Storari kehrt zu Milan zurück

Dienstag, 10.01.2017

Im Gegenzug wechselt die bisherige Nummer zwei der Mailänder, Gabriel, für den Rest der Saison auf Leihbasis nach Cagliari. Der 24-Jährige hatte bei Milan zuvor einen neuen Vertrag bis 2019 unterschrieben.

Storari stand bereits zwischen 2007 und 2010 bei Milan zwischen den Pfosten und absolvierte damals insgesamt 13 Spiele. Mit Cagliari war er in der Saison 2015/2016 in die Serie A aufgestiegen, verlor seinen Stammplatz jedoch kürzlich an Rafael. In Mailand soll er nun als Ersatzmann für Stammkeeper Gianluigi Donnarumma fungieren.

