BVB-Leihspieler Jeremy Toljan von Celtic Glasgow im Interview: "Lucien Favre hat mir gar nichts versprochen"

Seit Januar 2019 spielt Jeremy Toljan auf Leihbasis bei Celtic in Glasgow und kommt dort im Gegensatz zu seiner letzten Zeit beim BVB wieder häufiger zum Einsatz. Am Sonntag spielt Toljan in Schottland sein erstes Old-Firm-Derby gegen Stadtrivale Rangers (13 Uhr live auf DAZN).

Im Interview mit SPOX und Goal spricht Toljan über die schwierige Hinrunde bei Borussia Dortmund unter Lucien Favre, den überraschenden Trainerwechsel bei Celtic und seine Zukunft beim BVB.

Herr Toljan, Sie sind im Sommer 2017 am letzten Transfertag zum BVB gewechselt. Wie kompliziert war für Sie die Tatsache, dass Sie die gesamte Vorbereitung zuvor bei Ihrem Ex-Verein Hoffenheim absolviert haben?

Jeremy Toljan: Das war in der Tat keine leichte Situation für mich. Mir fehlte die gemeinsame Vorbereitung mit dem BVB. Ich musste die Abläufe und Spieler erst nach und nach kennenlernen.

Ihre erste Spielzeit in Dortmund stellte sich dann als ziemlich aufreibend heraus. Vor der aktuellen Spielzeit haben Sie sich dann gegen einen Wechsel entschieden, weil Sie nicht nach einem Jahr schon aufgeben wollten. Was hatte Ihnen der neue Trainer Lucien Favre vor der Saison versprochen?

Toljan: Er hat mir gar nichts versprochen. Ich hatte aber das Gefühl, dass ich bei ihm eine faire Chance bekomme - auch wenn ich darauf warten muss, bis die Situation dafür da ist.

