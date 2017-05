Assou-Ekotto will Pornostar werden

Samstag, 27.05.2017

"Das einzige Problem ist, dass er zugegeben hat, dass er ein Pornostar werden will", sagte Redknapp dem Podcast Spurs Show. Redknapp war bei Tottenham und den Queens Park Rangers ingesamt fünf Jahre lang Trainer von Assou-Ekotto.

Seit April steht Redknapp nun in Birmingham in der Verantwortung und sucht derzeit nach Verstärkungen für die kommende Saison. Gänzlich hat er die Hoffnung bei Assou-Ekotto noch nicht aufgegeben. "Vielleicht bekomme ich noch ein Jahr aus ihm heraus, ehe er sich entschließt, das zu machen", so der 70-jährige Kult-Coach weiter.

Assou-Ekotto spielte vergangene Saison für den FC Metz, wo sein Vertrag allerdings Ende Juni ausläuft. Für sein Heimatland Kamerun absolvierte der 33-Jährige insgesamt 23 A-Länderspiele und nahm an zwei WM-Endrunden (2010 und 2014) teil.

Assou-Ekotto im Steckbrief