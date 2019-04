Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon 2:0: SGE stürmt ins Halbfinale

Aufholjagd geglückt, Halbfinale erreicht: Das Europa-League-Märchen von Eintracht Frankfurt geht weiter. Im Viertelfinal-Rückspiel schlugen die beherzten Hessen ein enttäuschendes Benfica Lissabon mit 2:0 - allerdings auch dank der kräftigen Mithilfe des Unparteiischen.

Im Hinspiel hatte die Eintracht 2:4 in Lissabon verloren. Im Halbfinale trifft der DFB-Pokalsieger auf den englischen Topklub Chelsea.

Im Vergleich zum Hinspiel veränderte Eintracht-Coach Hütter sein Team nur auf zwei Positionen: Falette und Gacinovic ersetzten den gesperrten Ndicka und den verletzten Hinteregger, der aufgrund von Oberschenkelproblemen nicht einmal im Kader stand. Hasebe rutschte dafür von der Sechs in die Dreier-Abwehrkette.

Auf der Gegenseite wechselte auch Benficas Trainer Lage zweimal: Corchia (nicht im Kader) und Cervi (Bank) machten für den ehemaligen Frankfurter Seferovic sowie Almeida Platz. Das Ziel der im 4-2-3-1 agierenden Portugiesen in der Anfangsphase: gut stehen und die Mitte absichern. Das wendige Balkan-Trio Gacinovic-Rebic-Jovic hatte ob des Matchplanes der Gäste kaum Luft zum Atmen.

Im Umkehrschluss boten sich allerdings Räume auf den Außenbahnen, die allen voran Kostic gut zu nutzen wusste. Fast alles in Hälfte eins ging über die linke Seite des Serben, der bereits in der 8. Minute an Benfica-Keeper Vlachodimos scheiterte. Besser machte es Kostic - wenn auch aus einer klaren Abseitsposition heraus - in der 36. Minute, als er nach einem Pfostentreffer von Gacinovic zum 1:0 abstaubte.

Ein Wirkungstreffer, der die vom Frankfurter Publikum unermüdlich nach vorne gepeitschte Hütter-Elf weiter anspornte. Zwei Minuten vor der Pause verpasste Jovic nach einer Kostic-Flanke knapp das 2:0. Benfica hingegen präsentierte sich speziell im Spiel mit Ball extrem nervös und schaffte es kaum, Nadelstiche zu setzen. Von Hinspiel-Dreierpacker Felix und seinen Sturmpartnern kam nichts - bis zum Seitenwechsel.

Der Tabellenführer der portugiesischen Liga kam sichtlich wütend aus der Kabine und lief die Frankfurter Defensive höher an. Bis auf einen Seferovic-Kopfball (52.), den Trapp problemlos parierte, blieben zwingende Chancen jedoch Mangelware. Nach einer guten Stunde fing sich die Eintracht wieder, spielte so beherzt wie vor der Pause nach vorne - und traf. Rode war es, der nach einer weniger freiwilligen Rebic-Vorlage das viel umjubelte Tor zum Halbfinale schoss (67.). In der Folge entwickelte sich ein heißer Schlagabtausch. Benfica warf alles nach vorne, traf in Person von Salvio aber nur den Pfosten.

Die Daten des Spiels Eintracht Frankfurt - Benfica Lissabon

Tore: 1:0 Kostic (36.), 2:0 Rode (67.)

Kostic traf in 39 Pflichtspielen für Frankfurt so oft (neun Mal) wie in 65 Pflichtspielen für den HSV.

Erstmals seit dem 4. August 2013 traf Rode in einem Pflichtspiel für Frankfurt, damals beim FV Illertissen in der 1. Pokalrunde.

Gacinovic zog mit seinem 115. Pflichtspiel für die Eintracht mit Jay-Jay Okocha gleich.

Der Star des Spiels: Filip Kostic (Eintracht Frankfurt)

Nicht nur wegen seines Tores der auffälligste Mann auf dem Platz. War an sechs der neun SGE-Torschüsse in Hälfte eins direkt beteiligt und verzeichnete die meisten Ballaktionen auf dem Platz (73). Ebenfalls stark: Hinteregger-Ersatz Falette.

Der Flop des Spiels: Haris Seferovic (Benfica Lissabon)

Fand bis auf einen Kopfball im zweiten Durchgang gegen seinen Ex-Klub nicht statt. Brachte nur 37 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler, gewann zudem lediglich die Hälfte seiner Zweikämpfe.

Der Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Unglücklicher Auftritt des Schiedsrichtergespanns. Beim 1:0 der Eintracht stand Kostic mindestens einen halben Meter im Abseits, doch Orsatos Pfeife blieb zum Ärger der Portugiesen stumm. Einen Videoassistenten hatte der Italiener nicht - der VAR kommt in der Europa League erst im Endspiel zum Einsatz. Auch nach seinem Patzer agierte der 43-Jährige wenig souverän und ließ bei einigen Foulspielen überraschend weiterlaufen.