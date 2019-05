Kommentar zu Eintracht Frankfurt in der Europa League: Ein Vorbild für ganz Europa

Die märchenhafte Reise durch Europa endet für Eintracht Frankfurt auf die bitterste Art und Weise: in der Lotterie des Elfmeterschießens. Trauern muss diese großartige Mannschaft mit ihren großartigen Fans nach ihrer denkwürdigen Werbung für den deutschen Fußball aber nicht. Die Hessen sind die Sieger der Herzen. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Kerry Hau.

In Frankfurt wird man sich in vielen Jahren noch von dieser filmreifen Europa-Reise erzählen. Von der Büffelherde, von der Hinti-Army, von der Eurofalette, von den Herren Rodic und wie sie alle heißen. Man wird sich mit glühenden Augen an die atemberaubenden Aufholjagden gegen Marseille und Benfica zurückerinnern, an die zauberhaften Tore in Rom und Charkiw, an die abgöttischen Choreographien im Waldstadion.

Und man wird auch voller Stolz darüber sprechen, wie diese Reise zu Ende ging. In London. An der Stamford Bridge. Gegen ein Giganten, der trotz des kräftigen Dazutuns eines spendierlaunigen Milliardärs aus Russland doch recht klein erschien.

Die Eintracht drängte den FC Chelsea am Donnerstagabend an den Rande des Ausscheidens. Nicht durch Glück, nicht durch Zufall. Sondern durch leidenschaftlichen Kampf, durch Liebe zum Fußball. Nach einer wackligen ersten Hälfte drehte die Mannschaft von Adi Hütter auf und dominierte den Tabellendritten der englischen Premier League sogar phasenweise. Ein Szenario, das im Vorfeld des Spiels nicht einmal die größten Optimisten für möglich hielten. Und der beste Beleg dafür, dass eine Symbiose zwischen Mannschaft und Fans in diesem Sport Berge versetzen kann.

Zu einem Wunder, wie es Liverpool 48 Stunden zuvor noch gegen Barcelona vollbracht hatte, reichte es zwar nicht. Nach dieser Reise überwiegt in jedem Fußballbegeisterten aber nicht als Dankbarkeit gegenüber der Eintracht. Dankbarkeit dafür, dass sie die einst von Franz Beckenbauer als "Cup der Verlierer" diffamierte Europa League nicht als Last wahrnahm, sondern als Chance, sich in viele Herzen zu spielen.

Dankbarkeit dafür, dass sie und ihre Fans stets wie eine große Familie Seite an Seite standen und sangen. Dankbarkeit dafür, dass sie nach den teilweise kläglichen Vorstellungen von Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Rasenball Leipzig die Ehre der Bundesliga auf dem internationalen Parkett rettete.

