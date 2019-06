Total 2019 Africa Cup of Nations LIVE auf DAZN

Der europäische Fußball hat sich in die Sommerpause verabschiedet, international wird aber fleißig weitergespielt. Mit der kürzlich gestarteten CONMEBOL Copa América, dem CONCACAF Gold Cup und dem Total 2019 Africa Cup of Nations finden gleich drei hochkarätige Kontinentalmeisterschaften in den Sommermonaten statt. DAZN überträgt die beiden erstgenannten Turniere exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie den Total 2019 Africa Cup of Nations exklusiv in Deutschland und Österreich.

Fußball-Fans erleben auf DAZN Superstars wie Mohamed Salah, Luis Suarez und nicht zuletzt Lionel Messi, der vielleicht das letzte Mal die Chance hat, mit Argentinien doch noch einen großen Titel zu holen.

Africa Cup 2019: Pfannenstiel als DAZN-Experte

Eigentlich sollte die 32. Ausspielung des Turniers im Land des Titelverteidigers, Kamerun, stattfinden. Probleme bei der rechtzeitigen Fertigstellung verschiedener Infrastrukturvorhaben waren der Anlass das Turnier nun zum fünften Mal in Ägypten ausspielen zu lassen.

Das Finale wird dementsprechend am 19. Juli in der Hauptstadt im Cairo International Stadium ausgetragen. Erstmals nehmen 24 Mannschaften, statt der üblichen 16, an der Endrunde teil. Mit Lutz Pfannenstiel wird ein ausgewiesener Afrika-Experte sein Wissen im Rahmen der Übertragungen auf DAZN teilen.

LIVE auf DAZN - Copa America, Gold Cup, Major League Soccer

Die 45. südamerikanische Kontinentalmeisterschaft wird bereits zum fünften Mal in Brasilien ausgetragen und wird traditionell mit Gastmannschaften aufgefüllt, um 12 Nationen zu erreichen. In diesem Jahr nehmen Japan und Katar an dem Turnier teil, das bereits letzten Freitag offiziell gestartet ist. Als DAZN-Experte für die Copa America wird Ralph Gunesch während des Turniers im Einsatz sein.

Auch der Gold-Cup, die Kontinentalmeisterschaft für Nord-, Mittelamerika und die Karibik, ist bereits offiziell gestartet. Mit den USA, Costa Rica und Jamaika werden gleich drei Länder Spiele ausrichten.

Zusätzlich zu den drei Kontinentalmeisterschaften bietet DAZN seinen Fans über die Sommermonate die Major League Soccer, ausgewählte Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019 (07.06. - 07.07.2019), sowie die FIVB Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2019 (28.06. - 07.07.2019) an.