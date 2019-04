Am Mittwochabend empfängt der SV Werder Bremen den FC Bayern München zum Halbfinale im DFB-Pokal. Hier könnt ihr das Spiel zwischen dem SVW und dem FCB im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird im Vorfeld der Partie aktualisiert. Ab 20.30 Uhr gibt es hier den LIVE-TICKER zum DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Werder Bremen und Bayern München.

SV Werder Bremen gegen FC Bayern München heute im LIVE-TICKER

14.14 Uhr: Gegen Werder Bremen fällt auf Seiten des FC Bayern weiterhin Manuel Neuer aus. Dennoch gibt es positive Meldungen vom Nationalmannschaftskeeper. Neuer hat an der Säbener Straße in München wieder mit dem Lauftraining begonnen.

13.35 Uhr: Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr im Weser-Stadion in Bremen.

SV Werder Bremen - Bayern München im DFB-Pokal: TV, LIVE-STREAM

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Werder und Bayern wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ARD zeigt das Spiel sowohl im TV als auch im Internet im LIVE-STREAM.

Außerdem hat Sky die Partie im Programm. Der Sender bietet seinen Abonnenten mit SkyGo ebenfalls einen LIVE-STREAM an, dieser ist allerdings kostenpflichtig. Alle Informationen zu SkyGo gibt es hier.

Werder Bremen gegen Bayern München heute live im DFB-Pokal: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei Bayern fehlen neben Jugendspielern auch Manuel Neuer (Muskelfaserriss), Franck Ribery und Arjen Robben (beide muskuläre Probleme). Werder hingegen kann wohl wieder auf Max Kruse (Bluterguss im Oberschenkel) zurückgreifen, der am Vormittag beim Training dabei war.

Die offiziellen Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben. So könnten die Teams auflaufen:

Werder: Pavlenka - Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Möhwald, Klaassen - Osako, Kruse, Rashika

Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago, Müller - Gnabry, Lewandowski, Coman

FC Bayern: Gerüchte um Chiesa nehmen zu

Einem Bericht des Corriere dello Sport zufolge soll der FCB mit einer "ernsthaften Offerte" an den AC Florenz herangetreten sein, um Federico Chiesa aus der Toskana an die Isar zu holen.

Nach dem Achillessehnenriss von Bayerns Wunschspieler Callum Hudson-Odoi legt der FCB offenbar seinen Fokus auf das 21-jährige Serie-A-Juwel. Angeblich haben die Münchner 70 Millionen Euro für das Serie-A-Juwel geboten.

