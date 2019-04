DFB-Boss Reinhard Grindel vor dem Aus – wird Philipp Lahm sein Nachfolger?

Nach Informationen von SPOX und Goal wird der umstrittene DFB-Präsident Reinhard Grindel noch diese Woche seinen Rückzug ankündigen. Wunschkandidat für die Nachfolge soll ein Ex-Nationalspieler sein.

Ein Gespräch am Rande einer gemeinsamen TV-Talkshow vor gut zweieinhalb Jahren, Grindel war zu diesem Zeitpunkt seit einigen Monaten DFB-Präsident.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Er bekomme eine Aufwandsentschädigung sowie einen Verdienstausfall gezahlt, erklärte Grindel damals. Anders sei der Job für ihn angesichts seines vorherigen Einkommens als CDU-Bundestagsabgeordneter auch nicht zu leisten. Offiziell erhielt er zu den 7200 Euro im Monat für das so genannte Ehrenamt des DFB-Präsidenten einen Verdienstausgleich in gleicher Höhe. Das war bekannt.

Bericht legt fragwürdigen Zusatzverdienst offen

Was nicht bekannt war, kam durch eine Veröffentlichung des Spiegel am Freitag heraus: Demnach bekam Grindel zwischen Juli 2016 und Juli 2017 noch einmal weitere 78.000 Euro im Jahr, also 6000 Euro pro Monat, für den Aufsichtsratsvorsitz der DFB Medien GmbH.

Ein zumindest fragwürdiger Zusatzverdienst, den sich der Verband schon für Grindels Vorgänger Wolfgang Niersbach beim Wechsel vom hochbezahlten DFB-Generalsekretär ins Präsidentenamt erdacht hatte, um dessen finanziellen Einbußen teilweise zu kompensieren.

Grindel übernahm Sitz und Bezahlung einige Monate nach seiner Wahl im April 2016 und verzichtete darauf ebenso wie auf seinen Verdienstausfall erst, als er in die Exekutive von UEFA und FIFA gewählt wurde - dotiert mit 500.000 Euro für acht reguläre Sitzungen im Jahr. Aktuell erhält Grindel also nach allem, was man im Moment weiß, ein Salär von knapp 50.000 Euro im Monat.

Verheimliche Grindel die Extrazahlungen?

Entsprechend groß war die Empörungswelle von den Amateuren bis zu den Profis nach der Spiegel-Veröffentlichung über den bislang nicht bekannten Zusatzverdienst. Es half daher wenig, dass der DFB noch am Freitagabend die Rechtmäßigkeit der Zahlungen versicherte und auf den Fakt hinwies, dass diese Nebeneinkünfte in allen Unterlagen zugänglich gewesen seien.

Denn Grindel, der ausgerechnet der Compliance-Kommission der UEFA vorsitzt, wird vorgeworfen, das Extragehalt auch vor den Mitgliedern des DFB-Präsidiums verheimlicht zu haben.

"Wir wussten nicht, dass er die Zahlungen einfach übernimmt", zitierte die Süddeutsche Zeitung einen nicht genannten Spitzenfunktionär. Viel schwerer aber wiegt eine andere Tatsache: Grindels Fauxpas ist offenbar der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.

DFB-Boss Grindel: Sofortiger Rücktritt oder Verzicht auf Wiederwahl

In einer Telefonkonferenz des DFB-Präsidialausschusses, der engeren Verbandsführung, musste sich der Präsident am Sonntag nach übereinstimmenden Berichten massive Kritik an schlechtem Führungsstil und fortwährend misslungener Krisenkommunikation anhören.

Nach Informationen von SPOX und Goal könnte Grindel aufgrund des Drucks aus der Spitze von DFB und DFL noch in dieser Woche sein Amt zur Verfügung stellen. Die Frage der Bild-Zeitung, ob er zurücktrete, dementierte der 57-Jährige nicht.

Offenbar laufen im Hintergrund intensive Gespräche, mit welchen finanziellen Zugeständnissen Grindel zu einem Abschied gedrängt werden kann. Demnach soll er vorerst seine lukrativen Posten in der FIFA und der UEFA behalten dürfen.

Im Raum steht ein sofortiger Rücktritt als Verbandsboss, wahrscheinlicher ist aber ein Verzicht auf eine Wiederwahl beim DFB-Bundestag im September. Dann hätten die Gegner auch deutlich mehr Zeit, einen neuen Kandidaten zu finden.

