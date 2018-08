TSV 1860 München gegen Holstein Kiel heute live im DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Drittligaaufsteiger TSV 1860 München empfängt am heutigen Sonntag (18.30 Uhr im LIVETICKER) den Zweitligisten Holstein Kiel. Hier erfahrt ihr alles zu der Partie sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Die beiden Teams treffen das erste Mal in ihrer DFB-Pokalgeschichte aufeinander. Die letzten und einzigen beiden Duelle zwischen den Mannschaften gab es in der Relegation der 2. Liga 2015. Damals konnte sich die Löwen durch ein Tor in der Nachspielzeit dramatisch in der zweiten Bundesliga halten und Kiel blieb drittklassig.

1860 München gegen Holstein im DFB-Pokal: Wo und wann?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem Zweit- und Drittligisten steigt heute Abend um 18.30 Uhr. Schiedsrichter Sascha Stegemann pfeift die Partie im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

DFB-Pokal heute live: Löwen gegen Kiel im TV und Livestream

Sky überträgt alle Partien des diesjährigen DFB-Pokals live. Die Partie zwischen 1860 und Kiel könnt ihr live in der Konferenz oder als Einzelspiel sehen. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt ab 18.25 Uhr auf Sky Sport 3 HD mit Kommentator Roland Evers.

In der großen Sonntagskonferenz wird die Partie von Tom Bayer auf Sky Sport 1 HD begleitet.

Der Pay-TV-Sender bietet alle Spiele im Livestream über Sky Go an. Jedoch benötigt ihr hierfür auch ein Abonnement.

1860 München gegen Holstein Kiel: DFB-Pokal im Liveticker

Natürlich könnt ihr die Partie auch im Liveticker bei SPOX verfolgen.

1860 München gegen Kiel: Auch ein Duell der Trainer

Nicht nur auf dem Platz, sondern auch an der Seitenlinie wird heute jede Menge Feuer drin sein. Denn die beiden Trainer Daniel Bierofka und Kiel-Trainer Tim Walter sind alte Bekannte: In der letzten Spielzeit coachte Walter noch die zweite Mannschaft des FC Bayern und bei den Derbys flogen dort öfters mal die Fetzen.

"Wir wollen unserem Erzrivalen zwei Niederlagen in einem Jahr zufügen. Das ist unser Anreiz. Es ist auf Deutsch gesagt schon scheiße, wenn ich gegen die Roten zweimal im Jahr verliere", hatte Walter in Richtung Bierofka gestichelt. "Das geht mir sonst wo vorbei", konterte Bierofka damals.

© getty

Auch im Voraus dieser Partie stichelte Walter im Merkur Richtung des Sechzig-Trainers. Auf die Frage, ob er nach dem verpassten Aufstieg mit den Bayern-Amateuren noch eine Rechnung mit den Löwen offen hätte, antwortete Walter: "Warum? Ich habe beide Derbys gewonnen! Welche Rechnung soll da offen sein?"

Bierofka gab sich vor der Partie hingegen gelassen. "Ich kann schon schier nicht mehr schlafen", witzelte der Löwen-Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie. "Das ist mir relativ egal. Ich spiele nicht gegen Tim Walter, ich spiele gegen Kiel. Es ist nicht Tim Walter gegen mich, sondern Kiel gegen Sechzig."

Die DFB-Pokal-Bilanz des TSV 1860 München