FC Bayern - Transfers und Gerüchte: 70 Millionen Euro für ein Florenz-Juwel? © getty 1/44 Der FC Bayern hat die Transfers von Lucas Hernandez (Atletico, 80 Mio. Euro), Benjamin Pavard (Stuttgart, 35 Mio. Euro) und Jann-Fiete Arp (HSV, 3 Mio. Euro) fix gemacht. Doch wer könnte noch kommen? Wer könnte gehen? Hier die Gerüchte im Überblick. © getty 2/44 FEDERICO CHIESA: Einem Bericht der Corriere dello Sport zufolge soll der FCB mit einer "ernsthaften Offerte" an den AC Florenz herangetreten sein, um Chiesa aus der Toskana an die Isar zu holen. © getty 3/44 70 Mio. Euro soll der Rekordmeister für den 21 Jahre alten Außenstürmer bieten. Chiesa kommt in der laufenden Saison in 35 Spielen auf 20 Torbeteiligungen (12 Tore, 8 Vorlagen) und könnte die von Rummenigge als vakant beschriebene Flügelposition besetzen. © getty 4/44 "Wir brauchen aus qualitativen und quantitativen Gründen definitiv noch einen Außenstürmer", hatte KHR erst kürzlich gesagt. An Chiesa soll aber auch Juventus Turin interessiert sein. © getty 5/44 LUKA JOVIC: Aufgrund seiner gemeinsamen Vergangenheit mit Niko Kovac und der überragenden Saison ein heißer Kandidat bei den Bayern. Aber auch in ganz Europa. Barca soll nach Angaben von Vater Jovic bereits ein Angebot abgegeben haben. © getty 6/44 Frankfurt hat nun jedoch die Kaufoption für Jovic gezogen und ihn direkt bis 2023 an den Klub gebunden. Heißt: Jetzt wird's richtig teuer. Nach SPOX und Goal-Informationen besteht kein ernsthaftes Bayern-Interesse mehr an Jovic. © getty 7/44 Der Grund: Sie sehen keinen zwingenden Handlungsbedarf auf seiner Position. Rummenigge ließ bereits vor zwei Wochen im Sky-Talk mit Jörg Wontorra durchblicken, vorrangig auf den Flügelpositionen und nicht im Sturmzentrum nachlegen zu wollen. © getty 8/44 CALLUM HUDSON-ODOI: Obwohl der Chelsea-Youngster nach Informationen von SPOX und Goal ein Transfergesuch bei den Blues eingereicht hatte und einen Wechsel zum FC Bayern forderte, kam es im Winter nicht zum Transfer. © getty 9/44 Eine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags lehnte er ab. Die Blues beharren laut der "Times" jedoch auf den Kontrakt und würden einen ablösefreien Abgang in Kauf nehmen. Schließlich verhindert Chelseas Transfersperre mögliche Ersatz-Einkäufe. © getty 10/44 Am Ostermontag dann der Schock: Hudson-Odoi riss sich im Spiel gegen Burnley die Achillessehne und fällt wohl mindestens sechs Monate aus. Das könnte erheblichen Einfluss auf die Bemühungen des FCB um den Youngster haben. © getty 11/44 Nach Informationen von SPOX und Goal will Chelsea trotz der Verletzung mit Hudson-Odoi verlängern. Das Vertragsangebot soll ein wöchentliches Gehalt von rund 115.000 Euro für den Nationalspieler vorsehen, was einem Jahresgehalt von 6 Mio. Euro entspräche. © getty 12/44 Ob die Bayern trotz der Verletzung bereit sind, im Sommer tief für einen schwerverletzten Spieler in die Tasche greifen werden, ist hingegen offen. Zumal sich der Rekordmeister offenbar bereits nach Alternativen umschaut. © getty 13/44 HAKIM ZIYECH soll beispielsweise ganz besonders im Fokus des FC Bayern stehen. Dies berichtet die SZ und spricht von "intensiven" Bemühungen seitens des Rekordmeisters. Ziyech hatte kürzlich betont, dass er sich einen Wechsel im Sommer vorstellen könne. © getty 14/44 Bei Ajax mit Vertrag bis 2021 ausgestattet wird Ziyech allerdings teuer. Zumal das berichtete Interesse anderer Klubs, unter anderem des BVB, den Preis in die Höhe treiben könnte. © getty 15/44 NICOLAS PEPE: Ebenfalls einer für die Flügel. Der FCB hat laut beIN Sports bereits vor einigen Wochen ein Angebot von 80 Mio. Euro für den Spieler des OSC Lille abgegeben. Selbst eine Delegation sei bereits in Frankreich gewesen, um den Deal abzuwickeln. © getty 16/44 Inzwischen wurde der Abgang des Ivorers im Sommer vom Verein bestätigt. Wohin ist aber noch offen. Neben den Bayern sollen auch Inter, Arsenal und PSG an Pepe dran sein. © getty 17/44 PSG-Trainer Thomas Tuchel nährte die Gerüchte mit seiner PK vor dem Ligaspiel gegen Nantes: "Er kann gerne direkt morgen bei uns anfangen, kein Problem. (lacht) Er ist ein großartiger Spieler mit vielen Qualitäten." © getty 18/44 "Wir befinden uns in Verhandlungen. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen", sagte Pepes Berater Khiat dem Radio RTL: "Bayern oder ein anderer Klub. Nicolas wird nicht einfach irgendwo hingehen. Wir haben uns noch nicht für eine Liga entschieden." © getty 19/44 TIMO WERNER: Könnte ebenfalls im Sommer 2019 zum FC Bayern München wechseln. Wie die Sport Bild berichtet, ist sich der Rekordmeister schon länger mit Werner einig, will Werner aber nun schon im Sommer holen, statt auf sein Vertragsende 2020 zu warten. © getty 20/44 Dem kicker zufolge ist bislang kein Angebot der Bayern bei Leipzig eingegangen. Bezüglich der Ablösesumme liegt man ohnehin offenbar noch weit auseinander. Leipzig soll sich 60 Mio. Euro wünschen, Bayern hält wohl 25-40 Mio. Euro für realistisch. © getty 21/44 Der Bild zufolge ist ein Wechsel zum FC Bayern aber nicht gesichert: Auch der FC Liverpool, Real Madrid und Paris Saint-Germain sollen Interesse haben. © getty 22/44 Ein Verbleib in Leipzig gilt als sehr unwahrscheinlich. Das hat auch Geschäftführer Mintzlaff gesagt: "Wir wollen