Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dynamo Dresden empfängt am 16. Spieltag der 2. Bundesliga Holstein Kiel. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel am heutigen Sonntag im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Während Dynamo Dresden am vergangenen Spieltag 1:1 bei St. Pauli gespielt hat, gewann Holstein Kiel deutlich mit 4:0 in Duisburg. Die Störche holten aus den letzten fünf Partien starke elf Punkte und kletterten dadurch auf den sechsten Tabellenplatz. Dresden hingegen steht auf dem elften Platz.

Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel: Wann und wo kann ich die Partie sehen?

Die Begegnung zwischen Dresden und Kiel findet am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr statt, Austragungsort ist das Rudolf-Harbig-Stadion. Das Stadion bietet rund 32.000 Zuschauern Platz. Das Spiel leiten wird Schiedsrichter Johann Pfeifer.

Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel wird wie gewohnt nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt der Pay-TV-Sender Sky die Partie live und exklusiv.

Als Abonnenten könnt ihr sowohl die Einzelpartie auf Sky Sport Bundesliga als auch die Konferenz aller Sonntagsspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 verfolgen. Zudem habt ihr als Kunden die Möglichkeit, den Livestream über Sky Go anzuschauen.

Falls ihr keine Möglichkeit habt, die Begegnung zu verfolgen, könnt ihr den ausführlichen Liveticker von SPOX nutzen.

Holstein Kiel zu Gast in Dresden: Die letzten Duelle

In der letzten Saison trafen Dynamo Dresden und Holstein Kiel das erste Mal in der 2. Bundesliga aufeinander. Zuvor gab es die Begegnung nur in der 3. Liga und Regionalliga Nord.

Wettbewerb Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 2. Bundesliga 14.04.2018 Dynamo Dresden Holstein Kiel 0:4 (0:1) 2. Bundesliga 05.11.2017 Holstein Kiel Dynamo Dresden 3:0 (1:0) 3. Liga 09.04.2016 Dynamo Dresden Holstein Kiel 0:0 (0:0) 3. Liga 24.10.2015 Holstein Kiel Dynamo Dresden 1:2 (0.2) 3. Liga 14.02.2015 Holstein Kiel Dynamo Dresden 1:0 (0:0) 3. Liga 26.08.2014 Dynamo Dresden Holstein Kiel 1:2 (0:1)

