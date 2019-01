Copa del Rey: Die Achtelfinals mit Real Madrid und FC Barcelona live im TV und Livestream

In Spanien stehen unter der Woche die Achtelfinalhinspiele in der Copa del Rey an. Favorit auf den Pokal ist Rekordsieger FC Barcelona, doch auch ein Zweitligist schaffte es unter die letzten 16 Mannschaften. SPOX zeigt euch, wann welche Partien stattfinden und wo diese im TV und Livestream übertragen werden.

In der Copa del Rey starten die Achtelfinals und damit der K.o.-Modus, in dem jeweils Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Mit Sporting Gijón schaffte es nur ein Zweitligist unter die letzten 16, was auch daran liegt, dass Mannschaften der Primera Division bevorzugt werden und erst in der vierten Runde des Wettbewerbs einsteigen müssen.

Copa del Rey: Welche Spiele finden wann statt?

Datum Uhrzeit Partie Übertragung Di. 08.01. 21.30 Uhr Sporting Gijón - Valencia DAZN Mi. 09.01. 19.30 Uhr Girona - Atlético Madrid DAZN Mi. 09.01. 20.30 Uhr Getafe - Valladolid DAZN Mi. 09.01. 20.30 Uhr Villarreal - Espanyol DAZN Mi. 09.01. 21.30 Uhr Real Madrid - Leganés DAZN Do. 10.01. 19.30 Uhr Athletic Bilbao - Sevilla DAZN Do. 10.01. 20.30 Uhr Betis - Real Sociedad DAZN Do. 10.01. 21.30 Uhr Levante - FC Barcelona DAZN

Copa del Rey: Die Partien live auf DAZN

DAZN überträgt alle Partien der Copa del Rey live und exklusiv.

Copa del Rey: Die Sieger seit 2010

Der FC Barcelona ist mit 30 Titeln der Rekordsieger des spanischen Pokals und gewann diesen in den vergangenen vier Jahren. Mit einem weiteren Triumph im aktuellen Wettbewerb würden die Katalanen mit fünf Siegen in Folge den spanischen Rekord brechen.