bekanntermaßen mit ihm verlängern und ihn natürlich unbedingt halten. Aber er hat uns signalisiert, dass er eher nicht verlängern möchte." © getty 23/44 KAI HAVERTZ: "Kai wird im Sommer definitiv bleiben", sagt Bayer-Sportdirektor Rudi Völler immer dann, wenn er auf die zahlreichen europäischen Schwergewichte angesprochen wird, die ein bis zwei Augen auf Havertz geworfen haben sollen. © getty 24/44 Ein Jahr später könnte das "Jahrhunderttalent" (Völler) aus der Bayer-Jugend, das von Barca, ManCity, Real Madrid und PSG beobachtet wird, den Verein verlassen. Die Bayern haben nach Angaben der "Sport Bild" einen Transfer für 2020 ins Auge gefasst. © getty 25/44 Dem Blatt zufolge erwägt der FCB 75 Millionen Euro zu zahlen. Die Ablöse könnte der Knackpunkt werden, da Leverkusen offenbar 100 Millionen Euro fordert und Havertz keine Ausstiegsklausel besitzt. © getty 26/44 Der 19-Jährige hat noch Vertrag bis 2022. Havertz selbst fühlt sich in Leverkusen "super aufgehoben", "dass irgendwann der nächste Schritt kommen muss, ist aber auch klar." Und nun? "Im Sommer wissen wir mehr", sagt Havertz. © getty 27/44 ALEXANDER NÜBEL: Der 22-Jährige steht noch bis 2020 bei Schalke unter Vertrag und zögert mit einer Verlängerung. Weil der FCB sich offenbar intensiv um ihn bemüht? Das berichtet zumindest die "Bild". © getty 28/44 NICOLO ZANIOLO: Ein 19-Jähriger fürs offensive Mittelfeld? Zaniolo ist der Shooting-Star der Saison bei der Roma. Laut Bild stehen die Chancen auf eine Verpflichtung gar nicht schlecht. © getty 29/44 Erst im Sommer 2018 wechselte Zaniolo zur Roma, jetzt spielt er Stamm - und ist sogar Nationalspieler. Angesichts eines Vertrags bis 2023 wäre er wohl nicht ganz billig. Die BamS spricht von 50 Millionen, aber Zaniolo soll die Bayern favorisieren. © getty 30/44 Allerdings sagte Zaniolos Vater zuletzt gegenüber der Corriere dello Sport, dass sein Sohn den Vertrag bei der Roma in Kürze verlängern werde. Das würde gegen einen Wechsel zu den Bayern sprechen. © getty 31/44 ROMELU LUKAKU: Der "Telegraph" schreibt derweil, dass sich die Bayern nach dem Stürmer von Manchester United erkundigt haben sollen. Die Red Devils planen einen großen Umbruch im Sommer, ein Abgang des Belgiers ist also gar nicht so unwahrscheinlich. © getty 32/44 Der FCB sucht auch noch nach einem neuen Angreifer. Ob man aber tatsächlich einen Mann mit Lukakus Qualitäten verpflichtet, scheint allein wegen Robert Lewandowski unrealistisch. Zudem sollen auch PSG und Inter Mailand interessiert sein. © getty 33/44 ABGÄNGE: Die Zukunft von JAMES RODRIGUEZ bleibt ungewiss. Zwar deuten viele Zeichen auf einen Verbleib in München. Die Pläne der Bayern scheinen jedoch noch nicht in Stein gemeißelt. Laut Sport Bild fordert sein Berater Jorge Mendes schnell Klarheit. © getty 34/44 Abnehmer gäbe es reichlich. Neben Napoli soll auch der FC Arsenal zum engeren Interessenten-Kreis gehören. Real plant offenbar nicht mehr mit ihm. Fakt ist: Die Bayern haben die Zügel in der Hand und können die Kaufoption von 42 Mio. Euro ziehen. © getty 35/44 FRANCK RIBERY: Eigentlich galt es als ausgemacht, dass Ribery dem Umbruch zum "Opfer" fällt und Platz für die Jüngeren machen muss. ABER: Der Franzose kämpft um einen neuen Vertrag. Und bis jetzt ist sein Abschied noch immer nicht offiziell verkündet. © getty 36/44 Der kicker berichtet nun, dass Ribery zu einem Wechsel nach Katar tendiert. Beim Al-Sadd Sport Club könnte er auf Weltmeister Xavi treffen. © getty 37/44 ARJEN ROBBEN: Der 35-Jährige erklärte bereits in der Winterpause, dass er den FCB im Sommer verlassen werde. Wohin? Das ist noch offen. © getty 38/44 Im Gespräch: Robbens Jugendklub Groningen und PSV Eindhoven. Auch Inter Mailand und der FC Toronto sind offenbar im Rennen. Doch auch ein Karriereende scheint nicht ausgeschlossen. Von einem Angebot müsse er "wirklich zu 100 Prozent" überzeugt sein. © getty 39/44 JEROME BOATENG ist der am häufigsten genannte Name, wenn es um die Frage geht, wer der bayrischen Defensiv-Revolution zum Opfer fällt. Laut der "Süddeutschen Zeitung" soll sein Abgang schon feststehen. © getty 40/44 Für einen Wechsel innerhalb der Bundesliga ist Boateng wohl zu teuer. Erste Optionen sind daher Italien und England. Italienischen Medienberichten soll Juventus Turin interessiert sein. © getty 41/44 WOO-YEONG JEONG: Wie der "Kicker" berichtet, ist Mainz am offensiv flexibel einsetzbaren 19-Jährigen dran. Der Südkoreaner kam in dieser Saison 18 Mal in der zweiten Mannschaft und einmal in der Champions League zum Einsatz. © getty 42/44 RAFINHA: "Ich denke, es ist mein letztes Jahr." Wie Robben vor ihm, kündigte auch Rafinha (33) seinen Abschied bei den Bayern im Sommer an. Dann nämlich läuft der Vertrag des Rechtsverteidigers aus. Interessenten soll es aus China und Brasilien geben. © getty 43/44 RENATO SANCHES: Sein Vertrag läuft erst 2021 aus. Ein Verbleib gilt dennoch als unwahrscheinlich. "Ich bin hier nicht glücklich", sagte Sanches im Gespräch mit dem kicker: "Ich arbeite viel, darf aber nicht spielen." © getty 44/44 Der 21-Jährige kam in dieser Saison zu 21 Pflichtspielen (meist Kurzeinsätze). "Ich möchte mehr spielen, vielleicht bei einem anderen Klub", sagte Sanches. Laut kicker würde Bayern den Portugiesen ziehen lassen.

