Am heutigen Samstag stehen in der 3. Liga sechs Partien des 36. Spieltags auf dem Programm: Unter anderem empfängt der Karlsruher SC die SG Sonnenhof Großaspach, die SpVgg Unterhaching gastiert beim 1. FC Kaiserslautern und der FSV Zwickau trifft auf den TSV 1860 München. In unserem LIVE-TICKER zur Konferenz verpasst ihr nichts.

Am 36. Spieltag der 3. Liga können sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf gegen den Abstieg Vorentscheidungen fallen. Dieser LIVE-TICKER wird regelmäßg geupdated, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

3. Liga heute im LIVE-TICKER: Die Konferenz u.a. mit KSC gegen Großaspach

Vor den Anpfiff: Alle sechs Partien werden um 14 Uhr angepfiffen.

3. Liga heute live: Alle Spieler im LIVE-TICKER

Auf SPOX gibt es neben diesem LIVE-TICKER zur Konferenz auch zu jedem Einzelspiel einen LIVE-TICKER. Hier gibt es die Übersicht über alle Partien des heutigen Tages sowie den dazugehörigen Tickern.

3. Liga live sehen: TV und LIVE-STREAM

Grundsätzlich übertrgt Magenta Sport alle Partien der 3. Liga live. Zusätzlich werden aber auch ausgewählte Partien der 3. Liga im Free-TV übertragen.

So werden am heutigen Samstag sowohl das Match Hallescher FC gegen Preußen Münster (MDR/WDR) als auch die Partie Karlsruher SC gegen SG Sonnenhof Großaspach (SWR/NDR) im öffentlich-rechtlichen TV gezeigt.

3. Liga: 36. Spieltag heute live - Spannung im Aufstiegsrennen

Nachdem VfL Osnabrück bereits als erster Aufsteiger feststeht, haben mit Karlsruhe, Wiesbaden und dem Hallescher FC noch drei Teams Chancen auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz.

Dabei befindet sich der KSC in der Pole Position und hat heute die Möglichkeit, einen großen Schritt Richtung Aufstieg zu machen. Die Karlsruher liegen vor dem 36. Spieltag mit 65 Punkten auf dem zweiten Platz und haben vier Zähler Vorsprung auf den Dritten Wehen Wiesbaden. Der Abstand auf Platz vier (Hallescher FC) beträgt fünf Punkte.

Das ist die Tabelle vor dem 36. Spieltag der 3. Liga: