daniel im perfekten Torwartalter - er bringt bereits Erfahrung mit, ist aber gleichzeitig noch entwicklungsfähig. Durch ihn und auch durch unseren neuen Torwarttrainer Kai Rabe erwarten wir in unserem Team der Torhüter definitiv einen neuen Reiz."

Hamburgs neue Nummer eins: Die Statistiken von Heuer Fernandes

David Heuer Fernandes absolvierte in der vergangenen Saison für Darmstadt 98 jedes Spiel. Davon hielt der 26-Jährige den Kasten der Lilien wettbewerbsübergreifend neun Mal sauber.

Wettbewerb Spiele Gegentore Spiele zu Null 2. Bundesliga 34 53 8 DFB-Pokal 2 2 1

Hamburg-Transfer Lukas Hinterseer

Alter: 28

Vertrag bis: 2021

Position: Sturm

Der österreichische Mittelstürmer soll den Hamburger SV auf schnellstem Wege zurück in Liga eins schießen. Lukas Hinterseer kommt ablösefrei vom VfL Bochum und ersetzt Pierre-Michel Lassoga, dessen Vertrag nicht verlängert wurde und inzwischen beim katarischen Klub Al Arabi sein Geld verdient.

"Ich habe mich aus voller Überzeugung für den Schritt zum HSV entschieden. Für mich ist es etwas Besonderes, für diesen Klub zu spielen und ich freue mich schon jetzt auf die neue Saison", begründete Hinterseer den Wechsel.

HSV: Die Statistiken von Lukas Hinterseer

Hinterseer wurde in der abgelaufenen Spielzeit mit 27 Tor-Beteiligungen drittbester Scorer der 2. Bundesliga. In 31 Spielen traf der Österreicher gleich 18 Mal und bereitete weitere neun Treffer vor.