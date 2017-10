"Ihr alle werdet Hummus essen!"

Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Premier League Watford – Arsenal Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Everton Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Leicester -

West Brom Premier League West Ham -

Brighton Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Newcastle -

Crystal Palace Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

West Brom Premier League Everton -

Arsenal Premier League Tottenham -

Liverpool

Die Forest Green Rovers sind die Utopie eines millionenschweren Hippies und wurden als erster veganer Fußballklub der Welt berühmt. Das nächste Projekt: ein Stadion aus Holz.

Würde man eine Karte vom absoluten Niemandsland zeichnen, die Grafschaft Gloucestershire, das hat der Guardian einmal schön geschrieben, läge genau in der Mitte. Genauer gesagt läge da ein Städtchen mit dem Namen Nailsworth.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Premier League live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bekannt geworden - obwohl das schon zu hoch gegriffen ist - als Woll- und Bierbrauerdorf wurde Nailsworth 1867 ans Bahnnetz angeschlossen, blieb aber Zeit seiner Gründung vor allem eines: ein Dorf. Von der Sunday Times wurde der Nailsworth in die Liste der 101 lebenswertesten Orte Großbritanniens aufgenommen; die Restaurants seien "fancy" und parken könne man überall kostenlos, heißt es in dem Artikel. Immerhin.

Eine Meile außerhalb von Nailsworth, auf einem kleinen Hügel, da ist ein Fußballverein zuhause. Die Forest Green Rovers blicken auf eine Historie zurück, wie man sie bei einem Klub aus einem Ort mit 5794 Einwohnern erwarten würde: Amateurfußball, kicken in Kraut- und Rüben-Ligen, Namenswechsel, Geldprobleme.

Aber vor sieben Jahren wurde alles anders.

Dale Vinc und das Windrad auf dem Dach

Die Vereinigten Staaten von Amerika, Mitte der 1990er. Dale Vince hatte mit 15 Jahren die Schule abgebrochen. Wie der Ausbruch aus dem Gefängnis sei das gewesen, wird er später erzählen. Der Engländer tingelte durch die Welt, lebte ein Hippie-Leben; der Legende nach unterwegs in einem zum Wohnmobil umgebauten Armeefahrzeug von einer Müllhalde, betrieben mit einem selbstgebauten Windrad auf dem Dach.

Als Vince auf seinen Reisen das erste Mal einen Windpark sah, hatte er eine Idee. Der Tüftler widmete sich fortan erneuerbaren Energien. Mitte der 1990er ging sein erstes Windrad ans Netz, kurz darauf gründete er seine Firma Ecotricity. Aus dem New-Age-Hippie wurde ein "Ökokrieger", wie ihn der englische Boulevard gerne nennt, heute 56 Jahre alt und mit einem geschätzten Vermögen jenseits der 100 Millionen Pfund.

Seinen Überzeugungen konnte das viele Geld aber nichts anhaben. Ganz im Gegenteil.

Ballon d'Or: Das sind die Top 30! © getty 1/31 Für den Goldenen Ball des besten Fußballers der Welt - nicht zu verwechseln mit dem FIFA-Weltfußballer! - hat France Football die Finalisten nominiert. Netter Effekt: Es gibt sie in Fünferhäppchen! © getty 2/31 Marcelo (Real Madrid/Brasilien) © getty 3/31 Paulo Dybala (Juventus Turin/Argentinien) © getty 4/31 N'Golo Kante (FC Chelsea/Frankreich) © getty 5/31 Luka Modric (Real Madrid/Kroatien) © getty 6/31 Neymar (Paris Saint-Germain/Brasilien) © getty 7/31 Jan Oblak (Atletico Madrid/Slowenien) © getty 8/31 Dries Mertens (SSC Neapel/Belgien) © getty 9/31 Sergio Ramos (Real Madrid/Spanien) © getty 10/31 Luis Suarez (FC Barcelona/Uruguay) © getty 11/31 Philippe Coutinho (FC Liverpool/Brasilien) © getty 12/31 Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgien) © getty 13/31 Robert Lewandowski (FC Bayern/Polen) © getty 14/31 Harry Kane (Tottenham Hotspur/England) © getty 15/31 Edin Dzeko (AS Rom/Bosnien) © getty 16/31 David De Gea (Manchester United/Spanien) © getty 17/31 Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Frankreich) © getty 18/31 Toni Kroos (Real Madrid/Deutschland) © getty 19/31 Gianluigi Buffon (Juventus/Italien) © getty 20/31 Sadio Mane (Liverpool/Senegal) © getty 21/31 Radamel Falcao (AS Monaco/Kolumbien) © getty 22/31 Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) © getty 23/31 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gabun) © getty 24/31 Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Uruguay) © getty 25/31 Mats Hummels (Bayern München/Deutschland) © getty 26/31 Karim Benzema (Real Madrid/Frankreich) © getty 27/31 Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) © getty 28/31 Eden Hazard (Chelsea/Belgien) © getty 29/31 Leonardo Bonucci (AC Milan/Italien) © getty 30/31 Isco (Real Madrid/Spanien) © getty 31/31 Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Frankreich)

