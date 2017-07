Liverpool erklärt Coutinho für "unverkäuflich"

Club Friendlies Fr Live Inter Mailand -

FC Schalke 04 1. HNL Fr 20:00 Dinamo Zagreb -

Cibalia International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand Premier League Asia Trophy Sa 12:00 West Bromwich -

Crystal Palace CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Asia Trophy Sa 14:30 Leicester -

Liverpool Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Premier League Sa 18:30 Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem Serie A Sa 21:00 Vitoria -

Chapecoense International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar

Philippe Coutinho soll seit längerer Zeit im Fokus des FC Barcelona stehen. Nun haben die Katalanen offenbar ernst gemacht und dem FC Liverpool 80 Millionen Euro für den Brasilianer geboten. Doch die Reds haben das Angebot nach Goal-Informationen nur wenige Stunden später umgehend zurück gewiesen. Auch Trainer Jürgen Klopp schließt einen Wechsel kategorisch aus.

"Ja, wir können sagen, dass er unverkäuflich ist", sagte Trainer Jürgen Klopp auf einer Pressekonferenz in Hongkong. "Aber das ist er nicht nur seit heute oder gestern. Ich kann mich nicht erinnern, dass es je anders gewesen sein soll."

Stattdessen will man an der Anfield Road in der nächsten Zeit etwas Großes aufbauen. "Es würde Sinn machen, den Kader zusammenzuhalten", so der 50-Jährige weiter. "Es überrascht mich nicht, dass Klubs an Spielern von uns interessiert sind. Doch wir arbeiten gemeinsam daran, uns weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen."

Coutinho für Klopp "ein sehr wichtiger Spieler"

In diesen Plänen ist Coutinho deshalb ein elementarer Baustein. "Phil ist ein sehr wichtiger Spieler und wir müssen es besser kompensieren können, wenn er nicht auf dem Platz steht", erklärte er. "Nach seiner Verletzung war er nicht in seiner besten Verfassung, aber er ist ein Spieler, den du aufstellen willst, sobald er wieder laufen kann."

In der abgelaufenen Saison war der Offensivspieler in 31 Premier-League-Spielen für 13 Tore und sieben Assists verantwortlich.