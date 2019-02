2. Liga: Dynamo Dresden entlässt Trainer Maik Walpurgis

Dynamo Dresden hat Trainer Maik Walpurgis entlassen. Einen Tag nach der 0:2-Niederlage bei Darmstadt 98 verkündeten die Sachsen das Aus für den 45-Jährigen, unter dessen Leitung Dynamo nur eines der vergangenen neun Spiele gewann.

Neben Walpurgis wurden auch die beiden Co-Trainer Ovid Hajou und Massimilian Porcello freigestellt.

"Die Beurlaubung von Maik Walpurgis und seinen Co-Trainern ist für uns in dieser Situation alternativlos, weil nicht nur das Erreichen unserer Ziele in dieser Saison in große Gefahr geraten ist, sondern auch der Glaube verloren gegangen ist, gemeinsam in dieser Konstellation erfolgreich sein zu können", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Minge, der Walpurgis am Sonntagmorgen persönlich über die Entscheidung informiert hatte: "Die sportliche und tabellarische Entwicklung unserer Mannschaft ist insgesamt besorgniserregend."

Dynamo ist nach einer Reihe schwacher Ergebnisse ins untere Tabellendrittel abgerutscht. Das Polster auf Relegationsrang 16 ist auf sieben Punkte geschrumpft. Dresden tauscht in der laufenden Saison bereits zum zweiten Mal den Trainer. Walpurgis hatte erst im September 2018 die Nachfolge von Uwe Neuhaus angetreten.

2. Bundesliga: Aktuelle Tabelle