FC Chelsea - Eintracht Frankfurt: Einzelkritiken und Noten © getty 1/30 Eintracht Frankfurt hat sich mit einer beeindruckenden Leistung aus dem Europapokal verabschiedet. Hinteregger und Hasebe glänzten über 120 Minuten. Bei Chelsea war nach 45 Minuten der Wurm drin. Kepa rettete die Blues ins Finale. Die Einzelkritiken. © getty 2/30 Kepa Arrizabalaga: Hatte relativ wenig zu tun, war aber stets zur Stelle, wenn gefordert. Seine Parade gegen Da Costa (14.) war herausragend. Mit zwei gehaltenen Elfmetern letztlich der Matchwinner. Note: 2. © getty 3/30 Cesar Azpilicueta: Schaltete sich verhältnismäßig selten mit nach vorne ein. Defensiv lange ohne Fehl und Tadel. Im zweiten Durchgang aber vermehrt von Kostic überwunden. Scheiterte im Elfmeterschießen an Trapp. Note: 3,5. © getty 4/30 Andreas Christensen: Erledigte seinen Job neben Luiz gut. Gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe und klärte vor allem bei Standards immer wieder für Chelsea. Musste nach 74 Minuten verletzt runter. Note: 3,5. © getty 5/30 David Luiz: Köpfte beinahe das 1:0, doch Hasebe rettete (24.). Gewann wichtige Tacklings wie gegen den abschlussbereiten Rebic (37.). Hing beim 1:1 jedoch völlig in der Luft und ließ Jovic ziehen. Rettete gegen Haller auf der Linie. Note: 3,5. © getty 6/30 Emerson: Offensiver als Azpilicueta, sein Pendant auf der rechten Seite. Immer wieder mit flachen Hereingaben, die jedoch zu selten ihr Ziel fanden. Leistete sich die meisten Ballverluste aller Blues. Note: 4. © getty 7/30 Mateo Kovacic: Überzeugte mit seiner Technik, starken Dribblings und guten Pässen in die Tiefe. Eroberte 12 Mal den Ball und führte die meisten Zweikämpfe (25). Note: 2,5. © getty 8/30 Jorginho: Sehr abgeklärt, spazierte teilweise durchs Mittelfeldzentrum und leitete einige Londoner Angriffe ein. Hatte die meisten Ballaktionen auf Seiten der Hausherren (112) und spielte die meisten Pässe (94) bei guter Quote (88,3 Prozent). Note: 2. © getty 9/30 Ruben Loftus-Cheek: Spielte eine hervorragende erste Halbzeit und krönte seine Leistung mit dem Tor zum 1:0 (28.). War zusätzlich noch in einigen Angriffen involviert. Im zweiten Durchgang überhaupt nicht mehr im Spiel. Note: 3,5. © getty 10/30 Willian: Hatte ein zwei gute Szenen, als er per Dribbling Lücken in die SGE-Abwehr riss und seine Mitspieler einsetzte (10., 23.). Insgesamt jedoch sehr blass. Verlor jeden dritten Ball. Wurde nach 62 Minuten von Pedro ersetzt. Note: 4. © getty 11/30 Olivier Giroud: War nur geringfügig besser im Spiel als in Frankfurt. Vergab die erste Großchance (23.) der Blues und hatte im weiteren Spielverlauf wieder große Probleme im Duell mit Hinteregger. Note: 5. © getty 12/30 Eden Hazard: Ohne Probleme gegen Da Costa und vor allem Abraham, bereitete das 1:0 von Loftus-Cheek durch einen Pass durch drei Gegenspieler vor. Nach dem Seitenwechsel nicht mehr präsent. Verwandelte den entscheidenden Elfer. Note: 3. © getty 13/30 Pedro: Kam in der 62. Minute für Willian ins Spiel. Kriegte allerdings ähnlich wenig auf die Kette. Note: 4. © getty 14/30 Davide Zappacosta: Kam für den verletzten Christensen ins Spiel, und rückte für Azpilicueta auf die rechte Abwehrseite. Klärte beim Kopfball von Haller für den geschlagenen Kepa. Nach vorne engagiert, aber erfolglos. Note: 3,5. © getty 15/30 Ross Barkley: Kam kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit für Loftus-Cheek. Nutzte seine Frische aus und trieb den Ball nach vorne. Hatte einige gute Abschlüsse mit seinem starken rechten Fuß. Note: 3. © getty 16/30 Gonzalo Higuain: Kam in der Verlängerung für den glücklosen Giroud. Verspielte mit seiner ersten Aktion eine 4-gegen-2-Überzahl. Danach gefühlt nicht mehr am Ball (7 Ballaktionen), gewann keinen Zweikampf. Note: 5. © getty 17/30 Kevin Trapp: Ließ ein, zwei Bälle zu zentral prallen, was jedoch ohne Folgen blieb. Konnte einen Kopfball in der 116. Minute nicht kontrollieren und hatte Glück, dass Azpilicuetas Tor nicht gewertet wurde. Hielt beim Elfmeterschießen einmal. Note: 3,5. © getty 18/30 David Abraham: Hatte große Probleme mit dem deutlich schnelleren Hazard. Ließ sich vor dem 1:0 wie so oft herauslocken, austanzen und fehlte dann hinten – schlechte Abstimmung. Note: 4. © getty 19/30 Martin Hinteregger: Hatte Giroud ähnlich gut im Griff wie vor einer Woche. Attackierte Loftus-Cheek vor dem 0:1 nicht entschlossen. Insgesamt aber überragend: meiste klärende Aktionen (8), meiste abgefangene Bälle (4). Vergab seinen Elfmeter. Note: 1,5. © getty 20/30 Simon Falette: War sichtlich überfordert – sowohl mit als auch ohne Ball. Zeigte Schwächen im Passspiel sowie technische Fehler bei der Ballannahme. Im Zweikampf jedoch bärenstark. Gewann 70 Prozent seiner Duelle. Note: 3. © getty 21/30 Danny da Costa: Ähnlich wie Kostic auf der linken Seite mit Fehlern in der Defensive. Sein Volleyschuss nach Flanke von Kostic (14.) führte beinahe zum 1:1. Ansonsten kein großer Faktor im Eintracht-Angriff. Note: 4. © getty 22/30 Sebastian Rode: Wie immer sehr giftig und dadurch erfolgreich in seinen Zweikämpfen. Ließ jedoch Loftus-Cheek beim 0:1 aus den Augen und öffnete den Passweg. Verdrehte sich kurz vor der Schlussphase das Knie und musste runter. Note: 3,5. © getty 23/30 Makoto Hasebe: Offensiv wie defensiv enorm wichtig. Klärte Luiz' Kopfball auf der Linie (24.), leitete das 1:1 durch seinen langen Pass auf Jovic ein. Traf meist die richtige Entscheidung. Gewann durch sein gutes Stellungsspiel 11 Mal den Ball. Note: 1,5 © getty 24/30 Filip Kostic: Offenbarte defensiv Schwächen im Stellungsspiel. Im ersten Durchgang mit Ausnahme der Hereingabe auf Da Costa ohne großen Beitrag in der Offensive. Nach der Pause sehr stark verbessert und mit 3 Torschüssen. Note: 2,5. © getty 25/30 Mijat Gacinovic: Im ersten Durchgang über weite Strecken unsichtbar. Hing offensiv in der Luft, war defensiv aber zur Stelle. Bereitete kurz nach der Pause den Ausgleich vor und machte wichtige Laufwege. Note: 2,5. © getty 26/30 Ante Rebic: Ein typisches Spiel für ihn: Warf sich in viele Zweikämpfe, profitierte oft von seiner Körperlichkeit, wollte jedoch zu häufig mit dem Kopf durch die Wand. Hatte einen Abschluss, der jedoch auf den Rängen landete. Note: 3. © getty 27/30 Luka Jovic: Sein Kopfball in der 4. Minute war der erste Warnschuss für Chelsea. Kurz nach der Pause legte er zunächst stark auf Gacinovic ab und verwandelte dann sicher zum Ausgleich. Ansonsten gelang dem Serben aber wenig. Note: 2,5. © getty 28/30 Jonathan De Guzman: Ersetzte den angeschlagenen Rode nach 70 Minuten. Sorgte mit seinen Pässen in die Spitze für mehr Vertikalität im Frankfurter Angriffsspiel. Note: 3. © getty 29/30 Sebastian Haller: Kam in der Nachspielzeit des regulären Spiels. Hatte in der 100. Minute die Riesenchance aufs 2:1, traf den Ball aber nicht richtig und Luiz rettete. Auch seinen Kopfball in der 105. Minute kratze Chelsea von der Linie. Note: 3,5. © getty 30/30 Goncalo Paciencia: Kam in der Schlussphase der Verlängerung für Gacinovic. Hatte nur drei Mal den Ball am Fuß. Verschoss im Elfmeterschießen den letzten und damit entscheidenden Strafstoß. Keine Bewertung.