Werder im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayern: Weg, Gegner und Spielplan

Der SV Werder Bremen musste bislang jedes Pokalspiel der Saison 2018/19 auswärts bestreiten. Dabei setzte sich Werder schon gegen zwei Hochkaräter durch: Im Achtelfinale besiegte Bremen in einer spektakulären Verlängerung den BVB, in der Runde der letzten Acht gewann Werder gegen kriselnde Schalker.

Runde Austragungsort Gegner Ergebnis aus Werder-Sicht 1. Runde Auswärts Wormatia Worms 6:1 2. Runde Auswärts SC Weiche 08 5:1 Achtelfinale Auswärts BVB 7:5 n.E. Viertelfinale Auswärts FC Schalke 04 2:0

© getty

FC Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Werder: Weg, Gegner und Spielplan

In der laufenden Pokal-Saison mussten die Bayern bisher drei Mal auswärts ran, nur gegen Heidenheim durften die Münchner daheim spielen.

Bemerkenswert: Gegen kein Team konnten sich die Bayern in einen Lauf spielen, so gab es bisher kein Spiel, in dem die Bayern mit mehr als einem Tor Abstand gewinnen konnten. Gegen Heidenheim drohte sogar ein Desaster, als der Rekordmeister in Unterzahl spielend erst mit 1:2 in Rückstand geriet und anschließend beinahe eine 4:2-Führung verspielt hätte.