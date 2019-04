HSV (Hamburger SV) gegen RB Leipzig heute live: Das Halbfinale im DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

Heute steht das erste Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem Hamburger SV und dem RB Leipzig an. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Dienstag kämpft der einzige noch verbliebene Zweitligavertreter im DFB-Pokal um den Einzug ins Finale: Der Hamburger SV ist nach dem ersten Abstieg in der Vereinsgeschichte in dieser Saison wieder auf direktem Kurs Wiederaufstieg, wenn die Hanseaten den Pokal gewinnen, könnten sie nächstes Jahr als Aufsteiger direkt international spielen.

Hamburger SV gegen RB Leipzig: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie wird am heutigen Dienstagabend um 20.45 Uhr im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann leitet die Partie:

Schiedsrichter : Dr. Felix Brych

: Dr. Felix Brych Assistenten : Marco Achmüller, Eduard Beitinger

: Marco Achmüller, Eduard Beitinger Vierte Offizielle : Bibiana Steinhaus

: Bibiana Steinhaus VAR: Bastian Dankert

HSV gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream sehen

Die Partie wird heute live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in der ARD zu sehen sein. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr mit folgendem Team:

Moderator : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Kommentator: Gerd Gottlob

Auch in diesem Jahr können Sky-Kunden alle DFB-Pokal-Partien auch auf dem Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Zusätzlich dazu bietet Sky auch einen Livestream auf der SkyGo-App an. Wer kein Sky-Abonnement besitzt, kann das Spiel auch unter sportschau.de im Livestream verfolgen.

HSV - RB Leipzig: DFB-Pokal im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn ihr das Halbfinale von unterwegs verfolgen wollt, bietet SPOX ab 20.45 Uhr auch einen Liveticker an, mit dem ihr keine wichtige Aktion des Spiels verpasst.

HSV vor dem Duell mit RB Leipzig heute: Der Weg ins Halbfinale

Der HSV hatte im Vergleich zu anderen Spitzenvereinen in Deutschland eher Glück bei der Auslosung, musste in dieser Spielzeit erst einmal gegen einen Bundesligisten antreten: Im Achtelfinale besiegten die Hanseaten im Februar den 1. FC Nürnberg mit 1:0. Im Viertelfinale musste der HSV nach Paderborn, allerdings lösten die Hamburger diese knifflige Aufgabe dank eines Doppelpacks von Pierre-Michel Lasogga souverän.

Datum Runde Gegner Ergebnis 18.08.18 1. Runde TuS Erndtebrück (A) 5:3 30.10.18 2. Runde SV Wehen Wiesbaden (A) 3:0 05.02.19 Achtelfinale 1. FC Nürnberg (H) 1:0 02.04.19 Viertelfinale SC Paderborn (A) 2:0 23.04.19 Halbfinale RB Leipzig (H) -

RB Leipzig vor dem Duell mit dem HSV heute: Der Weg ins Halbfinale

Die Leipziger mussten sich ins Halbfinale kämpfen, nach der ersten Runde traf RB bisher in jeder Runde auf einen Bundesligisten. Besonders dramatisch war das Viertelfinale gegen den FC Augsburg, in dem man in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassierte, bevor die Leipziger wiederum in der Nachspielzeit der Verlängerung den Siegtreffer per Elfmeter erzielten.

Datum Runde Gegner Ergebnis 19.08.18 1. Runde Viktoria Köln (A) 3:1 31.10.18 2. Runde TSG 1899 Hoffenheim (H) 2:0 06.02.19 Achtelfinale VfL Wolfsburg (H) 1:0 02.04.19 Viertelfinale FC Augsburg (A) 2:1 n.V. 23.04.19 Halbfinale Hamburger SV (A) -

Hamburger SV gegen RB Leipzig: Die bisherigen direkten Duelle

Bisher trafen sich die beiden Mannschaften viermal in der Bundesliga, in zwei Spielen hatte RB Leipzig dabei die Nase vorne.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 27.01.18 RB Leipzig Hamburger SV 1:1 08.09.17 Hamburger SV RB Leipzig 0:2 11.02.17 RB Leipzig Hamburger SV 0:3 17.09.16 Hamburger SV RB Leipzig 0:4

DFB-Pokal, Halbfinale und Finale: Der restliche Spielplan

Die beiden Mannschaften, die sich im Halbfinale des DFB-Pokals durchsetzen, treffen am 25. Mai im Berliner Olympiastadion aufeinander.