Drachen, die dealen, beißen auch

Mittwoch, 17.05.2017

Sebastian Prödl meinte mal, ein Auswärtsspiel bei den Bayern sei wie ein Zahnarztbesuch. Jeder müsse da mal hin. "Kann glimpflich ausgehen. Kann aber auch ziemlich wehtun."

Von der Deutschen Akademie für Fußballkultur in Nürnberg gab es dafür den undotierten Publikumspreis für den Fußball-Spruch des Jahres.

Ungeachtet dessen, dass Prödls Aussage wohl ziemlich ernst gemeint war, muss er es wissen. Für den Ex-Bremer setzte es mit Werder ein Debakel nach dem anderen in München.

Doch von den Schmerzen, die Prödl und so manch anderer Bundesliga-Profi bei oder nach einer Partie in der Allianz Arena empfindet, können die Akteure in Portugals vierter Liga nur träumen.

Dort, in der Region rund um Porto im Nordwesten der iberischen Halbinsel, verbreitet ein Verein dermaßen Angst und Schrecken, dass sich die Gegner bereits genötigt sahen, sich zurückzuziehen.

Der FC Bayern Portugals

Canelas 2010 agiert brutal und gewalttätig auf dem Feld, Anhörungen und Verurteilungen sind keine Seltenheit © getty

Canelas 2010 hat sich der Klub getauft, der genauso gut als FC Bayern Portugals durchgehen könnte. Natürlich in nicht so hochklassig und (noch) nicht so bekannt. Achja, und in nicht so gut. Aber zumindest so erfolgreich.

Weil die Spieler von Canelas in ihren Partien so brutal und teilweise gewalttätig zu Werke gingen und nach wie vor gehen, reagierte der Großteil der restlichen Mannschaften der Liga. Die jeweiligen Klub-Präsidenten trafen sich zu einem inoffiziellen Meeting.

Man wolle gegen Canelas nicht mehr antreten, beschwerten sie sich mit nur einer Ausnahme. Diese Mannschaft trete, verprügle und beleidige nicht nur die Spieler, sondern auch die Schiedsrichter. Ein ehemaliger, nicht genannter Gegenspieler sagte gar aus, man hätte ihm gedroht, seiner Familie zu schaden: "Wir wissen, wo ihr wohnt."

Ein selbst zusammengestelltes, fünfminütiges Video auf Youtube sollte die Obersten davon überzeugen, einzugreifen. Doch die waren wenig beeindruckt.

Gegner treten nicht an - Canelas marschiert

Portos lokaler Verband machte die Vereine darauf aufmerksam, dass sie einen Boykott nicht akzeptieren würden. 750 Euro Strafe pro verpasster Partie und drei automatische Punkte für Canelas wären die Folge. Doch da war der Beschluss längst gefällt worden.

Und so nahm der "erfolgreiche" Lauf seinen Beginn. Ende Oktober 2016 war es, da durften die Spieler Canelas' dann mit ansehen, wie sie mühelos von Woche zu Woche in der Tabelle nach oben kletterten und sich dabei bis zum Jahresende zurücklehnen.

Wobei zurücklehnen relativ ist. Denn der Großteil der Mannschaft ist gleichzeitig Mitglied der "Super Dragoes", der größten, einflussreichsten und zugleich gefährlichsten Ultra-Gruppierung des FC Porto.

Canelas war überhaupt erst durch diese Personen gegründet worden, die sich neben den Besuchen der Heim- und Auswärtsspiele ihres Herzensvereins auch selbst wieder betätigen wollten. Auf dem Fußballfeld natürlich, abseits waren sie ohnehin schon recht aktiv.

Der Affe ergreift das Wort

Fernando Madureira, Kapitän des Teams und Anführer der Super Drachen, erinnerte sich im Gespräch mit der New York Times zurück, dass er eigentlich kein exzellenter Fußballer war, "aber ein sehr guter Anführer".

In der Szene rufen sie ihn bei seinem Spitznamen Macaco (Affe). Für seine Drachen tut der Affe einfach alles, erzählte Madureira weiter, auch wenn es da "gute und böse Jungs" gäbe. "Wir haben Drogendealer und Mörder, aber auch gute Menschen in unserer Szene."

Und dann stelle man sich vor, diese guten und schlechten Jungs verabredeten sich damals zum Kicken und am Ende blieb ein kleiner Teil übrig, überflüssig zu erwähnen, welcher. Das ist Canelas 2010. Ihr Motto lautet "nenhum passo atrás" - kein Schritt zurück.

