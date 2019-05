Liverpools Origi widmet seinen Treffer dem verletzte Salah: "Mussten es für ihn tun"

Mit seinem Treffer in der 86. Minute sorgte Divock Origi am Samstagabend in Newcastle für die Entscheidung und sicherte dem FC Liverpool dadurch drei wichtige Punkte im Titelrennen der Premier League. Im Anschluss an das 3:2 widmete der Stürmer den Sieg seinem verletzten Teamkollegen Mohamed Salah.

"Es war nicht einfach, aber am Ende haben wir unseren Kampfgeist gezeigt und die drei Punkte mitgenommen", sagte Origi nach der Begegnung bei Sky Sports. Er betonte: "Wir hatten das Gefühl, es für Salah tunzu müssen."

Der 26-jährige Salah war nach einem Zusammenstoß mit Newcastles Torhüter Martin Dubravka mit einer Kopfverletzung vom Platz getragen worden. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp konnte nach der Partie jedoch bereits leichte Entwarnung geben.

Das 3:2 gegen Newcastle war nach dem 1:0 gegen den FC Everton in der 96. Minute bereits das zweite wichtige Tor von Origi in dieser Saison. "Ich habe nur versucht, alles zu tun, was ich kann", zeigte sich der belgische Angreifer davon jedoch unbeeindruckt.

In der Tabelle liegt Liverpool nur zwei Punkte vor Manchester City (92), das mit einem Sieg gegen Leicester am Montag wieder vorbeiziehen kann. "Es sind sehr viele Emotionen damit verbunden, die wir aber kontrollieren müssen", warnte Origi.

Er fügte hinzu: "Es ist sehr aufregend. Es ist eine spezielle Saison, aber wir wollen sie in gutem Stil beenden. Hoffentlich entwickelt es sich zu unseren Gunsten."

