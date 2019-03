DFB-Team - News-Übersicht: Manuel Neuer? Joachim Löw gibt Kapitän keine Einsatzgarantie

Vor den ersten Länderspielauftritten des DFB-Teams im neuen Jahr will sich Joachim Löw in der Torwartfrage noch nicht zu einer Seite bekennen. Für Kapitän Manuel Neuer gibt es jedenfalls keine Einsatzgarantie. Außerdem äußerten sich Emre Can und Thomas Müller zu ihrer Nicht-Nominierung.

Hier gibt's alle wichtigen News und Infos zum DFB-Team im Überblick.

Löw: Keine Einsatzgarantie für Manuel Neuer

"Am Ende darf die Binde keine Rolle spielen, allein die Leistung ist wichtig", erklärte Löw gegenüber der Bild die Situation um die Torhüterfrage in der Nationalmannschaft. Lange musste sich Neuer keine Sorgen um seinen Posten machen. Nun stellt Löw auch den Konkurrenten Marc-Andre ter Stegen und Kevin Trapp Chancen in Aussicht.

Neuer konnte in dieser Saison nicht immer mit Glanzleistungen überzeugen, während sich ter Stegen bei Barcelona spätestens in dieser Spielzeit in der absoluten Torhüter-Weltspitze positionierte. Ein Wechsel auf der Torwart-Position jedenfalls würde in den begonnenen Umbruch Löws passen.

Nachdem er zuletzt die Bayern-Spieler Mats Hummels (30), Jerome Boateng (30) und Thomas Müller (29) ausgebootete, könnte er sich auch auf der Torhüter-Position in ter Stegen (26) für eine weitaus jüngere Lösung im Vergleich zu Neuer (32) zu entscheiden.

DFB-Team vs. Serbien: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Ginter, Süle, Rüdiger - Kehrer, Kimmich, Kroos, Schulz - Sané, Werner, Reus

Serbien: Dmitrovic - Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Bogosavac - Maksimovic, Gacinovic - Zivkovic, Milinkovic-Savic, Ljajic - Jovic

Joachim Löw trifft auf Jürgen Klinsmann

Für Löw wird es nicht nur während des Spiels, sondern auch im Anschluss interessant. Hier wird er auf seinen ehemaligen Vorgesetzten im Trainerteam, Jürgen Klinsmann, treffen. Der ist neuer Experte bei RTL und soll die taktische Darbietung analysieren und kritisieren.

"In seiner Position muss er vieles kritisch hinterfragen", erklärte Löw die Rolle des ehemaligen Kollegen. "Mit Kritik habe ich kein Problem. Das wird gute Dialoge geben. Ich freue mich auf die Gespräche."

Klinsmann erklärte die Entwicklung der Nationalmannschaft jüngst als besorgniserregend.