Der Boykott gegen seine Mannschaft empfindet Macaco als ungerecht. "Es wäre diskriminierend, einen Afrikaner oder Chinesen nicht spielen zu lassen. Warum ist das bei den Super Drachen unterschiedlich?"

Vielleicht ja wegen der Tritte gegen Oberkörper und Gesichter der Gegenspieler, vielleicht wegen der Drohungen gegen deren Familien und vielleicht auch wegen unzähliger gebrochener Knochen. Vielleicht.

Nur eine schmutzige Kampagne?

Das Video zumindest, meinte der Affe, verzerre die Realität. Es sei ja nur ein Video gewesen und das liegt auch alles schon zwei Jahre zurück. "Immer wieder spielen sie das. Die Medien interessiert das sowieso nur wegen mir, den Super Drachen und dem FC Porto. Wenn ich nicht hier wäre und dieselben Sachen geschehen würden, würde nichts davon erwähnt werden."

Die Trikots der internationalen Top-Klubs 2017/18 © footyheadlines.com 1/29 Das Trikot des FC Bayern München ab der Saison 2017/18? Angeblich soll es so aussehen wie im Jahr 1974 - inklusive roter Hosen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england.html © footyheadlines.com 2/29 Dahoam in rot und sonst? Angeblich ist das Auswärtstrikot marineblau-rot gehalten, als drittes Trikot dagegen gibt's die weiße Bestie mit roten Nähten /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=2.html © footyheadlines.com 3/29 Das Auswärtstrikot des FC Bayern wird mit einem breiten roten Streifen in der Mitte offenbar stark an das Heimtrikot aus den 90er Jahren erinnern /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=3.html © schalke 04 4/29 Schalkes Auswärtstrikot ist zwar klassisch weiß, überrascht jedoch mit wilden grauen Streifen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=4.html © Footyheadlines 5/29 So soll das neue HSV-Trikot aussehen. Footyheadlines leakte die Bilder des neuen Jerseys vor der Veröffentlichung /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=5.html © Footyheadlines 6/29 Das Streifendesign ist übrigens inspiriert vom Meistertrikot 1983, das nur am letzten Spieltag getragen wurde. Schnieke! /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=6.html © footyheadlines 7/29 Offenbar stellt der BVB ab der kommenden Saison von Längs- auf Querstreifen um /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=7.html © footyheadlines 8/29 Hinzu kommt eine schwarze Hose und gelbe Stutzen. Laut Footyheadlines soll der BVB erstmals im Pokalfinale damit auflaufen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=8.html © adidas 9/29 Manchester United bekommt von seinem Ausrüster ein Trikot in Anlehnung an die Class of '92 spendiert /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=9.html © footyheadlines 10/29 Leroy Sane wird in der kommenden Saison in diesem Stück Stoff auflaufen. Das neue City-Trikot - schlicht wie eh un je /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=10.html © footyheadlines 11/29 Das Shirt ist wieder einfarbig in skyblue. Hose und Strümpfe wechseln im Vergleich zum Vorgängermodell wieder die Farbe /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=11.html © footyheadlines 12/29 Der FC Barcelona stößt eine Streifenrevolution an: Mal schmal, mal breit. Zudem gibt's den neuen Sponsor auf der Brust /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=12.html © Footyheadlines.com 13/29 In den Weiten des Internets tauchte offenbar das neue Rapid-Wien-Trikot für die kommende Saison auf. Mit schwarzen Streifen und einem weißen Ärmel. /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=13.html © FC Liverpool 14/29 Und so sieht das neue Trikot in Reinform aus. Das Rot ist im Vergleich zum Vorjahr etwas dunkler geworden und wirkt so etwas stilvoller. Zudem hält ein weißer V-Kragen Einzug /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=14.html © Twitter/FC Liverpool 15/29 Der FC Liverpool feiert sein 125-jährige Bestehen und hat das neue Heimtrikot zur Saison 2017/18 präsentiert. Jordan Henderson und Emre Can scheint das gut zu gefallen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=15.html © FC Liverpool 16/29 Von der Seite erkennt man die weißen Ärmel-Enden noch besser als von vorne. Zudem werden die leichten Längsstreifen deutlich /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=16.html © FC Liverpool 17/29 Ein besonderes Augenmerk liegt beim Jubiläum natürlich auf dem Logo. Dort wird noch einmal auf das 125-jährige Bestehen verwiesen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=17.html © Mark7Nine 18/29 Das neue Auswärtstrikot haben die Reds noch nicht vorgestellt. "Mark7Nine" hat aber die beiden linken Varianten geleaked. Mit dem Heimtrikot waren sie ja schon recht nah dran /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=18.html © getty 19/29 Milan: Die Rossoneri mögen's im Retro-Style /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=19.html © getty 20/29 Auswärts geht's schlicht zu. Ganz in weiß soll aufgelaufen werden. /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=20.html © Footyheadlines.com 21/29 Es folgt Juve: Experimente? Pah, nicht mit der Alten Dame. Die läuft daheim in schwarz-weiß auf /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=21.html © Footyheadlines.com 22/29 Auswärts hingegen will die Alte Dame in gelb überzeugen - na gut, ein Ticken blau hat es auch noch in das Jersey geschafft /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=22.html © footyheadlines.com 23/29 Beim dritten Trikot vertraut Juventus Turin auf die Mathematik. Minus (hässliches Logo) und Minus (hässliches Trikot) ergibt bei Fußballdressen aber kein Plus (Gesamtkunstwerk), sondern ein noch fetteres Minus /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=23.html © footyheadlines.com 24/29 Noch ein Barca-Heimtrikot? Nein. Das soll das neue Leiberl von Paris St.-Germain sein - mutig! /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=24.html © footyheadlines.com 25/29 Im heimischen Bernabeu startet Real Madrid künftig wie gehabt in Weiß, es schleicht sich aber eine Prise blaue ein /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=25.html © footyheadlines.com 26/29 Auch auswärts versprühen die Königlichen in der neuen Saison eine Prise Südsee-Türkisblau ... /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=26.html © footyheadlines.com 27/29 Beim dritten Trikot wird dann aus einer Prise eine Flutwelle /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=27.html © footyheadlines.com 28/29 Schwarz-Weiß-Malerei bei Manchester United. Auswärts wie die Nacht ... /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=28.html © footyheadlines.com 29/29 ... im dritten Trikot wie Real /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=29.html

