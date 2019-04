DFB-Pokal nächste Woche: Spiele, Paarungen, Datum, Übertragung im TV und Livestream

Die Halbfinal-Partien im DFB-Pokal stehen bevor. Wer wann gegen wen spielt und wo ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Fast wäre der FC Bayern im Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim gescheitert. Doch am Ende siegte der DFB-Pokal-Rekordsieger in einem verrückten Spiel mit 5:4.

Die Leipziger zogen durch einen 2:1-Erfolg in Augsburg in die nächste Runde ein. Für RasenBallsport geht es im Halbfinale gegen den ehemaligen Bundesliga-Dino aus Hamburg, der 2:0 in Paderborn siegte.

Über Schalke führte der Weg von Werder Bremen ins Halbfinale. Bereits im Achtelfinale schaltete das Team von Florian Kohlfeldt Borussia Dortmund aus. Nun sollen die Bayern folgen.

DFB-Pokal: Spiele, Datum

Ein Zweitligist und drei Bundesligisten. Der DFB-Pokal ist immer für eine Überraschung gut.

Datum Uhrzeit Heim Gast Dienstag, 23. April 20.45 Uhr Hamburger SV RB Leipzig Mittwoch, 24. April 20.45 Uhr Werder Bremen FC Bayern München

DFB-Pokal: Übertragung im TV und Livestream

Um das Halbfinale im DFB-Pokal im TV und Livestream zu verfolgen, habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr schaut euch die Partien beim Pay-TV-Sender Sky an oder ihr verfolgt das Ganze im Free-TV bei der ARD. Beide Sender bieten Euch auch einen Livestream an.

Netzreaktionen zu FC Bayern - Heidenheim: "Heidengeld schlägt Heidenheim" © getty 1/13 Der FC Bayern München hat Heidenheim im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 5:4 geschlagen. Angesichts des irren Spielverlaufs entstand einiger Aufruhr in den sozialen Medien. Die besten Netzreaktionen im Überblick. © getty / twitter 2/13 © getty / twitter 3/13 © getty / twitter 4/13 © getty / twitter 5/13 © getty / twitter 6/13 © getty / twitter 7/13 © getty / twitter 8/13 © getty / twitter 9/13 © getty / twitter 10/13 © getty / twitter 11/13 © getty / twitter 12/13 © getty / twitter 13/13

Halbfinale im DFB-Pokal: LIVE-TICKER

Falls ihr nicht vom dem heimischen Fernseher sein könnt oder das Datenvolumen nicht für einen Livestream ausreicht, ist der Liveticker von SPOX die richtige Adresse für Euch. Neben den Partien des DFB-Pokals bietet Euch SPOX Liveticker unter anderem zur Bundesliga, 3. Liga oder Premier League an.

Hier geht es zum Liveticker HSV gegen Leipzig.

Und hier geht es zum Liveticker für Bremen gegen den FCB.

DFB-Pokal-Finale 2019

Nach den Halbfinal-Partien wird auf das große Finale hingefiebert. Das findet am 25. Mai statt.

Alle Infos zum Finale findet ihr hier.

© getty

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten zehn Jahre

Bayern-Trainer könnte zum dritten Mal in Folge ins DFB-Pokal-Finale einziehen.