Die Forest Green Rovers werden vegan

Zurück im Zentrum des Niemandslandes. Dort kämpften die Forest Green Rovers 2010 um ihre Existenz. Der Klub war nicht zum ersten Mal an der Kippe zum Bankrott, und so wandte sich der Klub auf dem Hügel schließlich Hilfe suchend an Vince. Und der rettete den Klub nicht nur mit seinem Geld, sondern hatte auch wieder so eine Idee. Als neuer Klubbesitzer verschwendete er keine Sekunde, den Verein umzukrempeln.

Berühmt wurden die Rovers als erster veganer Fußballklub der Welt. Vince verbannte umgehend rotes Fleisch von den Speiseplänen, seit mittlerweile drei Jahren lebt man im Klub komplett ohne tierische Erzeugnisse. Auch die Fans im Stadion The New Lawn (zu Deutsch: der neue Rasen) bekommen veganes Bier, veganen Cider und veganen Q-Pie aus Quorn serviert.

Der schaffte es bei den British Pie Awards sogar unter die ersten drei Plätze. "Gutes Essen beim Fußballschauen und gutes Essen ohne tote Tiere drin - viele Leute assoziieren diese beiden Sachen einfach nicht", sagt Vince. Quorn, klärt Wikipedia den Nichtwissenden auf, ist ein "proteinreiches, industriell hergestelltes Nahrungsmittel aus dem fermentierten Myzel eines spezifischen filamentösen Schlauchpilzes".

Solar-Rasenmäher und Bakterien für den Platz

Der Hype um den veganen Klub bringt kuriose Auswüchse mit sich, so berichten Lokalmedien immer wieder von Spielern, die in zivil als Karnivoren auffallen. Die Fast-Food-Kette Greggs soll ein beliebter Anlaufpunkt sein, wie ein anonymer Mitarbeiter vergangenes Jahr bei Gloucestershire Live petzte. Verpixelte Beweisfotos gab's obendrauf. Eine große Story im kleinen Nailsworth.

Ärger droht den kulinarischen Seitenspringern aber nicht. "Wir spionieren den Spielern außerhalb des Klubs natürlich nicht hinterher", sagt Vince. Die vegane Vorschrift gilt nur im Verein. "Aber wie wir hören, ändern einige Spieler auch privat ihre Essgewohnheiten. Und die Fans genauso."

Im Klub selbst, dessen Farben von Vince von weiß und schwarz in grün und schwarz geändert wurden, wird der alternative Weg dagegen konsequent gegangen. Spieler und Mitarbeiter fahren Elektroautos und der Rasenmäher wird mit Solarenergie betrieben. Auf den Rasen kommen keine Pestizide, keine Fungizide, ja gleich gar keine Zide jedweder Art, sondern lieber Seegras und spezielle Bakterien, die das Wachstum anregen sollen. Das Wasser für das Feld wird - natürlich - recycled, das Flutlicht läuft - natürlich - mit Ökostrom.

Und die Lampen, die das Rasenwachstum fördern sollen, waren ein Geschenk der Polizei. Die, sagt man im Klub, würden es aber nicht gerne hören, wenn man darüber spricht. Schließlich wurden die Leuchten von einer illegalen Cannabisplantage beschlagnahmt.