Borussia Dortmund: So schlagen sich die Leihspieler des BVB © getty 1/22 Sieben Spieler hat Borussia Dortmund derzeit an andere Vereine verliehen. Sechs davon allein in dieser Saison, darunter fünf in der vergangenen Winter-Transferperiode. Wie schlagen sich die BVB-Kicker? SPOX hat den Überblick. © getty 2/22 FELIX PASSLACK: Von 2012 bis 2017 beim BVB und dort mit 14 BL-Partien, meist als Rechtsverteidiger. Wurde dann nach Hoffenheim ausgeliehen, fand sich unter Nagelsmann aber nicht zurecht und spielte häufiger in der zweiten Mannschaft. © getty 3/22 Die Leihe mit der TSG wurde vorzeitig beendet. Passlack, beim BVB noch mit Vertrag bis 2021, ging leihweise zum englischen Zweitligisten Norwich City und Ex-Dortmund-Trainer Daniel Farke. Ausgezahlt hat sich das Geschäft bisher nicht. © getty 4/22 Auf nur 6 Pflichtspiele kommt Passlack. Sein Problem: Eigengewächs Max Aarons (18) besetzt Passlacks Platz. "Es ist unglücklich für Felix, dass Aarons konstant gute Leistungen zeigt trotz seines jungen Alters", sagt Farke. © getty 5/22 DZENIS BURNIC: Kam 2006 mit 8 zu Dortmund und blieb bis 2017. Tuchel verhalf ihm zu seinen einzigen beiden Profieinsätzen im BVB-Dress. Ging anschließend per Leihe nach Stuttgart, kam dort aber nur auf 6 Einsätze. Seit Winter zu Dynamo Dresden verliehen. © getty 6/22 War bei Borussia unter Favre komplett außen vor, in Dresden kam er unter Ex-Trainer Maik Walpurigis auf vier Einsätze über 90 Minuten. Seit Walpurgis entlassen und von Vereinsikone Cristian Fiel ersetzt wurde, spielte Burnic kein einziges Mal mehr. © getty 7/22 Burnic, der von der U15 bis U20 alle DFB-Jugendteams durchlief, scheint in Dresden also dasselbe Schicksal zu erleiden wie beim VfB. Dort wurde Förderer Wolf entlassen, unter Korkut ging nichts mehr. In Dortmund läuft sein Vertrag bis 2020. © getty 8/22 JEREMY TOLJAN: Kam 2017 aus Hoffenheim zum BVB. Durfte anfangs spielen, als es unter Bosz jedoch dahin ging, war auch er außen vor - wie später unter Favre. Toljan wurde im Winter zu Celtic verliehen und besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2022. © getty 9/22 In Glasgow läuft es für den 24-Jährigen bislang gut. Toljan, 2017 U21-Europameister mit dem DFB, kommt auf elf Pflichtspiele und wird als Rechtsverteidiger eingesetzt. Beim Europa-League-Aus flog er gegen Valencia im Rückspiel nach 37 Minuten vom Platz. © getty 10/22 Problem für Toljan: In 1,5 Jahren beim BVB hatte er drei Trainer und auch in Glasgow kam es nach dem Rodgers-Rücktritt zu einem Trainerwechsel. Zuletzt wurde er in schottischen Medien für leichte Ballverluste und Defizite in der Defensive kritisiert. © getty 11/22 SEBASTIAN RODE: Kam 2016 vom FC Bayern zum BVB und dort in zweieinhalb Jahren aufgrund permanenter Verletzungen lediglich auf 22 Pflichtspiele. Unter Favre vollkommen außen vor. Ging im Winter nach Frankfurt, sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2020. © getty 12/22 Bei der "Höhenflug"-Eintracht blüht Rode wieder auf. Acht von neun Bundesligaspielen stehen für ihn zu Buche, alle von Beginn an. Unter Adi Hütter bringt Rode im defensiven Mittelfeld wieder seine Einsatz- und Laufbereitschaft sowie Zweikampfstärke ein. © getty 13/22 Rode ist bis zum Sommer nach Frankfurt verliehen, doch Spieler und Verein signalisierten bereits das Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit. Legt die Eintracht einen marktgerechten Bertrag hin, wird Rode kein Comeback im BVB-Trikot feiern. © getty 14/22 ANDRE SCHÜRRLE: Kam 2016 für 30 Millionen Euro aus Wolfsburg und ist bis heute teuerster BVB-Einkauf aller Zeiten. Rentiert hat sich diese Summe nicht, denn Schürrle musste häufig verletzt passen. Kam in zwei Spielzeiten auf 51 Pflichtspieleinsätze. © getty 15/22 Seit Sommer läuft die bis 2020 datierte Leihe zum FC Fulham, wo es für Schürrle gegen den Abstieg geht. Traf immerhin sechs Mal in 23 Partien und schoss im Januar gegen Burnley das Tor des Monats. © getty 16/22 Da Fulham auf Platz 19 bereits 13 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufweist, dürfte das Leihgeschäft bereits im Sommer vorzeitig beendet sein und Schürrle zum BVB zurückkehren. Ob der Weltmeister von 2014 dort jedoch eine Zukunft hat, ist fraglich. © getty 17/22 ALEKSANDER ISAK: Kam zur Rückrunde 2016/17 zur Borussia, bekam dort aber unter mehreren Trainern kaum Einsatzmöglichkeiten. Wirkte trotz guter Technik zu schmächtig. Bis 2022 ist der 19-Jährige noch an den BVB gebunden. © imago 18/22 Nachdem er im Winter-Trainingslager in Marbella zwei Treffer im Test gegen Willem II Tilburg erzielte und bleibenden Eindruck hinterließ, ging Isak im Winter per Leihe nach Holland. Dort dreht der Schwede nun auf. © getty 19/22 9 Spiele, 6 Tore lautet Isaks Zwischenbilanz in Tilburg. Hat an Gewicht und Körperlichkeit zugelegt. Gegen Feyenoord erzielte er nach einem Solo ein Traumtor. Macht er so weiter, hat er gute Chancen, im Sommer wieder eine Perspektive beim BVB zu besitzen. © getty 20/22 SHINJI KAGAWA: Kam 2014 nach zwei Jahren bei ManUnited zum BVB zurück. Unter Favre kam er nur in vier Pflichtspielen zum Einsatz und auf 204 Minuten. Ging im Winter zu Besiktas und hat in Dortmund noch bis 2020 Vertrag. © getty 21/22 In Istanbul feierte der Japaner ein sensationelles Debüt. Beim 6:2 gegen Antalyaspor kam Kagawa in die Partie, schoss eine Minute später mit seinem ersten Ballkontakt das zwischenzeitliche 5:1 und verwandelte zwei Minuten später einen Freistoß zum 6:1. © getty 22/22 Kagawa kam seitdem in 6 von 7 Süper-Lig-Spielen zum Einsatz. Besiktas-Präsident Fikret Orman will ihn halten: "Wir wollen mit Kagawa langfristig planen und ihn im Sommer fest verpflichten." Stimmt die Summe, wird ihm der BVB keine Steine in den Weg legen.

Sie sollen auch ein Gespräch mit Carlo Ancelotti geführt haben, der Sie nach Neapel holen wollte.

