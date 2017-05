Verratti: "Denke nicht an einen Abgang"

Sonntag, 28.05.2017

"Letztendlich wird der Klub entscheiden, aber ich denke, dass ich nächste Saison hier sein werde", so der Italiener. "Ich stehe noch vier Jahre unter Vertrag und denke nicht an einen Abgang."

Stattdessen möchte er gerne mit den Parisern in eine erfolgreiche Zukunft starten: "Ich bin stolz darauf, dass ich ein Teil dieses Projekts sein darf. Ich habe immer gesagt, dass Erfolge mit PSG mehr wert sind als mit anderen Vereinen, weil ich bereits seit fünf Jahren hier bin. Ich hoffe, dass ich noch einen großen Titel mit dem Klub gewinnen kann."

Auch für seinen Trainer Unai Emery fand der Spielmacher lobende Worte: "Ich denke, dass ich mich in diesem Jahr weiterentwickelt habe", so der 24-Jährige weiter. "Er ist ein sehr fordernder Coach, der immer das beste Spiel absolvieren will. Auch deshalb habe ich mich verbessert."

Verrattis Vertrag beim französischen Pokalsieger läuft noch bis zum Jahr 2021. Sein Marktwert wird aktuell auf 40 Millionen Euro geschätzt.