Die Top 30 der Premier League: Brutal viele Blues - und wo ist Coutinho? © getty 1/31 Am 29. September erscheint FIFA 18. Vor der Veröffentlichung hat EA schon einige Spielerstärken veröffentlicht. SPOX zeigt euch die 30 besten FIFA-Spieler der Premier League © getty 2/31 Platz 30: Juan Mata (Manchester United) - Stärke: 84 © getty 3/31 Platz 29: Dele Alli (Tottenham Hotspur) - Stärke: 84 © getty 4/31 Platz 28: Bernardo Silva (Manchester City) - Stärke: 84 © getty 5/31 Platz 27: Alexandre Lacazette (FC Arsenal) - Stärke: 85 © getty 6/31 Platz 26: Henrikh Mkhitaryan (Manchester United) - Stärke: 85 © getty 7/31 Platz 25: Ilkay Gündogan (Manchester City) - Stärke: 85 © getty 8/31 Platz 24: Caesar Azpilicueta (FC Chelsea) - Stärke: 85 © getty 9/31 Platz 23: Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) - Stärke: 85 © getty 10/31 Platz 22: Vincent Kompany (Manchester City) - Stärke: 85 © getty 11/31 Platz 21: Harry Kane (Tottenham Hotspur) - Stärke: 86 © getty 12/31 Platz 20: Romelu Lukaku (Manchester United) - Stärke: 86 © getty 13/31 Platz 19: Philippe Coutinho (FC Liverpool) - Stärke: 86 © getty 14/31 Platz 18: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur) - Stärke: 86 © getty 15/31 Platz 17: David Luiz (FC Chelsea) - Stärke: 86 © getty 16/31 Platz 16: Diego Costa (FC Chelsea) - Stärke: 86 © getty 17/31 Platz 15: Cesc Fabregas (FC Chelsea) - Stärke: 86 © getty 18/31 Platz 14: Petr Cech (FC Arsenal) - Stärke: 86 © getty 19/31 Platz 13: N'golo Kante (FC Chelsea) - Stärke: 87 © getty 20/31 Platz 12: Paul Pogba (Manchester United) - Stärke: 87 © getty 21/31 Platz 11: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) - Stärke: 87 © getty 22/31 Platz 10: David Silva (Manchester City) - Stärke: 87 © getty 23/31 Platz 9: Mesut Özil (FC Arsenal) - Stärke: 88 © getty 24/31 Platz 8: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) - Stärke: 88 © getty 25/31 Platz 7: Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) - Stärke: 88 © getty 26/31 Platz 6: Kevin De Bruyne (Manchester City) - Stärke: 89 © getty 27/31 Platz 5: Thibaut Courtois (FC Chelsea) - Stärke: 89 © getty 28/31 Platz 4: Alexis Sanchez (FC Arsenal) - Stärke: 89 © getty 29/31 Platz 3: Sergio Agüero (Manchester City) - Stärke: 89 © getty 30/31 Platz 2: David De Gea (Manchester United) - Stärke: 90 © getty 31/31 Platz 1: Eden Hazard (FC Chelsea) - Stärke: 90

"Wir leben auf einem Hügel im Niemandsland"

Und im Sommer gelang den Rovers 128 Jahre nach der Gründung, nach zermürbenden 19 Jahren National League, der Aufstieg in die League Two, Englands vierte Liga. Nailsworth ist jetzt das kleinste Dorf der Insel, das eine Fußball-Profimannschaft beherbergt. "Die Leute lästern immer, dass wir so wenige Fans hätten", sagt Teammanager Mark Cooper. "Aber man muss eben daran denken, dass wir auf einem Hügel im Niemandsland leben."

Und überhaupt: Als eine der legendärsten Anekdoten des Aufstiegs blieb ein Fan, der nach dem gewonnenen Playoff-Spiel gegen die Tranmere Rovers ins Mikrofon eines TV-Reporters brüllte: "Lasst mich euch was sagen, Cheltenham, Newport, Swindon. Forest Green ist jetzt in der Football League, und ihr alle werdet nächste Saison Hummus essen!" Der Spruch steht bereits auf T-Shirts und im Stadion verewigt werden.

Einem Stadion, das - sollte sich der Klub im Profibereich halten, ja bestenfalls sogar weiter aufsteigen - auch bald einem neuen weichen soll. Einem, das revolutionär sein soll. "Komplett aus Holz gebaut", sagt Vince über sein neustes Projekt. Das Stadion wird 5000 Zuschauer fassen und das Herzstück eines Sport- und Energieparks werden, insgesamt 100 Millionen Pfund teuer und an der nahen Autobahnausfahrt der M5 gelegen.

Die Visionen scheinen in Nailsworth nicht aufzuhalten zu sein. Außer vielleicht von der Fußballmannschaft der Rovers. "Die obere Tabellenhälfte ist das Ziel diese Saison, vielleicht die vordersten Sieben, wenn wir Glück haben", gab Klubboss Vince vor dem Saisonstart zu Protokoll. "Schlussendlich wollen wir aber in die zweite Liga."

Aktuell stehen die Forest Green Rovers nach elf Spieltagen mit nur einem Sieg am Tabellenende. Doch die Liga ist 24 Teams groß, hat nur zwei Abstiegsplätze - und zur Not wird Dale Vince schon etwas einfallen.

Wenn nicht, dann bleiben sie eben auf ihrem Hügel.