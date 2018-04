Primera Division - der Absturz des FC Malaga: Ein Spielball zwischen Macht und Geld

Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Primera División Leganes -

La Coruna Primera División Eibar -

Getafe Primera División Celta Vigo -

Valencia Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primera División Girona -

Espanyol Primera División Malaga -

Real Sociedad Primera División Las Palmas -

Alaves Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Primera División Bilbao -

Levante Primera División Levante -

FC Sevilla Primera División Espanyol -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Leganes Primera División Villarreal -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Girona Primera División Alaves -

Atletico Madrid Primera División Valencia -

Eibar Primera División La Coruna -

FC Barcelona Primera División Real Betis -

Malaga

Der einstige Champions-League-Viertelfinalist FC Malaga steht vor den Scherben seiner Existenz. Ein unerwarteter Geldregen im Jahr 2010 ließ die Fans des bis dato mittelprächtigen Vereins davon träumen, bei den Größten Europas mitzumischen. Doch so schnell wie das Geld gekommen war, war es auch wieder weg - und mit ihm der Erfolg. In der Hauptrolle dieses Dramas: ein launiger Scheich.

Ellenlange Sandstrände, ein tiefblaues Meer, ganzjährig strahlender Sonnenschein und dazu europäischer Spitzenfußball: es hätte alles so schön werden können in der andalusischen Hafenmetropole. Einzig Scheich Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Ahmed Al Thani, seines Zeichens Besitzer und Präsident des FC Malaga, scheint diese Ansicht nicht zu teilen.

Die Schönheit ihrer Hafenpromenade hat die sechstgrößte Stadt Spaniens über die letzten Jahre wahrlich nicht verloren. Schon ganz anders sieht das jedoch im nicht einmal drei Kilometer entfernten Estadio La Rosaleda aus, der Heimstätte des hiesigen Fußballklubs.

Platz 20 bei mageren 17 Punkten aus 32 Spielen, insgesamt nur 20 erzielte Tore und nur ein einziger Sieg 2018 - das sind die erschreckenden Zahlen des Absturzes eines stolzen Fußballvereins.

Al Thani: Die Versprechen des Messias

Dabei sollte es der märchenhafte Aufstieg eines spanischen Mittelklasseklubs in bislang ungeahnte Höhen werden. Dies versprach Scheich Al Thani, Mitglied der katarischen Königsfamilie und einer der reichsten Männer der Emirate, als er Mitte 2010 den FC Malaga für rund 36 Millionen Euro erwarb.

Seinen Worten ließ er prompt Taten folgen. Persönlich schaute er zwar nur sporadisch in Spanien vorbei, beglich aber aus der Ferne die bestehenden Vereinsschulden komplett und stattete seine Vertreter vor Ort mit satten 150 Millionen Euro für neue Spieler und Gehälter aus. Gleichzeitig kündigte er die Gründung einer neuen Jugendakademie an, die der legendären Talentschmiede des FC Barcelona das Fürchten lehren sollte.

Spätestens als der Katarer erklärte, ein neues Stadion für bis zu 65.000 Besucher bauen lassen zu wollen, waren sich die Fans der Boquerones sicher: Al Thani ist der Messias, der den Verein aus der Lethargie der letzten Jahrzehnte befreien wird.

Spielzeit Abschlussplatzierung 2008/09 8 2009/10 17 2010/11 11 2011/12 4 2012/13 6 2013/14 11 2014/15 9 2015/16 8 2016/17 11 2017/18 20*

*Stand 32. Spieltag

Isco, van Nistelrooy und die Champions League

Nachdem in der Saison 2010/11 mit Rang elf die zweitbeste Platzierung der Vereinsgeschichte heraussprang, sollte im darauffolgenden Jahr der Angriff nach ganz oben erfolgen. Dafür wurde der halbe Klub auf links gekrempelt.

14 Spieler verließen den Verein, elf neue heuerten an. Darunter große Namen wie Santi Gazorla, Jeremy Toulalan, Isco oder Ruud van Nistelrooy. Knapp 60 Millionen Euro ließ sich Malaga den Spaß kosten, für damalige Verhältnisse eine ganz schöne Stange Geld.

Die Investitionen zahlten sich schnell aus. Unter der Leitung des erfahrenen Trainers Manuel Pellegrini spielten die Andalusier die mit Abstand beste Saison ihrer Vereinshistorie. Platz vier am Ende der Spielzeit bedeutete die Champions-League-Qualifikation - ein Traum für die leidgeprüften Fans.

CL-Rückblick: Diese BVB-Stars waren beim Wunder gegen Malaga 2013 dabei © getty 1/21 Der 3:2-Last-Minute-Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Malaga war einer der spektakulärsten Momente in der Europapokal-Geschichte des BVB. Heuer jährt sich das Champions League-Rückspiel zum fünften Mal. Diese Spieler standen beim Wunder im Kader. © getty 2/21 Trainer: Jürgen Klopp (von 2008 bis 2015 beim BVB) - heute beim FC Liverpool. © getty 3/21 Torhüter: Roman Weidenfeller (seit 2002 beim BVB). © getty 4/21 Rechtsverteidigung: Lukasz Piszczek (seit 2010 beim BVB). © getty 5/21 Innenverteidigung: Neven Subotic (von 2008 bis 2018 beim BVB) - heute bei AS Saint-Etienne. © getty 6/21 Innenverteidigung: Felipe Santana (von 2008 bis 2013 beim BVB) - heute bei Atletico Mineiro. © getty 7/21 Linksverteidigung: Marcel Schmelzer (seit 2005 beim BVB). © getty 8/21 Defensives Mittelfeld: Ilkay Gündogan (von 2011 bis 2016 beim BVB) - heute bei Manchester City. © getty 9/21 Defensives Mittelfeld: Sven Bender (von 2009 bis 2017 beim BVB) - heute bei Bayer 04 Leverkusen. © getty 10/21 Rechtes Mittelfeld: Jakub Blaszczykowski (von 2007 bis 2016 beim BVB) - heute beim VfL Wolfsburg. © getty 11/21 Offensives Mittelfeld: Mario Götze (von 2001 bis 2013 und seit 2016 wieder beim BVB). © getty 12/21 Linkes Mittelfeld: Marco Reus (seit 2012 beim BVB). © getty 13/21 Sturm: Robert Lewandowski (von 2010 bis 2014 beim BVB) - heute beim FC Bayern München. © getty 14/21 Eingewechselt in der 72. Minute für Blaszczykowski: Julian Schieber (von 2012 bis 2014 beim BVB) - heute bei Hertha BSC. © getty 15/21 Eingewechselt in der 72. Minute für Bender: Nuri Sahin (von 2002 bis 2011 und seit 2013 wieder beim BVB). © getty 16/21 Eingewechselt in der 86. Minute für Gündogan: Mats Hummels (von 2008 bis 2016 beim BVB) - heute beim FC Bayern München. © getty 17/21 Reservebank: Mitchell Langerak (von 2010 bis 2015 beim BVB) - heute bei Nagoya Grampus. © getty 18/21 Reservebank: Kevin Großkreuz (von 2009 bis 2015 beim BVB) - heute bei Darmstadt 98. © getty 19/21 Reservebank: Sebastian Kehl (von 2001 bis 2015 beim BVB) - Karreiereende. © getty 20/21 Reservebank: Moritz Leitner (von 2010 bis 2016 beim BVB) - heute bei Norwich City. © getty 21/21 Diese Elf schickte Jürgen Klopp gegen Malaga ins Rennen.

FC Malaga zwischen Vereinsauflösung und Champions League

Die ausgelassene Stimmung in der Hafenstadt fand jedoch ein unerwartet schnelles Ende, als Präsident Al Thani vor der CL-Saison urplötzlich und ohne ersichtbaren Grund den Geldhahn abdrehte. Ohne die notwendigen Finanzspritzen des Scheichs stand der Traditionsverein vor dem Ruin, da er die teuren Spielergehälter unmöglich alleine stemmen konnte.

Der Traum von Ruhm und Titeln schien bereits nach zwei Spielzeiten wieder geplatzt. Für gut 40 Millionen Euro verscherbelte Malaga seine Stars um Santi Cazorla und Nacho wieder, um wenigstens die Vereinsauflösung zu vermeiden. Alle verbliebenen Spieler mussten enorme Gehaltseinbußen hinnehmen und dennoch reichte das Geld hinten und vorne nicht. Der einzige Hoffnungsschimmer war die Königsklasse.

