RB Leipzig - Ralf Rangnick erneuert Kritik an Mannschaft: "So etwas habe ich noch nicht erlebt"

Trainer Ralf Rangnick von RB Leipzig hat auf einer Pressekonferenz am Tag nach der 2:3-Niederlage in der Europa League gegen RB Salzburg die Kritik an seiner Mannschaft erneuert. Zwei Spielern, deren Namen er nicht nannte, warf er disziplinarische Verfehlungen vor.

"Vor dem Spiel sind Dinge vorgefallen, die nicht gehen. Hätte ich das vor dem Spiel erfahren, hätte ich zwei Spieler bereits vor dem Spiel ausgewechselt und nicht erst in der Halbzeit. Manche haben sich nicht 100-prozentig auf das Spiel konzentriert", sagte Rangnick.

Beim Stand von 0:2 wechselte Rangnick zur Halbzeit Nordie Mukiele, Bruma und Jean-Kevin Augustin aus. Anschließend glich Leipzig zwar zwischenzeitlich aus, verlor aber letztlich mit 2:3.

"Es scheint so, als wenn manche Spieler die Europa League als lästige Pflicht sehen", kritisierte Rangnick: "Wir reisen hier durch quer Europa um uns für den Pokal zu qualifizieren! Sowas hab ich in meinem Leben noch nicht erlebt!".

Bereits direkt nach Abpfiff des Spiels hatte Rangnick harte Kritik an seiner Mannschaft geübt. Namentlich nannte er dabei den 19-jährigen Innenverteidiger Ibrahima Konate.