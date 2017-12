Via TripAdvisor: Lazio-Fans rächen sich an Schiedsrichter Giacomelli

Coppa Italia AC Mailand -

Piero Giacomelli ist seit dem vergangenen Montag bei Spielern, Verantwortlichen und Fans des italienischen Erstligisten Lazio Rom eine Persona non grata. Der Unparteiische hatte während der Heimniederlage der Römer im Serie-A-Spiel gegen Torino mehrere fragwürdige Entscheidungen zu ihren Ungunsten getroffen.

So stellte er unter anderem den Ex-Dortmunder Ciro Immobile vom Platz und übersah ein offensichtliches Handspiel von Torinos Iago Falque. Die Biancocelesti, die durch die Niederlage in der Tabelle den Anschluss an die Spitze verloren, waren außer sich und Sportdirektor Igli Tare sprach anschließend von "mehr als einem Skandal".

Klubsprecher Arturo Diaconale deutete gar an, die Schiedsrichter versuchten aktiv, seinem Klub zu schaden. Kein Wunder also, dass auch die Tifosi nicht gut auf Giacomelli zu sprechen waren. Der Unparteiische führte bis vor kurzem ein Cafe in Triest und dessen Ruf zerstörten die Fans via TripAdvisor.

So heißt es dort in den Ein-Sterne-Bewertungen unter anderem, das Cafe sei ein "Albtraum" und man solle darum "einen weiten Bogen machen".

"Wie man einen Abend mit Inkompetenz ruiniert"

Ein Kritiker nannte seine Bewertung: "Wie man einen Abend mit Inkompetenz ruiniert". Darin führte er aus: "Der Koch servierte uns ein schwer verdauliches Mahl, das nur schwer zu schlucken war. Trotz diverser Beschwerden von mir und meinen Freunden, entschied der Koch, uns in der Mitte des Abends herauszuwerfen. Und die Rechnung mussten wir dennoch bezahlen."

Der Schlusssatz lautet: "Es hätte ein schöner Abend werden können, doch er wurde ruiniert von einer Person, die nicht in der Lage war, ihren Job zu machen."