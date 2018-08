DFB-Präsident Reinhard Grindel entschuldigt sich bei Mesut Özil

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich bei Mesut Özil entschuldigt und eingeräumt, dass er sich bezüglich rassistischer Anfeindungen mehr vor den ehemaligen Nationalspieler hätte stellen müssen.

"Ich hätte mich angesichts der rassistischen Angriffe an der einen oder anderen Stelle deutlicher positionieren und vor ­Mesut Özil stellen müssen. Da hätte ich klare Worte finden sollen. Solche Angriffe sind völlig inakzeptabel. Dass er sich da vom DFB im Stich gelassen fühlte, tut mir leid", sagte Grindel im Interview mit der Bild.

Dagegen wehrte er sich gegen den Vorwurf, er habe die politischen Dimensionen der Özil-Thematik mit der sportlichen Situation vermengt: "Wichtig ist mir aber zu betonen, dass ich mich nach der WM zu keinem Zeitpunkt zu seiner sportlichen Leistung geäußert habe. Für mich war immer klar, dass wir zusammen gewinnen und zusammen verlieren. Einen ­einzelnen Spieler für das Ausscheiden verantwortlich zu ­machen wäre ja absurd."

Mesut Özil, Ilkay Gündogan und der DFB: Die Chronologie der Causa Erdogan © twitter 1/16 Mehr als zwei Monate zieht sich die sogenannte Erdogan-Affäre nun schon hin. Mesut Özils Erklärung dürfte immer noch nicht der Schlusspunkt sein. Hier gibt's alle "Etappen". © getty 2/16 14. Mai: Einen Tag vor der WM-Kader-Nominierung tauchen Bilder auf, die Özil und Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan zeigen. DFB-Präsident Grindel sagt, das Duo habe sich für Erdogans "Wahlkampfmanöver missbrauchen" lassen. © getty 3/16 15. Mai: Joachim Löw beruft Özil und Gündogan in sein vorläufiges Aufgebot, obwohl auch er verstimmt ist. "Das war keine glückliche Aktion", sagt der Bundestrainer und kündigt ein Gespräch an. Sanktionen oder ein Verzicht auf beide ist kein Thema. © getty 4/16 19. Mai: Özil und Gündogan unterbrechen ihren Urlaub, sprechen sich mit Löw, Grindel und Oliver Bierhoff aus und besuchen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sagt: "Beiden war es wichtig, entstandene Missverständnisse aus dem Weg zu räumen." © getty 5/16 2. Juni: Beim Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich (1:2), wo Özil für die Führung sorgt, werden beide Spieler ausgepfiffen. Thomas Müller verteidigt das Duo, beide seien "wichtiger Teil unseres Teams. Für uns ist das Thema abgehakt." © getty 6/16 5. Juni: Beim Medientag im Trainingslager in Südtirol äußert sich Gündogan beim SID: "Einige Reaktionen haben mich getroffen, vor allem auch die persönlichen Beleidigungen. Ich verstehe, dass man die Aktion nicht gut finden muss." Özil schweigt weiter. © getty 7/16 6. Juni: Steinmeier äußert sich in der Zeit befremdet über die Foto-Aktion, sie habe ihn "ein bisschen ratlos gemacht". Ob die Spieler sich entschuldigt hätten, sei "eine Interpretationsfrage". © getty 8/16 8. Juni: Bierhoff fordert die Medien in der ARD auf, das Thema zu beenden. Beim Test gegen Saudi-Arabien (2:1) wird Gündogan ausgepfiffen. Löw habe die massive Ablehnung "geschmerzt", sagt er. Er fürchtet, das Thema auch beim Turnier nicht los zu werden. © getty 9/16 9. Juni: Gündogan twittert, er sei "immer noch dankbar, für dieses Land zu spielen". Özil? Schweigt. © getty 10/16 15. Juni: Oliver Bierhoff versucht vor dem WM-Start, die Affäre vorerst abzuhaken und erneut Ruhe in die Thematik zu bringen: "Ich sehe nicht die Notwendigkeit, das Thema hier noch mal aufzugreifen", sagt er zwei Tage vor dem Auftaktspiel gegen Mexiko. © getty 11/16 17. Juni: Beim 0:1 gegen Mexiko steht Özil in der Startelf, Pfiffe sind im Luschniki-Stadion jedoch nicht zu vernehmen. Gündogan sitzt 90 Minuten auf der Bank. © getty 12/16 27. Juni: Grindel kündigt an, die Affäre nach der WM aufzuarbeiten: "Wir müssen gemeinsam mit der sportlichen Leitung überlegen, wie wir die Spieler noch stärker sensibilisieren können", sagt er in der FAZ. Zudem scheidet Deutschland aus dem Turnier aus. © getty 13/16 30. Juni: "Ich werde einige Zeit brauchen, um darüber hinwegzukommen", schreibt Özil auf Twitter über das WM-Aus. © getty 14/16 5. Juli: Bierhoff räumt Fehler ein. "Man hätte überlegen müssen, ob man sportlich auf Özil verzichtet", sagt er in der Welt. Einen Tag später rudert er zurück und meint, er habe sich falsch ausgedrückt. Was genau er hatte sagen wollen, bleibt unklar. © getty 15/16 8. Juli: DFB-Präsident Grindel fordert Özil zu einer öffentlichen Stellungnahme für die Zeit nach dem WM-Urlaub auf. Die Fans seien enttäuscht, weil sie noch keine Antworten auf ihre Fragen erhalten hätten, sagt Grindel dem kicker. © getty 16/16 22. Juli: Özil bricht sein Schweigen und äußert sich in den sozialen Netzwerken erstmals öffentlich zur Sache. Er hätte unabhängig von Wahlen in der Türkei "das Bild trotzdem gemacht". Anschließend trat er aus der Nationalelf zurück.

