Can-Rückkehr in die Bundesliga?

Mittwoch, 08.03.2017

Die Vertragsverhandlungen von Can mit den Reds stocken derzeit. Laut dem Mirror fordert der Berater des Allrounders eine deutliche Gehaltserhöhung, die Liverpool derzeit nicht leisten will. So kommen Gerüchte um die Zukunft Cans auf, den es zurück in die Bundesliga ziehen könnte.

Dem Bericht zufolge ist jedoch neben Hoffenheim, Leverkusen und Leipzig auch Juventus Turin interessiert. Die Italiener stellen mit Sami Khedira bereits einen deutschen Nationalspieler. Can hat in Liverpool noch einen Vertrag bis Sommer 2018.

Emre Can im Steckbrief