Reinhard Grindel: Kein Standing in der Bundesliga

Denn Grindel profitierte schon bei seiner Wahl und auch danach vom Mangel als Alternativen. Da DFL-Boss Reinhard Rauball und der für die Amateure zuständige Vizepräsident Rainer Koch aus ähnlichen Gründen nicht wollten, einigten sich die Amateurvertreter, die zwei Drittel der DFB-Delegierten stellen, auf den aus Niedersachsen stammenden damaligen Schatzmeister.

Die Vertreter der Profiklubs ballten zunächst die Faust in der Tasche, arrangierten sich dann aber mit dem schwachen und in der Bundesliga nicht vernetzten Präsidenten. Ernst genommen wird Grindel allerdings von den wenigsten Entscheidungsträgern auf Klubebene, das sagen die meisten sogar offen.

WM-Aus und Özils Rücktritt: Das Katastrophenjahr 2018 des DFB im Rückblick © getty 1/16 Das DFB-Team hatte hohe Ziele für 2018: Bei der WM sollte der Titel verteidigt werden. Stattdessen kam es zum historischen Aus, dem Fiasko um Mesut Özils Rücktritt und zum Abstieg aus der Nations League. SPOX blickt auf das Katastrophenjahr zurück. © getty 2/16 23.03.2018 - DEUTSCHLAND - SPANIEN 1:1: Ein gelungener Auftakt ins WM-Jahr gegen Spanien. Nachdem das DFB-Team früh in Rückstand geriet, markierte Thomas Müller mit einem Distanzschuss den Ausgleich - ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Teams. © getty 3/16 27.03.2018 - DEUTSCHLAND - BRASILIEN 0:1: In der Offensive war das DFB-Team viel zu harmlos und nach hinten stark konteranfällig, was von Gabriel Jesus in der 37. Minute bestraft wurde. Zuvor war Deutschland 22 Mal unter Löw ungeschlagen geblieben. © getty 4/16 02.06.2018 - ÖSTERREICH - DEUTSCHLAND 2:1: Manuel Neuer gab nach Verletzung ein ansprechendes Comeback, doch das DFB-Team blamierte sich mit einer schwachen Leistung trotzdem. Nachdem Özil traf, drehte Österreich das Spiel in der zweiten Hälfte. © getty 5/16 08.06.2018 - DEUTSCHLAND - SAUDI-ARABIEN 2:1: Den letzten Test vor der WM hatte sich das DFB-Team sicher anders vorgestellt: Mit Müh und Not gelang ein knapper Sieg gegen Saudi-Arabien. Trotzdem herrschte Optimismus, die Steigerung würde noch kommen ... © getty 6/16 17.06.2018 - DEUTSCHLAND - MEXIKO 0:1: Ein WM-Auftakt zum Vergessen! Offensiv nicht gefährlich und hinten mehrfach von den Mexikanern ausgekontert. Es gab keine Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Mit dem 0:1 war das DFB-Team noch gut bedient. © getty 7/16 23.06.2018 - DEUTSCHLAND - SCHWEDEN 2:1: Der Last-Minute-Siegtreffer von Toni Kroos hätte der Dosenöffner werden können - das DFB-Team war wieder voll im Rennen ums Weiterkommen. Und wieder waren alle optimistisch ... © getty 8/16 27.06.2018 - DEUTSCHLAND - SÜDKOREA 0:2: Das WM-Aus war perfekt! Erst spät in der zweiten Hälfte bemühte sich das DFB-Team, ein Tor zu schießen - da Schweden führte, wurde ein Sieg benötigt. Das hohe Risiko bestrafte Südkorea kurz vor Schluss. Debakel! © getty 9/16 22.07.2018 - MESUT ÖZIL TRITT ZURÜCK: Özil teilte in den sozialen Medien in drei Beiträgen seinen Rücktritt mit. Vorausgegangen war die Kontroverse um die Erdogan-Bilder. Özil warf unter anderem Präsident Grindel Rassismus vor - ein Erdbeben. © getty 10/16 29.08.2018 - WM-ANALYSE: Jogi Löw und Oliver Bierhoff analysierten in einer Pressekonferenz das bittere WM-Aus und verrieten ihre die Pläne für die Zukunft. Eigene Fehler wurden zugegeben, harte Konsequenzen oder ein großflächiges Umdenken gab es nicht. © getty 11/16 06.09.2018 - DEUTSCHLAND - FRANKREICH 0:0: Der Start in die neue Nations League machte Mut für den Rest des Jahres. Beim torlosen Remis gegen den Weltmeister stand das DFB-Team mit neuem Schwung kurz vor dem Sieg. Aber: wieder schwache Chancenverwertung. © getty 12/16 09.09.2018 - DEUTSCHLAND - PERU 2:1: Mit neuem Personal und frischem Wind gelang durch einen späten Treffer von Debütant Nico Schulz ein Sieg gegen Peru. Doch die altbekannten Probleme waren weiter nicht zu übersehen. © getty 13/16 13.10.2018 - NIEDERLANDE - DEUTSCHLAND 3:0: Zurück auf dem Boden der Tatsachen. Das DFB-Team erspielte sich Chancen, die nicht genutzt wurden - und hinten wurde Deutschland eiskalt ausgekontert. Der nächste Tiefpunkt. © getty 14/16 16.10.2018 - FRANKREICH - DEUTSCHLAND 2:1: Neues System, junge Spieler - endlich Umbruch! Nach einer guten ersten Häfte ging man mit 1:0 in die Halbzeit. Frankreich investierte danach aber deutlich mehr und drehte das Spiel durch zwei Tore von Griezmann. © getty 15/16 15.11.2018 - DEUTSCHLAND - RUSSLAND 3:0: Sane, Gnabry, Havertz ... die jungen Wilden sorgten für einen klaren Sieg. In der Nations League stieg Deutschland allerdings einen Tag später ab - Holland und Frankreich waren nicht mehr einzuholen. © getty 16/16 20.11.2018 - DEUTSCHLAND-Niederlande 2:2: Das letzte Spiel verlief sinnbildlich für das Jahr. Nach einer guten ersten Hälfte und der 2:0-Führung brachte sich das Teams spät um den Lohn der Arbeit. Beide Tore von Oranje fielen in den letzten fünf Minuten.