Eintracht Frankfurt dient als Vorbild

Um es mit den Worten von Sportvorstand Fredi Bobic auszudrücken: "Wir können in erster Linie stolz auf uns sein." Und als Vorbild dienen. Nicht nur für den deutschen Fußball, sondern für ganz Europa. Kein Verein machte in diesem Jahrzehnt so viel Werbung für die Europa League wie die SGE. Man muss eben nicht immer ans Ziel gelangen, um der Sieger zu sein. Und wer weiß, vielleicht erleben wir ja im nächsten Jahr eine ähnlich emotionale Reise. Vielleicht sogar mit einem Happy End.

Dazu müssen sich die erschöpften Spieler aber erst einmal aufrichten und dem schwierigen Bundesliga-Restprogramm mit Mainz 05 und dem FC Bayern erwehren, um Qualifikation für das internationale Geschäft zu sichern.

Dazu müssen die Kader-Baumeister um Bobic aber auch den wohl nicht mehr aufzuhaltende Abgang von Luka Jovic zu Real Madrid kompensieren, andere begehrte Leistungsträger wie Ante Rebic oder Sebastien Haller halten und ausgeliehene Leistungsträger wie Kevin Trapp, Martin Hinteregger, Sebastian Rode oder Filip Kostic fest verpflichten.

Auf die Eintracht kommt auch nach der verpassten Sensation gegen Chelsea viel Arbeit zu. Aber das ist normal. Sie spielt spätestens seit Donnerstagabend endgültig im Konzert der Großen mit.