Grindel: Özil-Statement wäre auch bei WM-Titel wünschenswert gewesen

Özil war mit einem dreiteiligen Statement, das er über seine Social-Media-Kanäle veröffentlichte, aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte dabei schwere Vorwürfe gegen Grindel erhoben. Unter anderem warf er dem DFB-Präsidenten vor, er habe Özil für das Ausscheiden des DFB-Teams bei der WM in Russland verantwortlich gemacht.

Davon distanzierte sich Grindel nun: "Mir ging es um einen völlig anderen Punkt. Der DFB steht für Werte wie Respekt, Toleranz, Fairplay, wir treten für Presse- und Meinungsfreiheit ein. Das erwarten wir auch von all unseren Spielern, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Nach den Fotos mit Staatspräsident Erdogan hat sich Ilkay Gündogan klar und nachvollziehbar geäußert. Ich hätte mir das auch von Özil gewünscht, weil ich aus Gesprächen mit Fans weiß, dass auch sie Fragen dazu hatten. Das darf aber keinesfalls als Kritik an seiner sportlichen Leistung missverstanden werden. Ich hätte mir eine solche Erklärung auch gewünscht, wenn wir Weltmeister geworden wären."

Grindel sagte zudem, er glaube nicht, dass Özils Vorwurf des Rassismus seinem Ruf schade: "Meine Kollegen im DFB und in der Uefa kennen mich so gut, dass sie das einordnen können. Darauf vertraue ich."

Mesut Özils Leistungsdaten mit der deutschen Nationalmannschaft

Wettbewerb Spiele Tore Assists Freundschaftsspiele 30 5 10 WM-Qualifikation 20 9 10 WM 16 2 4 EM-Qualifikation 15 5 12 EM 11 2 4 Gesamt 92 23 40

Grindel will "Die Mannschaft" auf den Prüfstein stellen

In seiner Analyse der letzten Monate beim DFB erkannte Grindel darüber hinaus eine Entfremdung der Fans von der Nationalmannschaft. Er bezeichnete eine größere Nähe zu den Fans als Ziel für die Zukunft: "Ich denke da an mehr öffentliche Trainingseinheiten, niedrigere Ticketpreise - bei den Anstoßzeiten sind wir leider durch unsere Verträge weniger flexibel."

Darüber hinaus nehme er auch wahr, "dass an der Basis der Begriff "Die Mannschaft" als sehr künstlich empfunden wird. Auch das sollten wir auf den Prüfstand stellen."

DFB: Grindel fordert mehr Transparenz von Oliver Bierhoff

Auf den Prüfstand will Grindel auch die Arbeit von DFB-Manager Oliver Bierhoff stellen: "Ich bin während der WM nicht nah genug an der Mannschaft gewesen, um sagen zu können, ob das Teamquartier nicht ausreichend war, ob es in den Abläufen Dinge gab, die nicht gut waren. Da erwarte ich auch von Teammanager Bierhoff, dass das Präsidium Einblicke in die Abläufe erhält. Wir als DFB-Delegation haben manches, was jetzt im Nachhinein aus Watutinki berichtet worden ist, während des Turniers nicht vermittelt bekommen."

Künftig soll Bierhoff in der Fülle seiner Aufgaben unterstützt werden, sagte Grindel: "Es wird eine Entlastung geben, weil wir einen Leiter der neuen DFB-Akademie bekommen. Es wird auch einen Nachfolger von Horst Hrubesch als Sportdirektor geben, der Bierhoff ebenfalls entlasten wird. Ansonsten muss er in den nächsten Monaten selbst überprüfen, ob er das alles leisten kann, das haben wir so auch verabredet."

