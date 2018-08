1860 München heute live in der 3. Liga gegen Sportfreunde Lotte im TV und Livestream verfolgen

Nach der 0:1-Niederlage im Topspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern empfängt 1860 München die Sportfreunde Lotte am 2. Spieltag der 3. Liga zu seinem ersten Heimspiel der Saison (ab 14 Uhr im LIVETICKER). Hier erfahrt ihr alles zum Spiel und der TV-Übertragung sowie Livestreams im Interneet.

Die Rückkehr in den Profifußball feierte 1860 München am vergangenen Samstag vor einer traumhaften Kulisse, aber eben nicht im heimischen Grünwalder Stadion. 41.000 Zuschauer füllten am 1. Spieltag der 3. Liga die Ränge des Betzenbergs und sahen eine Niederlage der Löwen gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der Siegtreffer der Roten Teufel fiel erst kurz vor Schluss.

Eine Woche später steht für die Löwen nun die Heimpremiere in der 3. Liga an. 1860 empfängt am 2. Spieltag die Sportfreunde Lotte, die gegen Meppen zum Saisonauftakt nicht über ein torloses Remis hinaus kamen.

© getty

1860 München - Sportfreunde Lotte: TV-Übertragung und Livestream zur 3. Liga

Nachdem bereits das erste Spiel von 1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern von der ARD übertragen wurde, läuft auch die Heimpremiere von 1860 München in der 3. Liga im frei empfangbaren Fernsehen. Der WDR zeigt das Spiel und auch der Bayerische Rundfunk wird das Spiel live aus dem Grünwalder Stadion übertragen.

Beide Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bieten den Fans zusätzlich einen kostenlosen Livestream zum Spiel an. Die beiden Live-Übertragungen der 1860-Spiele sind jedoch lediglich eine Ausnahme. In der Regel überträgt ausschließlich der kostenpflichtige Streaming-Dienst Telekom Sport die Partien der 3. Liga (für Telekom-Kunden kostenfrei).

1860 gegen Lotte: Anstoßzeit und Tickets

Wie die Münchner tz berichtet, soll es für die Heimpremiere der Löwen am Samstag um 14 Uhr sogar noch ein Restkontingent an Karten geben. Lediglich die Westkurve ist restlos ausverkauft, weil Lotte nicht alle angeforderten Karten verkaufen konnte. Außerdem hat das Grünwalder Stadion in dieser Saison ein größeres Fassungsvermögen.

Dank einiger Veränderungen haben 15.000 Fans pro Heimspiel im Grünwalder Platz, in der vergangenen waren nur 12.500 Fans gestattet. Seitens der Stadt gebe es sogar Überlegungen, die Kapazität auf 18.600 Zuschauer erhöhen.

© getty

1860 München verliert Auftakt gegen Kaiserslautern: "Hätten Punkt verdient gehabt"

Trainer Daniel Bierofka war trotz der 0:1-Niederlage zum Auftakt am Betzenberg zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben lange Zeit gut dagegengehalten", resümierte Trainer Daniel Bierofka und fügte an: "Wenn wir ein paar Sachen noch besser machen, werden wir gut dabei sein."

Ein 0:0 wäre aus seiner Sicht in Ordnung gegangen. "Wenn du so spät ein Gegentor bekommst, ist das immer bitter. Gerade vor so einer Kulisse hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt", sagte Bierofka, der besonders die gute Leistung im ersten Durchgang honorierte: "Im Großen und Ganzen war die erste Halbzeit ausgeglichen und das Ergebnis in Ordnung."

3. Liga mit 1860 München: Tabelle nach dem 1. Spieltag

Platz Team Spiele Tore Diff. Punkte 1. SC Preußen 06 Münster 1 4:1 3 3 2. Energie Cottbus 1 3:0 3 3 3. SpVgg Unterhaching 1 3:1 2 3 4. FSV Zwickau 1 2:0 2 3 5. FC Carl Zeiss Jena 1 3:2 1 3 6. SV Wehen Wiesbaden 1 2:1 1 3 6. VfL Osnabrück 1 2:1 1 3 8. 1. FC Kaiserslautern 1 1:0 1 3 9. Karlsruher SC 1 1:1 0 1 9. Eintracht Braunschweig 1 1:1 0 1 11. Sportfreunde Lotte 1 0:0 0 1 11. SV Meppen 1 0:0 0 1 13. Sonnenhof Großaspach 1 2:3 -1 0 14. Aalen 1 1:2 -1 0 14. Würzburger Kickers 1 1:2 -1 0 16. 1860 München 1 0:1 -1 0 17. KFC Uerdingen 05 1 1:3 -2 0 18. Hallescher FC 1 0:2 -2 0 19. SC Fortuna Köln 1 1:4 -3 0 20. FC Hansa Rostock 1 0:3 -3 0

3. Liga live: Spiele am 2. Spieltag im Überblick

Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg bei Fortuna Köln trifft Spitzenreiter Preußen Münster am Samstag zu Hause auf Carl Zeiss Jena. Hansa Rostock spielt bereits am Freitagabend gegen Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig und will die herbe 0:3-Klatsche zum Auftakt gegen Energie Cottbus schnellstmöglich vergessen machen.