Mit einem zweitklassigen Kader, der mit einer Menge Herz und Leidenschaft ausgestattet war, spielten sich die Boquerones bis ins Viertelfinale der Königsklasse vor. Der Underdog verlor in der Gruppenphase kein einziges Spiel und traf schließlich im Viertelfinale auf Borussia Dortmund. Nach einem 0:0 im Hinspiel im La Rosalenda, wollte Malaga in Dortmund die Sensation perfekt machen und weiter ins Halbfinale marschieren.

Die Andalusier zeigten erneut eine leidenschaftliche, aufopferungsvolle Partie und es sah lange so aus, als würden sie für ihren Mut belohnt werden. Spätestens als Eliseu in der 82. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1 für Malaga traf, machte man sich in Spanien bereit, den größten Triumph der Vereinsgeschichte zu zelebrieren. Doch was dann in der Nachspielzeit geschah, sollte als eine der sensationellsten und kontroversesten Aufholjagden in die Geschichte eingehen.

Der Anfang vom Ende des FC Malaga

"Flanke Lewandowski, Schieber, jetzt ist es Reus, Santana, Toooooor, Tor, Tor für Dortmund", schrie Sky-Kommentator Kai Dittmann in sein Mikrofon und konnte selbst nicht fassen, was da gerade passiert war. Innerhalb der letzten drei Minuten der Nachspielzeit erzielte der BVB zwei Tore und zog ins Champions-League-Halbfinale ein. Doppelt bitter für Malaga: beim entscheidenden 3:2 standen mehrere Dortmunder Spieler im Abseits.

Neben dieser sportlichen Bruchlandung blieben auch die finanziellen Probleme bestehen. Zu allem Überfluss belegte die UEFA den FC Malaga wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay mit einer einjährigen internationalen Sperre. Dadurch bleib den Andalusiern die Teilnahme an der Europa League im kommenden Jahr verwehrt, die ihnen durch Platz sechs in der Vorsaison eigentlich zugestanden hätte.

Als wäre das noch nicht genug, kam im November 2015 heraus, dass sich der damalige Generaldirektor Vicente Casado und Vizepräsident Moayad Shatat über die letzten zwei Jahre hinweg gegenseitig beträchtliche Boni zugeschoben hatten. Sie verkauften dafür Spielerrechte und Vereinsanteile an Investoren und zerstörten den ohnehin maroden Klub zusätzlich von innen heraus.

FC Malaga und Al Thani: Eine kurze Liasison

In Folge dieser Aufdeckungen zeigte plötzlich Scheich Al Thani überschwängliches Interesse an seinem Verein und war auf einmal aus Malaga gar nicht mehr wegzudenken. Er reiste mit der Frauen-Mannschaft zu Auswärtsspielen, verfolgte die Partien der Jugendmannschaften und hielt ansprachen in der Kabine vor wichtigen Spielen. "Für mich ist es alles. Es ist nicht nur ein Team, es ist mein Leben", schwärmte der Scheich im Juli 2016 dem Fernsehsender des Vereins vor. "Wir hoffen, bald an der Spitze der Liga zu stehen. Es gibt eine neue Strategie."

Wie auch immer diese Strategie aussehen mochte, finanzielle Unterstützung des Eigentümers beinhaltete sie nicht und gefruchtet hat sie noch weniger. Bereits nach einem halben Jahr war der Scheich wieder verschwunden und mit ihm das Interesse an "seinem" Verein. Lediglich auf Twitter beteuert der 48-Jährige stets seine große Liebe zu Malaga, während die Fans seit Monaten seinen Abgang fordern.

"Sie haben uns weisgemacht, dass der Verein größer werden würde, als die Fans es jemals erahnen durften", hieß es in einem Brief der Fangemeinde im Januar 2018, in dem der Rücktritt des Scheichs gefordert wurde. "Aber das ganze Projekt ist wie ein Kartenhaus ohne solide Fundamente in sich zusammengefallen."

Was bleibt, ist ein Beispiel dafür, wie ein Verein zum Spielball von Macht und Geld werden kann. In nur sechs Jahren stieg Malaga aus der Mittelklasse in die Champions League auf. Nun ist der Abstieg in die 2. Liga so gut wie besiegelt.