Verdächtig käme es obendrein daher, dass die anderen Teams sich erst dann beschwert hätten, nachdem Canelas einen starken Saisonstart mit sechs Siegen aus den ersten sieben Saisonspielen hingelegt hatte.

"In dieser Liga gibt es viel Geld. Manche Klubs zahlen ihren Spielern eine Menge", so Madureira. "Sie haben ein viel größeres Budget als wir, um im Aufstiegskampf mitzureden. Canelas ist ohne Geld entstanden." Dann habe man entschieden, sie zu stoppen, als sie Erster waren.

Inzwischen stehen sie trotzdem in den Playoffs und kämpfen aktuell als Erster um den Aufstieg in die Drittklassigkeit, nachdem es einen zweiten, fünf Spiele andauernden Boykott gegeben hatte. Dieser wurde zwei Spieltage vor Schluss der regulären Saison beendet, weil zwei abstiegsbedrohte Gegner antreten mussten, sofern sie nicht nach unten wollten.

In diesen zwei Partien sei soweit nichts dramatisch passiert, berichtete Madureira. Sie hätten sich Disziplin jetzt als Regel notiert. Es habe lediglich ein paar Gelbe Karten gegeben. Achja, und eine Rote.

Ausnahmen bestätigen bekanntermaßen die Regel.

Polizei-Einsatz und eine Viereinhalb-Jahres-Sperre

Und Canelas wäre nicht Canelas, wenn nicht auch dieser Platzverweis eine besondere Geschichte zu bieten hätte.

Marco Goncalves, Anhänger der Super Drachen, durfte bereits nach zwei Minuten duschen gehen - weil er seinen Gegenspieler geschlagen hatte.

Erlebe die internationalen Top-Ligen Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Damit der Schiedsrichter seinen Fehler schnellstmöglich bemerkte, trat Goncalves ihm noch mit dem Knie ins Gesicht und brach ihm die Nase. Wie konnte er ihm auch Rot geben? Um den Unparteiischen zu schützen, rückte letztlich das Sonder-Kommando der Polizei an und nahm Goncalves in Gewahrsam.

Sofort wurde der Portugiese von allen landesweiten Fußballspielen verbannt, ob als Fan oder als Spieler. Ihm drohte gar eine Gefängnisstrafe. Vergangene Woche sprach ein Richter dann das erleichternde Urteil. Goncalves wird nur vom Fußball gesperrt. Und auch nur für viereinhalb Jahre.

Alles zum internationalen Fußball