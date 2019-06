Gold Cup 2019 live im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung und Live-Streams

Alle zwei Jahre findet der CONCACAF Gold Cup statt, so auch 2019 in den USA, Jamaika und Costa Rica. Gesucht wird der Fußballmeister von Nord-, Zentralamerika und der Karibik. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte zur Live-Übertragung des Kontinentalturniers.

CONCACAF Gold Cup: Was ist der Gold Cup?

Der Gold Cup ist eine Kontinentalmeisterschaft, die seit 1963 in der Konföderation der nordamerikanischen, zentralamerikanischen und karibischen Fußballverbände (CONCACAF) ausgetragen wird. Das Turnier, das in der Regel alle zwei Jahre stattfindet, erlebt in diesem Jahr sein 25. Jubiläum.

Gold Cup 2019 live: Übertragung des Kontinental-Cups im Free-TV?

Im deutschen Free-TV wird es keine Live-Übertragungen vom Gold Cup geben. Auch die parallel stattfindende Copa America wird nicht frei empfangbar zu sehen sein.

Der Gold Cup und die Copa America werden in Deutschland live und exklusiv vom Streaming-Dienst DAZN übertragen.

CONCACAF Gold Cup 2019: Die Vorrunde im LIVESTREAM auf DAZN

DAZN zeigt nicht nur die K.o.-Spiele des diesjährigen Gold Cup, sondern ist von Beginn an mit dabei und überträgt alle 31 Partien der Kontinentalmeisterschaft.

Da nahezu alle Gruppenspiele um Mitternacht beziehungsweise nach Mitternacht angepfiffen werden, wird es für viele Nutzer nicht möglich sein, die Partien live zu verfolgen. Auf DAZN habt ihr jedoch die Möglichkeit mit der Relive-Funktion alle Begegnungen, auch nach Abpfiff, noch einmal anzuschauen.

Gold Cup 2019 live: Kanada - Martinique als Eröffnungsspiel

Die erste Begegnung des anstehenden CONCACAF Gold Cup zwischen Kanada und Martinique wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 1.30 live auf DAZN ausgestrahlt. Noch attraktiver ist das zweite Live-Spiel zwischen Mexiko und Kuba. Diese wird um 4 Uhr angepfiffen und von Uwe Morawe kommentiert.

Gold Cup 2019: Teilnehmer und Gruppen

Das sind die Teilnehmer und Gruppen des Gold Cup 2019: