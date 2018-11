ManCity plant Rekordablöse für Frenkie de Jong - Barca hofft auf "Faktor" Messi

Manchester City und der FC Barcelona kämpfen um die Dienste des umworbenen Talents Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam. Nach Informationen von SPOX und Goal sind die Skyblues bereit, rund 70 Millionen Euro Ablöse plus weitere 20 Millionen Euro an Bonuszahlungen für den 21-Jährigen zu bezahlen. Nie zuvor hat ein Ajax-Spieler mehr gekostet.

Auch der FC Barcelona, der sich bereits im Sommer bei Ajax bezüglich einer Verpflichtung von de Jong einen Korb abgeholt hatte, hofft nach wie vor darauf, das hochgelobte Talent nach Katalonien zu lotsen. Dabei setzt Barca darauf, dass de Jong sich für einen Wechsel nach Spanien entscheidet, um mit seinem Idol Lionel Messi zusammenspielen zu können.

Der 21-Jährige verriet vor einigen Wochen, dass es sein größter Traum sei, mit Messi in einem Team zu spielen. Eine Aussage, die bei den Blaugrana-Verantwortlichen auf offene Ohren stieß, obwohl aus dem Vereinsumfeld zu vernehmen ist, dass man sich keine große Hoffnung auf einen erfolgreichen Transfer macht. Die Finanzkraft des englischen Nebenbuhlers sei schlicht zu groß.

Causa de Jong: Manchester City und Ajax bereits in Gesprächen

Während also bei Barcelona kaum Optimismus bezüglich eines Deals herrscht, konkretisiert sich ein Engagement de Jongs beim englischen Meister. Manchesters Sportdirektor Txiki Begiristain und Ajax-Boss Marc Overmas befinden sich seit längerer Zeit in Gesprächen. City plant, den Transfer schon bald unter Dach und Fach zu bringen, den Nationalspieler aber noch bis zum Ende der Saison bei seinem aktuellen Arbeitgeber zu "parken".

De Jong besitzt bei Ajax noch einen Vertrag bis 2022. In der laufenden Spielzeit kam das Top-Talent in 19 Pflichtspielen zum Einsatz und brachte zwei Treffer in die Statistikbücher.

Für die Elftal hat er bislang fünf Partien auf dem Buckel, zuletzt spielte er in der Nations League über 90 Minuten gegen die deutsche Nationalmannschaft.

