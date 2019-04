HSV (Hamburger SV) gegen RB Leipzig heute im LIVE-TICKER

Der Hamburger SV geht als großer Außenseiter in das DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig. Hier könnte ihr das Spiel zwischen dem HSV und RBL im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

HSV gegen RB Leipzig im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig wird heute Abend um 20.45 Uhr im Hamburger Volksparkstadion von Dr. Felix Brych angepfiffen.

Hamburger SV - RB Leipzig live im TV und Livestream

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig wird von zwei TV-Sendern übertragen. Sowohl im Free-TV in der ARD als auch im Pay-TV auf Sky sind die Partien zu sehen.

Das Erste hat einen Livestream des Spiels im Angebot, auch Sky die Möglichkeit bietet, das Spiel auf der SkyGo-Applikation zu sehen.

Hier gibt es alle weiteren Informationen zur Übertragung.

HSV gegen RB Leipzig heute: Vorschau

Die Roten Bullen gehen als klarer Favorit in das Spiel. Die Leipziger waren in den letzten fünf Pflichtspielen siegreich und haben auch den Einzug in die Champions League so gut wie in der Tasche.

"Jeder bei uns im Verein brennt darauf, ins Finale einzuziehen", erklärte Trainer Ralf Rangnick im Vorfeld des Halbfinals.

Der HSV hat in der Liga gegen meist tiefstehende Gegner seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Das einzige Erfolgserlebnis in dieser Zeitspanne kam beim Pokal-Erfolg im Viertelfinale gegen Paderborn.

In Hamburg herrscht vor dem Spiel Ausnahmezustand. "Für viele ist das einer der größten Momente der Karriere. Auch für mich persönlich", sagte Pierre-Michel Lasogga vor dem Spiel.

Rothosen gegen die Roten Bullen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Sorgenfalten bei HSV-Coach Hannes Wolf sind nicht gerade klein. Mit Papadopoulos, Mangala und Santos drohen gleich drei wichtige Spieler auszufallen. Arp hingegen wird wohl wieder nur von der Bank aus zusehen.

Bei Ralf Rangnick und RB Leipzig sieht das Ganze entspannter aus. Lediglich Upamecano wird heute Abend wohl nicht mitwirken können.

Hamburger SV : Pollersbeck - Sakai, Lacroix, van Drongelen, Douglas Santos - Jung, Janjicic - Narey, Holtby, Jatta - Lasogga.

: Pollersbeck - Sakai, Lacroix, van Drongelen, Douglas Santos - Jung, Janjicic - Narey, Holtby, Jatta - Lasogga. RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konate, Klostermann - Laimer, Kampl, Halstenberg - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner.

HSV vs. Leipzig heute live: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 23.04.19 DFB-Pokal Hamburger SV RB Leipzig -:- 27.01.18 Bundesliga RB Leipzig Hamburger SV 1:1 08.09.17 Bundesliga Hamburger SV RB Leipzig 0:2 11.02.17 Bundesliga RB Leipzig Hamburger SV 0:3 17.09.16 Bundesliga Hamburger SV RB Leipzig 0:4

DFB-Pokal: Die Halbfinals im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 23.04. 20.45 Uhr Hamburger SV RB Leipzig 24.04. 20.45 Uhr Werder Bremen FC Bayern

Das DFB-Pokal-Finale findet am 25. Mai im Olympiastadion in Berlin statt.