Mesut Özils Karriere im DFB-Team: Assist-König, vierter Stern und Russland-Debakel © getty 1/17 Nach 92 Länderspielen, 23 Treffern und 40 Assists ist Mesut Özil am Sonntag aus dem DFB-Team zurückgetreten. SPOX zeigt die Meilensteine von Özils Karriere im deutschen Team. © getty 2/17 Sein Debüt für die deutsche A-Nationalelf feierte Özil am 11. Februar 2009, als er bei der 0:1-Testspielniederlage gegen Norwegen in der 78. Minute für Piotr Trochowski das Feld betrat. © getty 3/17 Den ersten großen Erfolg mit dem Adler auf der Brust durfte der Mittelfeldspieler im Sommer 2009 bejubeln, als er zusammen mit Sebastian Boenisch und Marko Marin den Titel bei der U21-EM holte. © getty 4/17 Mit einem Treffer und zwei Assists war Özil dabei im Finale gegen England der überragende Akteur und wurde im Anschluss zum "Man of the Match" gewählt. © getty 5/17 Im September folgte im Testspiel gegen Südafrika der erste Startelfeinsatz für die A-Mannschaft, in welchem Özil beim 2:0-Erfolg prompt sein erster Länderspieltreffer gelang. © getty 6/17 2010 folgte der Durchbruch des Mittelfeldregisseurs auf der großen Weltmeisterschaftsbühne in Südfrika. Neben seinem 1:0-Siegtreffer gegen Ghana steuerte er auch drei Vorlagen (geteilter Bestwert des Turniers) zum Halbfinal-Einzug bei. © getty 7/17 Auch bei der EM 2012 holte sich der Mittelfeldregisseur mit drei Vorlagen den Bestwert des Turniers, das Halbfinal-Aus konnte aber auch er erneut nicht verhindern. © getty 8/17 2014 schlug schließlich die große Stunde für Özil und das DFB-Team: Im Achtelfinale gegen Algerien beendete Özil mit seinem Treffer zum 2:0 das Zitterspiel in der Verlängerung. © getty 9/17 Am Ende des Turniers stand mit dem Gewinn des Weltpokals und dem vierten Stern für Deutschland das Highlight in Özils neunjähriger Länderspielkarriere. © getty 10/17 Einen seiner wichtigsten Treffer im DFB-Dress hatte sich Özil für das Viertelfinale der EM 2016 aufgehoben. Zwar glich Italien noch aus, im Elfmeterschießen hatte das Löw-Team aber das bessere Ende für sich, obwohl Özil vom Punkt vergab. © getty 11/17 Wie 2012 war aber erneut im Halbfinale Endstation, der personell gebeutelten Elf konnte Özil bei der 0:2-Niederlage keine entscheidenden Impulse verleihen. © getty 12/17 2018 ging der Start in die WM mit der 0:1-Niederlage gegen Mexiko daneben. Nachdem Özil bis dahin bei großen Turnieren immer in der Startelf gestanden hatte, fand er sich gegen Schweden das erste Mal auf der Bank wieder. © getty 13/17 Gegen Südkorea folgte die Rückkehr in die deutsche Startelf. Özils 92. Einsatz für das DFB-Team endete mit dem Super-GAU des ersten Vorrunden-Scheiterns einer deutschen Elf bei einer WM. © getty 14/17 Zum ersten Mal blieb Özil 2018 bei einem großen Turnier ohne einzige Torbeteiligung. © getty 15/17 Insgesamt kam Özil bei den Turnieren 2010, 2012, 2014, 2016 und 2018 auf acht Assists. Nur Belgiens Eden Hazard kann im gleichen Zeitraum mit Özils Werten mithalten. © getty 16/17 Auch in Sachen Assists innerhalb des DFB-Teams liegt Özil seit seinem Debüt 2009 mit 38 Vorlagen ganz vorne. Zählt man Tore und Assists zusammen, hat Müller in dieser Zeit mit 65 Torbeteiligungen (Özil 61) die Nase knapp vorne. © getty 17/17 Mit 7492 Minuten sammelte seit Özils Debüt im September 2009 kein anderer Akteur so viel Einsatzzeiten wie der Mittefeldregisseur. Weitere werden nicht mehr hinzukommen.

DFB-Präsident Grindel hat nie über einen Rücktritt nachgedacht

Einen neuen Sportdirektor und somit Nachfolger von Horst Hrubesch solle es zeitnah ebenfalls geben, bestätigte Grindel. Bierhoff sei in der Findung eines passenden Kandidaten "federführend".

Trotz der heftigen Kritik an seiner Person sagte Grindel darüber hinaus, er habe nie an einen Rücktritt vom Amt des DFB-Präsidenten gedacht: "Ich habe sehr großen Rückhalt bei den Landes­verbänden und in der Bundesliga."