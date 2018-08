1860 München gegen Energie Cottbus heute live: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des sechsten Spieltags in Liga 3 treffen am heutigen Freitag mit 1860 München und Energie Cottbus zwei gefallene Traditionsvereine aufeinander. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt.

Der vergangene Spieltag lief für die beiden Klubs unterschiedlich: Während 1860 München einen souveränen 4:1-Sieg in Aalen feierte, kassierte Cottbus in der Nachspielzeit noch den Ausgleich gegen Meppen.

Wo und wann spielt 1860 München gegen Energie Cottbus?

Die Partie zwischen den Löwen und Energie Cottbus findet am heutigen Freitag im Stadion an der Grünwalder Straße in München statt. Anpfiff ist um 19 Uhr.

© getty

1860 München gegen Energie Cottbus heute live im TV, Livestream, Liveticker

Das Spiel zwischen 1860 München und Energie Cottbus zählt nicht zu den 86 Drittliga-Partien, die in dieser Spielzeit im Free-TV laufen.

Die einzige Möglichkeit, das Spiel heute live zu sehen, ist der kostenpflichtige Dienst Telekomsport. Das Angebot zeigt alle 380 Spiele der 3. Liga live.

Wer die Partie zwischen den Löwen und Cottbus heute nicht live sehen kann, bleibt bei SPOX dennoch auf dem Laufenden. Hier gibt es den Liveticker zum Spiel.

1860 München gegen Energie Cottbus: So könnten sie spielen

1860 München: Bonmann - H. Paul, F. Weber, Si. Lorenz, Steinhart - Moll, Wein - Willsch, Abruscia, Karger - Grimaldi

Bonmann - H. Paul, F. Weber, Si. Lorenz, Steinhart - Moll, Wein - Willsch, Abruscia, Karger - Grimaldi Energie Cottbus: Spahic - Startsev, Stein, Matuwila, Schlüter - Kruse - Weidlich, Zimmer, Marcelo Freitas, Viteritti - Mamba

1860 München gegen Energie Cottbus: Diese Spieler fehlen

1860 München:

Koussou (Aufbautraining nach Schambeinentzündung)

Niemann (Aufbautraining nach Kreuzband- und Meniskusriss)

Ziereis (Außenbandteilriss)

Energie Cottbus:

Gehrmann (grippaler Infekt)

Scheidhauer (Sprunggelenk-OP)

1860 München gegen Energie Cottbus: Die letzten Aufeinandertreffen