Toljan: Über das Interesse anderer Vereine möchte ich mich nicht weiter äußern. Ich habe mich im Sommer bewusst für Borussia Dortmund entschieden, weil ich den Verein nach nur einem Jahr nicht schon wieder wechseln wollte und mich dort durchsetzen wollte. Zudem war der Wechsel von Hoffenheim nach Dortmund ein großer Schritt für mich. Für mich war auch wichtig, dass ich nicht wieder ohne Vorbereitungszeit einen Vereinswechsel vornehme. Denn das war wie angesprochen im ersten Jahr in Dortmund sehr schwierig für mich, zumal ich zuvor auch noch die Europameisterschaft mit der U21-Nationalmannschaft gespielt hatte.

Wie sehr anders war es in Dortmund im Vergleich zu Hoffenheim?

Toljan: Es ist natürlich eine vollkommen andere Situation, für einen so großen Klub zu spielen mit über 80.000 Zuschauern in Heimspielen. In Hoffenheim geht es viel ruhiger zu. Das war schon eine große Umstellung für mich, an die ich mich auch erst gewöhnen musste.

In der vergangenen Hinrunde gab Ihnen Favre keine Möglichkeit, sich zu zeigen. Wie sind Sie damit umgegangen?

Toljan: Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nie eine Chance bekommen habe. Die Mannschaft hat aber sehr stark gespielt und war extrem erfolgreich, so dass es generell keine Situation für häufige Wechsel war. Auch die Außenverteidiger haben gut gespielt. Es war für mich zudem klar, dass Achraf Hakimi zunächst vor mir seine Chance bekommen würde - die er dann auch genutzt hat. Es gab für den Trainer daher keine Veranlassung, ihn wieder aus der Mannschaft zu nehmen. Mir blieb nichts anderes übrig, als gut zu trainieren und weiter auf meine Chance zu warten. Das ist Profifußball.

Wie sah denn die Rückmeldung von Favre während dieser für Sie sicherlich nicht einfachen Zeit aus?

Toljan: Der Trainer hat mir durchaus immer wieder Mut gemacht. Er hat mir gesagt, dass ich bei ihm nicht abgeschrieben sei, sondern weiter auf meine Chance warten müsse.

Wie schwer war es für Sie, geduldig zu bleiben? Sie kannten eine solche Situation ja bislang nicht in Ihrer Karriere.

Toljan: Natürlich ist es schwierig, nur zu trainieren. Es ist aber eben auch Teil des Profifußballs, dass man auch mal länger nicht spielt, wenn andere Spieler in der aktuellen Situation vom Trainer stärker gesehen werden oder die Mannschaft erfolgreich spielt, so dass keine Wechsel vorgenommen werden müssen.

In den Medien galten Sie häufig als einer der Streichkandidaten im BVB-Kader.

Toljan: Damit hatte ich kein großes Problem. Ich weiß, dass sich der Wind im Fußball sehr schnell drehen kann. Ich habe auch immer an meine Chance geglaubt.

Ab wann war Ihnen dann klar, dass Sie in der Winterpause eine neue Herausforderung angehen möchten?

Toljan: Ich habe alles auf mich zukommen lassen. Erst nach dem Angebot von Celtic Glasgow war ich der Meinung, dass eine Ausleihe zum damaligen Zeitpunkt Sinn machen könnte, um wieder durchgehend zu spielen. Ich hatte zuvor verschiedene andere Wechselmöglichkeiten abgelehnt.

Sie sollen auch Angebote aus der Premier League und von Lazio Rom gehabt haben.

Toljan: Ich habe mich trotz der verschiedenen anderen Angebote bewusst für Celtic entschieden, weil der Trainer mich unbedingt haben wollte. Die Vorgespräche mit ihm waren für mich sehr überzeugend, auch im Hinblick auf meine Spielperspektive. Außerdem ist Celtic auch sportlich ein großer Name mit überragenden Fans. Celtic war auch noch in der Europa League vertreten, so dass auch noch internationale Spiele anstanden.

BVB: Neue Spieler, neue Verträge: Plant Dortmund so seine Zukunft? © getty 1/12 Die Sport Bild berichtet ausführlich über die zweite Phase des Kader-Umbruchs im Sommer beim BVB. Darüber hinaus hat sich Hans-Joachim Watzke zu einzelnen Personalien geäußert. So sehen offenbar die Planungen der Borussia aus... © getty 2/12 Mario Götze ist beim BVB wiedererstarkt und dürfte demnächst seinen bis 2020 laufenden Vertrag verlängern. Watzke stellte dazu in der Sport Bild klar: "Wir sind im regelmäßigen Austausch. Es ist kein Geheimnis, dass wir ihn gerne halten wollen." © getty 3/12 Auch Raphael Guerreiro ist bis 2020 an den BVB gebunden. Laut der Sport Bild soll der Kontrakt ausgeweitet werden. "Mit Raphael sind wir in Gesprächen. Er hat unter Favre eine sehr gute Entwicklung genommen", sagte Watzke. © getty 4/12 Jacob Bruun Larsen "hat die BVB-DNA inhaliert und einen außergewöhnlichen Charakter. Wir sehen in ihm großes Potenzial", schwärmt der BVB-Boss vom Youngster. Dem 20-Jährigen winkt eine Verlängerung über 2021 hinaus. © getty 5/12 Die Gerüchte um Jadon Sancho und Manuel Akanji kommentierte Watzke nicht. Laut Angaben der Sport Bild hat die Borussia jedoch beide als unverkäuflich deklariert. © getty 6/12 Auf der Verkaufsliste stand im Winter bereits Julian Weigl, der bei einem entsprechenden Angebot hätte gehen dürfen. Nach Informationen des Blattes erfolgte nun die Kehrtwende. Favre möchte in Zukunft auf den 23-Jährigen als Innenverteidiger bauen. © getty 7/12 Ganz oben auf dem Zettel des BVB steht offenbar Philipp Max. Der FC Augsburg hat eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro für den Außenverteidiger aufgerufen. Für den BVB ein "Mondpreis" trotz der Einnahmen durch den Pulisic-Transfer. © getty 8/12 Neu ist nach Angaben der Sport Bild das Interesse an Lukas Klostermann. Der Neu-Nationalspieler steht aber noch bis 2021 in Leipzig unter Vertrag. Entsprechend teuer könnte auch er werden. RB verlangt wohl 30 Millionen Euro für ihn. © getty 9/12 Die Bemühungen um einen Linksverteidiger bedeuten, dass die Zeichen bei Marcel Schmelzer wohl auf Abschied stehen. "Er ist ein verdienter BVB-Profi. Deshalb ist es unsere Aufgabe und unser Wunsch als Verein, mit ihm sehr anständig umzugehen", so Watzke. © getty 10/12 Ebenfallls keine Zukunft haben die verliehenen Sebastian Rode und Shinji Kagawa. Andre Schürrle steigt wohl mit Fulham ab und muss deswegen wieder zurück zum BVB. In Favres Planungen für die kommende Saison ist er nicht inbegriffen. © getty 11/12 Ein echten Mittelstürmer sieht Favres System nicht vor. Dementsprechend sind laut Sport Bild Sebastien Haller und Davie Selke kein Thema. "Wir werden sorgfältig analysieren. [...] Dabei geht es darum, ob ein in unsere Philosophie passt", erklärte Watzke. © getty 12/12 Die zweite Phase des Umbruchs wird also nach den Vorstellungen Lucien Favres durchgeführt. "Wir tauschen uns fast täglich aus", sagte Watzke dazu. Eine Verlängerung mit dem Trainer über 2020 hinaus ist nach Sport-Bild-Informationen bereits angedacht.

Sie haben beim BVB in eineinhalb Jahren mit Peter Bosz, Peter Stöger und Favre drei Trainer erlebt. Bei Celtic steht nach dem Rücktritt von Brendan Rodgers mit Neil Lennon nun auch schon der zweite Coach an der Seitenlinie. Ideal ist das nicht, oder?

Toljan: Es war natürlich nicht damit zu rechnen, dass der Trainer noch während der laufenden Rückrunde wechseln würde. Er war ja sehr erfolgreich und wollte eigentlich erst im Sommer in die Premier League wechseln. Doch auch hier gilt: Das ist Fußball. Man muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen, auch wenn das manchmal schwierig ist. Wir haben auch jetzt wieder einen guten Trainer.

In Glasgow läuft es für Sie bislang ziemlich ordentlich. Sie kommen auf elf Pflichtspiele als Rechtsverteidiger und dürfen endlich wieder regelmäßig spielen.

Toljan: Das ist natürlich ein schönes Gefühl für mich und gibt mir viel Selbstvertrauen. Ich war vor meinem Wechsel auch noch nicht im Celtic Park. Das Stadion, die Fans, die Atmosphäre - das ist alles fantastisch. Durchaus vergleichbar mit Dortmund.

Ihre Leihe endet bereits nach dieser Saison. Heißt das, Sie werden in jedem Fall nach Dortmund zurückkehren?

Toljan: Ich habe im Sommer noch einen drei Jahre laufenden Vertrag in Dortmund. Daher gehe ich davon aus, wieder für den BVB zu spielen. Ich werde den Konkurrenzkampf dann aufnehmen und versuchen, mich wieder in die Mannschaft zu spielen.