Juventus: Ronaldo-Transfer? Legende Nedved feiert lieber Verpflichtung von Can

Laut Juventus Turins Legende Pavel Nedved hat im Trubel um die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo der Transfer von Emre Can vom FC Liverpool zur Alten Dame nicht genügend Würdigung erfahren.

Der Ronaldo-Deal sei zwar etwas "Außergewöhnliches", sagte Nedved gegenüber Juventus TV: "Doch es wurde zu wenig über Emre Can gesprochen. Das war ein wichtiger Transfer. Er wurde in Europa von vielen großen Klubs gejagt, aber wir haben es geschafft, ihn zu verpflichten. Er ist ein Spieler, der taktisch und technisch viel Substanz mitbringt."

Der 24-jährige Mittelfeldspieler, der ablösefrei aus England kam und bei Juve einen Vertrag bis 2022 unterschrieb, sei "ein typischer deutscher Spieler, der sehr gut weiß, wie er die Bälle verteilen muss. Man wird sehen, dass er für das Team sehr wichtig sein wird".

Nedved spielte von 2001 bis 2009 für Juve und erzielte in 247 Pflichtspielen 51 Tore. Am kommenden Wochenende (Sa., 18 Uhr im LIVETICKER und LIVE auf DAZN) startet die Alte Dame mit der Partie bei Chievo Verona in die Serie-A-Saison 2018/2019.