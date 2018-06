Deutschland - Schweden: Wer kommentiert das WM-Spiel des DFB-Team?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Belgien -

Nach der Auftakt-Niederlage steht Deutschland im zweiten Spiel der WM gegen Schweden unter Druck. Wer die wichtige Partie des DFB-Teams dabei im deutschen Fernsehen kommentiert, erfahrt ihr hier.

Über die Weltmeisterschaft verteilt übertragen drei Sender die Spiele der deutschen Nationalmannschaft: ARD und ZDF im Free-TV sowie Sky im Pay-TV.

Wer kommentiert Deutschland gegen Schweden?

Gezeigt wird die Partie zwischen Deutschland und Schweden sowohl von der ARD als auch von Sky. Genauere Infos zur Übertragung im Fernsehen und Livestream gibt es hier.

Kommentator in der ARD : Tom Bartels

: Tom Bartels Kommentator für Sky: Wolff Fuss

Tom Bartels hat bereits reichlich Erfahrung mit Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Unter anderem kommentierte er das WM-Finale 2014, das die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw gegen Argentinien gewann.

Alle TV-Kommentatoren bei der WM im Überblick

Insgesamt warten ARD, ZDF und Sky mit neun Kommentatoren bei der Weltmeisterschaft auf.

Sender Kommentator(in) ARD Tom Bartels ARD Steffen Simon ARD Gerd Gottlob ARD Florian Naß ZDF Bela Rethy ZDF Claudia Neumann ZDF Oliver Schmidt ZDF Martin Schneider Sky Wolff Fuss

Deutschland - Schweden im Liveticker

Wer die Partie nicht im TV oder Livestream verfolgen kann, ist beim SPOX-Liveticker genau richtig. Hier geht's lang.

Deutschland in der Gruppe F unter Druck

Nach der Niederlage gegen Mexiko ist ein Sieg gegen Schweden fast schon Pflicht, will man sich noch gute Chancen für das Achtelfinale erarbeiten. Um den Sprung in die K.o.-Phase zu schaffen, braucht es jedoch auch gegen Südkorea Punkte. Diese Partie überträgt dann das ZDF am Mittwoch um 16 Uhr. Reporter ist Urgestein Bela Rethy.