Fehlende Rückendeckung für den umstrittenen Boss

Verlierer ist dabei der deutsche Fußball, denn auf der einen Seite fehlt den Amateuren ein machtvolles Sprachrohr, etwa bei den Verhandlungen über den Ausgleich mit den Profis.

Auf der anderen Seite geben diese selber ein uneiniges Bild ab, etwa wenn Grindel in der FIFA nach Absprache mit der DFL gegen die Klub-WM stimmt, die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß den neuen Wettbewerb aber sofort nach der Entscheidung begeistert begrüßen.

Zudem hat Grindel auch in der DFB-Zentrale in Frankfurt kaum noch Rückendeckung, was an seiner im Vergleich zu Niersbach seltenen Präsenz, seiner oft herrischen Art im Umgang und eben den persönlichen Fehltritten liegt. Dass immer wieder Interna zu Lasten Grindels an die Medien durchgestochen werden, wie aktuell der umstrittene Zusatzverdienst, zeigt die fehlende Rückendeckung auch bei den Hauptamtlichen.

Philipp Lahm als idealer Nachfolger?

Unterm Strich hat Grindel in den vergangenen Wochen nahezu alle Unterstützer verloren, keiner seiner elf Vizepräsidenten fand auf Nachfrage der Bild unterstützende Worte für den taumelnden Verbandspräsidenten. Offenbar wird mit Hochdruck ein neuer DFB-Präsident gesucht, nach Angaben des ZDF soll ein ehemaliger Nationalspieler, der auch einen guten Ruf bei den Amateuren hat, der Wunschkandidat sein.

Kriterien, die voll und ganz auf Philipp Lahm passen würden. Der Weltmeister-Kapitän von 2014, tief verwurzelt bei seinem Münchner Heimatklub FT Gern, soll ohnehin beim Bundestag ins DFB-Präsidium gewählt werden. Wenig spricht dagegen, dass es nun eine Ebene höher wird - nicht nur, weil der Neueinsteiger angesichts der Fehler des Noch-Präsidenten nicht viel zu verlieren hätte.

Lahm kennt die sportliche Leitung der Nationalmannschaft mit Jogi Löw und Oliver Bierhoff ebenso bestens wie die wichtigsten Personen der Bundesliga. Und als potenzieller DFB-Vize und vor allem Chef des EM-Organisationskomitees 2024 hat er sich ohnehin schon für eine Funktionärsrolle im Verband entschieden.

Hinzu kommt Lahms tadelloser Ruf auch im Amateurbereich - und finanziell könnte der langjährige Bayern-Kapitän sogar auf jegliche Verdienstausfallzahlungen problemlos verzichten. Es kann also ganz schnell gehen, wenn die handelnden Personen sich einen Ruck geben.