Das DFB-Team zum Start ins Länderspieljahr im Formcheck: Rückkehr zum Leistungsprinzip? © getty 1/30 Kritiker fordern, dass Bundestrainer Löw endlich zurück zum Leistungsprinzip finden muss und die formstärksten Spieler aufbietet. Was das für den Auftakt ins neue Länderspieljahr bedeuten würde, zeigt der SPOX-Formcheck des DFB-Kaders. © getty 2/30 TOR – MANUEL NEUER: Hinkt seit seiner Mittelfußverletzungen seiner Weltklasse-Form hinterher. Patzte im Rückspiel gegen Liverpool, im Vergleich zum Herbst, als jeder Schuss ein Treffer war, aber dennoch verbessert. © getty 3/30 MARC-ANDRE TER STEGEN: Bei Barca die unangefochtene Nummer eins und berechtigterweise schon mehrfach in dieser Saison für herausragende Spiele abgefeiert – zuletzt im Clasico Ende Februar gegen Real. © getty 4/30 KEVIN TRAPP: Hielt im EL-Hinspiel der Frankfurter Eintracht gegen Inter einen Strafstoß und war somit der Garant für das Weiterkommen. Beim 1:0 gegen Nürnberg mit zwei Glanztaten der heimliche Man of the Match. © getty 5/30 FAZIT: Geht es nach dem Leistungsprinzip, müsste Löw in den ersten beiden Länderspielen auf ter Stegen setzen. Auf der PK vor dem Serbien-Spiel hielt er sich bezüglich der Torwart-Frage noch bedeckt und wollte am Abend „Gespräche mit allen“ führen. © getty 6/30 ABWEHR – MARCEL HALSTENBERG: Zweikampfstark, gut im Kopfballspiel, spielfreudig mit Offensivdrang. Halstenberg ist nach seinem Kreuzbandriss wieder voll da und hat bereits sechs Torvorlagen in der Liga. Manko: das Passspiel (75,1 Prozent Passquote). © getty 7/30 THILO KEHRER: Erwischte gegen ManUnited im CL-Achtelfinalrückspiel einen ganz schwachen Tag. Seitdem zweimal nur Reservist bei PSG und auch gegen OM am Samstag wackelig. Über die Saison aber zweikampfstark und sehr passsicher. © getty 8/30 MATTHIAS GINTER: Über weite Strecken der Saison sehr stark und bei der Gladbacher Borussia Abwehrchef einer der besten Bundesliga-Hintermannschaften. Zuletzt angeschlagen (muskuläre Probleme) und ohne Einsatz in Mainz und Freiburg. © getty 9/30 JONATHAN TAH: Gilt seit langem als das Innenverteidiger-Juwel schlechthin. Der Bayer-Abwehrspieler schwankt aber immer wieder in seinen Leistungen – so wie gegen Bremen und Max Kruse am Sonntag. Stark im Zweikampf und in der Luft. Manko: Schnelligkeit. © getty 10/30 LUKAS KLOSTERMANN: Zum ersten Mal dabei und das nicht unverdient. Ist seit seiner Rückkehr nach Kreuzbandriss in Leipzig gesetzt, hat gute Zweikampfwerte und als Rechtsverteidiger immerhin schon drei Tore auf dem Konto. Passquote: ausbaufähig. © getty 11/30 NICO SCHULZ: Der Hoffenheimer ist offensiv ein Gewinn, defensiv durchaus ein Risiko. Das Spiel gegen Stuttgart am Wochenende war quasi „Schulz in a Nutshell“. Nach vorne gut, aber nur 27 Prozent gewonnene Zweikämpfe. © getty 12/30 NIKLAS SÜLE: Passsicher, schnell, zweikampfstark. Süle bringt Top-Leistungen in dieser Saison beim FCB und ist dort Innenverteidiger Nummer eins. Gegen Mainz 05 kaum gefordert, gegen Liverpool phasenweise nicht ganz sattelfest. © getty 13/30 ANTONIO RÜDIGER: Bei Chelsea absolut gesetzt und eine der Konstanten im Team. Beim 0:2 am Wochenende gegen Everton ohne Fehler. Er ist definitiv bereit für höhere Aufgaben im DFB-Dress. © getty 14/30 NIKLAS STARK: Überzeugender Auftritt des DFB-Neulings im Topspiel gegen den BVB. An den drei Hertha-Gegentoren schuldlos und eine Bestätigung seiner guten Leistungen in den vergangenen Wochen. © getty 15/30 FAZIT: Ist Ginter fit, dürfte kein Weg an ihm, Süle und Rüdiger vorbeiführen. Löw bezeichnete alle drei als „Stabilisatoren für die neue Abwehr“. Setzt Löw auf eine Viererkette, könnten Halstenberg auf links und Ginter auf rechts verteidigen. © getty 16/30 Eine Dreierkette könnte dagegen Kehrer trotz schwacher Auftritte zuletzt in die Startelf spülen. Auf links wäre der prognostizierte Vorzug von Schulz statt Halstenberg nicht unbedingt vereinbar mit dem Leistungsprinzip. © getty 17/30 MITTELFELD/ANGRIFF – JOSHUA KIMMICH: Löw machte am Dienstag keinen Hehl daraus, dass Kimmich auf der Sechs wegen seiner Spiel- und Kampfstärke künftig gesetzt ist. Spielt beim FCB auf rechts und ist gut in Form (schon 10 Vorlagen) © getty 18/30 TONI KROOS: Im Spiel eins nach der Zidane-Rückkehr ganz der Alte. Stark als Ballverteiler, besonders in der gegnerischen Hälfte. Dafür zweikampfschwächster Madrilene. Die Formkurve zeigt dennoch nach oben. © getty 19/30 ILKAY GÜNDOGAN: Ist endlich verletzungsfrei und bei ManCity fast schon unverzichtbar. Das bringt Selbstvertrauen. Am Wochenende gegen Swansea (3:2) wie alle City-Spieler aber wenig überzeugend. © getty 20/30 KAI HAVERTZ: War etwas angeschlagen und deshalb gegen Werder nur in der Jokerrolle. Dann aber gewohnt laufstark, passsicher und mit Zug zum Tor. Spielt allgemein eine herausragende Saison bei Bayer (34 Spiele, 13 Tore, 6 Vorlagen). © getty 21/30 MARCO REUS: Gegen Hertha lange blass, dann aber Matchwinner. Überzeugt beim BVB in der Führungsrolle, die er auch beim DFB einnehmen soll. Als ZOM in dieser Saison brutal torgefährlich (22 Spiele, 15 Tore, 7 Vorlagen). © getty 22/30 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Nach Kimmich mit der höchsten Laufleistung in der Bundesliga – sprich: körperlich topfit. Dazu in den vergangenen drei Spielen an jeweils einem Werder-Tor beteiligt – auch gegen Bayer 04. Nominierung bestätigt. © getty 23/30 LEON GORETZKA: Seit der Rückrunde richtig stark beim FC Bayern und an 6 Toren direkt beteiligt. Von Sprunggelenksproblemen etwas ausgebremst, aber mit einem überzeugenden Startelf-Comeback gegen Mainz. © getty 24/30 JULIAN BRANDT: Erster kleiner Leistungseinbruch gegen Werder am Wochenende. In den Wochen davor aber so gut wie noch nie: Bosz bringt ihn bei Bayer im Zentrum und Brandt lieferte 7 Vorlagen und 2 Treffer in den vergangenen 7 Spielen. © getty 25/30 TIMO WERNER: Hatte in Leipzig einen schweren Start ins Jahr. Nach zwei Erkrankungen zunächst nicht in bester körperlicher Verfassung. Gegen Schalke mit seinem ersten Tor 2019. Formkurve: leichte Tendenz nach oben © getty 26/30 LEROY SANE: Auf die Gala gegen Schalke beim 7:0 folgte ein ernüchternder Auftritt gegen Swansea. Baut in der Premier League bezüglich Torbeteiligungen ab (kein Assist seit Februar). Saß daher zweimal in Folge auf der Bank © getty 27/30 SERGE GNABRY: Fehlte dem FCB gegen Mainz erkältet und wird auch gegen Serbien geschont. In den Wochen davor aber formstark: Vorlage zum 1:1 gegen Liverpool, Tor und Vorlage gegen Wolfsburg. Gnabry empfahl sich nachhaltig für die Niederlande-Startelf. © getty 28/30 FAZIT: Löw stellte klar, dass er gegen Serbien auf Experimente verzichtet, weil der Gegner für Löw von der Spielweise her eine Blaupause für das EM-Quali-Spiel gegen die Niederlande ist. Daher dürfte für Debütant Eggestein kaum Platz in der Startelf sein. © getty 29/30 Vieles deutet auf die Achse Kroos-Kimmich im Zentrum und Sane, Reus und Werner davor hin. Zumindest bei Werner ist das aber durchaus das Resultat der Alternativlosigkeit im Sturmzentrum. Reus wäre als Falsche Neun verschenkt. © getty 30/30 Max Kruse, der sechs (!!) Tore im März erzielte, spielt dahingegen seit 2016 keine Rolle mehr unter Löw.

Thomas Müller erklärt Video-Botschaft nach DFB-Aus

Thomas Müller hat sich nochmals zum Aus im DFB-Team geäußert. Gegenüber der Sport Bild rechtfertigte er sich für seine Video-Botschaft in den Tagen nach Löws Bekanntgabe. "Ich habe klargemacht, wie sich für die Jungs und mich angefühlt hat", sagte Müller. "Im Fußball-Geschäft gibt es Emotionen und Gefühle, aber es muss weitergehen."

Müller erklärte, dass die Entscheidung Löws für ihn eine Enttäuschung dargestellt habe: "Natürlich war die Nachricht im ersten Moment eine negative Überraschung. Aber nicht nur im Profisport, im Leben allgemein gilt: Der Blick muss nach vorne gehen."

Emre Can enttäuscht über Verhalten des Trainerstabs

Neben Müller wird auch Emre Can die Auftritte der Nationalmannschaft nur vor dem Fernsehbildschirm verfolgen können. Der 25-Jährige präsentierte sich zuletzt mit Juventus Turin auf internationaler Ebene in starker Verfassung, dennoch blieb Löws Anruf aus.

"Im Ausland werden meine Leistungen sicherlich anders beurteilt als in Deutschland", erklärte Can der Sport Bild. "Wenn man aber im Vorfeld ein paar Monate ausgefallen war, muss man die Entscheidung akzeptieren." Can erklärte aber dennoch enttäuscht darüber gewesen zu sein, dass sich während seiner Verletzung nie jemand aus dem Trainerstab gemeldet hätte, um zu fragen, wie es ihm gehe.

